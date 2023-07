Kortere forventet levealder hos menn skyldes ikke naturen

Denne ekstra sykdomsbyrden hos menn er forebyggbar og på ingen måte naturlig.

Uttrykket «det svake kjønn» om mannen er, hvis vi tenker på helse, en form for dobbeltironi. Det var jo han som skulle være «den sterke». Men på 1950-tallet ble han beskrevet som svak i populærlitteraturen, for eksempel av forfatter Jørgen Max Jørgensen, fordi menn døde som fluer av hjertesykdom i vestlige land.

Don Draper i TV-serien «Mad Men» er et eksempel på denne 50-og 60-tallsmannen som bokstavelig talt brant lyset – eller sigaretten – i begge ender.

«Naturloven»

Og i O-fag O-fagOrienteringsfag: Et skolefag i grunnskolen med innhold hentet stort sett fra naturfag og samfunnsfag. på skolen lærte vi om «naturloven»: Det fødes flere guttebarn, men de dør hyppigere enn jenter, helt fra de kommer ut av mors liv. Fra midten av 1700-tallet har man registrert høyere spedbarnsdødelighet hos gutter. I fortellingen om det svake kjønn har gutter og menn hatt en slags naturbestemt økt generell risiko for all slags sykdom og skade.

På 1970 tallet foreslo man at kvinner lever lenger fordi de har to X-kromosomer og dermed er mindre sårbare for genetiske varianter med feil. Så kom hormonforklaringen på hjertesykdom: Kvinner har østrogen som hemmer dannelsen av blodpropp. Man lærte sågar legestudenter at østrogentilskudd for overgangsplager også reduserte kvinners risiko for hjerte- og karsykdommer. Dette ble for ikke så lenge siden avkreftet: Kvinner som tok slike tilskudd, var mer sosialt ressurssterke og hadde lavere risiko av den grunn.

Vitenskapen har spektakulære fortellinger å by på, men ofte ryddes det ikke opp, slik at folk flest blir overlatt til seg selv i å spekulere: Er forskjellene mellom menns og kvinners levealder natur eller kultur?

Biologer kan fortelle at hankjønn blant mange dyrearter har høyere dødelighet og særlig når konkurransen om hunnene er størst, som for polygame dyr. Seleksjon – her seksuell seleksjon – er et av de mest kraftfulle begrepene man kan bruke, hvis man som forsker vil ha oppmerksomhet i akademia. Og sammen med evolusjonære forklaringer fra naturvitenskapene gir de et mektig inntrykk av dyp naturbestemt uavvendelighet i forskjellene mellom kjønnene som har utviklet seg gjennom tusenvis av år.

Hvor stor er så den «naturlige» forskjellen i levealder? Antageligvis er den ikke særlig stor, kanskje bare maks ett år. Men dette er selvfølgelig vanskelig å få svar på. Man har studert homogene grupper med strenge regler for livsførsel, som munker og nonner, og funnet at den ikke er så stor.

På ingen måte naturlig

Men mer informativt er alle dataene med sammenligninger over tid og mellom land. De viser dramatiske endringer i forskjellen på dødelighet mellom kvinner og menn som neppe kan være naturlig: Fra 1800-tallet til 1945 lå denne forskjellen i levealder på rundt to år i mange vestlige land. Fra 1945 økte den kraftig, og på 1970 tallet gikk levealderen faktisk ned for menn i Norge. Røyking av tobakk er en viktig årsak til denne dramatiske endringen i det tjuende århundre. De siste årene er forskjellen i Norge blitt redusert.

Et annet eksempel er utviklingen etter Sovjetunionens kollaps. Der har også skadelig alkoholforbruk spilt en stor rolle. På 1990-tallet var forskjellen mellom menn og kvinners levealder i Russland 15 år. I 2021 var den 10 år, fortsatt betydelig.

Forskjeller i helse mellom kvinner og menn og mellom sosiale grupper, er to sider av samme sak

I folkehelsesammenheng har menn dårligere helse enn kvinner målt i alvorlig sykdom og død. Hovedforklaringen, i tillegg til ulykker og selvmord, er at de rammes tidligere av kreft, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer og diabetes (definert av Verdens helseorganisasjon som ikke-smittsomme). Sykdommene forårsaker 80 prosent av for tidlig død og skyldes uheldig kosthold, fysisk inaktivitet, tobakk og skadelig alkoholbruk.

Denne ekstra sykdomsbyrden er forebyggbar og på ingen måte naturlig. De sosiale ulikhetene for disse sykdommene er større hos menn. Hvis alle fikk samme helse som høyt utdannede kvinner, kunne man økt forventet levetid med rundt fem år i de fleste OECD-land (medlemsland i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling). Forskjeller i helse mellom kvinner og menn og mellom sosiale grupper, er to sider av samme sak. Forebyggende tiltak som retter seg mot hele befolkningen, vil være gunstig for å redusere både sosiale forskjeller og kjønnsforskjeller.

Trenger mer kunnskap

Det er tankevekkende at menns betydelige folkehelseutfordringer har fått så lite oppmerksomhet, og at forskjellene er blitt forklart som naturlige helt til vår tid. Å forklare dette fraværet av oppmerksomhet burde være en original problemstilling for kunnskapsteoretiske forskere, men jeg har ennå ikke sett noen kaste seg over det.

Et gjennomgående trekk i våre typer samfunn er at menn i større grad er utsatt for de til enhver tid farligste, men forebyggbare årsakene til alvorlig helseskade. Og særlig gjelder dette sosialt utsatte menn. Det er noen viktige nyanser: Tuberkulosedødeligheten var for 100 år siden sosialt skjevt delt, men ikke for kjønn. Det samme er tendensen for kols i dag. Hvilke bakenforliggende årsaker som gjør sosiale forskjeller større hos menn, blir spekulasjoner, som for eksempel mer risikofylt arbeidsliv eller marginalisering fra familie- og samfunnsliv. Vi trenger derfor mer kunnskap om hva som gjør menn mer utsatt for denne økte sykdomsbyrden.