Også russiske soldater er noens bror, sønn, far eller ektemann

Filmregissøren Lars von Trier reagerte etter å ha sett Danmarks statsminister Mette Frederiksen (til høyre) smile og le ombord på et F-16-fly som Danmark har donert til Ukraina. Til venstre: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Vis mer

«Russian Lives Matter», skrev Lars von Trier. Advarselen er viktig.

Publisert: 02.09.2023 08:00

Filmregissør Lars von Trier har vakt pinlig internasjonal oppmerksomhet med en uttalelse på Instagram: «Russian Lives Matter». Han følte seg provosert til denne uttalelsen ved synet av den leende danske statsministeren Mette Frederiksen om bord på ett av de nitten F-16-flyene som Danmark gir til Ukraina. Von Trier syntes at statsministerens latter var usmakelig siden et kampfly er en dødsmaskin, og et menneskes død aldri er noe å le av.

Selv om von Trier skyndte seg å fastslå at han støttet Ukrainas kamp mot den russiske invasjonen, ble uttalelsen hans sammenlignet med skandalen da han på Cannes-festivalen i 2018 sa at han «forsto Hitler».

Vi kan saktens kritisere von Trier for misbruket av slagordet «Black lives matter».

USAs svarte befolkning ser ofte ut til å mangle den mest elementære rettsbeskyttelse når de på gaten blir ofre for et skyteivrig amerikansk politi. Derfor er det viktig å fremheve at også svarte liv må telle hvis USA fortsatt skal kunne kalle seg et demokrati.

Det er en situasjon som ikke har den fjerneste likhet med skjebnen til den russiske invasjonshærens soldater når de rykker frem i blodig forakt for menneskeliv.

Likevel har Lars von Trier et poeng. Russland har anslagsvis 120.000 døde og 180.000 sårede soldater.

Kanonføde

Det er ingen tvil om at noen av dem er forherdede straffanger eller leiesoldater uten skrupler, medlemmer i den nå myrdede Jevgenij Prigozjins private Wagner-hær.

Men mange er også uskyldige, redselslagne unge uten militær erfaring. De er ikke annet enn kanonføde i president Vladimir Putins kyniske krigsmaskineri. Fortjener de ikke et øyeblikks ettertanke? Hersker ikke krigens tragedie alltid på begge sider av frontlinjen?

Jeg husker hva en dansk kaptein som hadde kjempet i Afghanistan, en gang sa til meg. «Når mine menn har talibaner i siktet, skal de alltid tenke på at fienden også er noens bror, sønn, far eller ektemann.»

«Er nå det et godt råd?» spurte jeg ham. «Vil det ikke få dem til å nøle i en situasjon som gjelder liv eller død, der hvert sekund teller?»

«Det kan godt være,» svarte han. «Men hvis de ikke gjør det, blir de avstumpet.»

«Rettferdig krig»

Vi står på den riktige siden i krigen i Ukraina. Vi skal gi ukrainerne den støtten de har bruk for, inklusiv militær støtte. Men Lars von Triers advarsel er også viktig. Vi må ikke la oss bli avstumpet. Også russiske soldater er noens bror, sønn, far eller ektemann.

Den amerikanske politiske tenkeren Michael Walzer har skrevet om begrepet rettferdig krig. Det stammer opprinnelig fra kirkefaderen Augustin. I det fjerde århundret utviklet han begrepet i en polemikk mot den kristne menighetens pasifisme, hvor det annet kinn alltid saktmodig skulle vendes til.

Det er nødvendig å anerkjenne motstanderens menneskelighet. Ikke alt er tillatt i krig, skriver Walzer om en krig som gjør seg fortjent til betegnelsen rettferdig. Det vil alltid være en spenning mellom to ordene rettferdighet og krig, understreker han. De kan aldri bli synonyme.

Den amerikansk-vietnamesiske forfatteren Viet Thanh Nguyen kom til USA som båtflyktning fem år gammel. Han skriver i boken «Nothing Ever Dies» at vi i en krig altfor ofte betrakter oss selv som menneskelighetens sanne representanter, mens fienden demoniseres som umenneskelighetens. Men i sannhetens navn må vi også selvransakende kunne se de umenneskelige sidene i oss selv, slik vi også må kunne se mennesket i fienden. Menneskelighet så vel som umenneskelighet finnes på begge sider.

Den franske forfatteren André Malraux deltok i den spanske borgerkrigen. Han skriver i sin roman «Håpet» at krig til syvende og sist ikke handler om annet enn «å anbringe biter av metall i levende kjøtt».

Det finnes rettferdige kriger, og republikanernes kamp mot fascismen i den spanske borgerkrigen var en av dem.

Men det finnes ingen moralsk rettferdiggjøring av drap på et annet menneske. En krig kan ha et svært så edelt formål, men det finnes ingen edle måter å myrde et annet menneske på, skriver Malraux.

Tar barbariet over?

Krig kan være uunngåelig hvis ondskapen skal stanses, og ukrainernes forsvar av det unge demokratiet sitt er både nødvendig og rettferdig.

Men det er et spørsmål vi konstant blir nødt til å stille oss når vi er i krig: Hva er det som skjer når våpnene stiller seg til tjeneste for sivilisasjonen? Holder sivilisasjonen stand, eller tar barbariet over?

Danmark har i de siste 20 årene vært involvert i tre kriger, i Irak, Afghanistan og Libya. Men vi har aldri hatt mot til noen offentlig selvransakelse, og tausheten har gjort oss til et dårligere demokrati.

Skal Ukrainas kamp gi mening når de russiske stormtroppene er fordrevet, må også ukrainerne stille seg det vanskelige spørsmålet hva krigen gjorde med dem. Ellers vil de ikke fortsatt være det demokratiet de har kjempet så tappert for.

At også russiske liv teller, er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj den første til å fremheve. Mindre enn en måned etter invasjonen snakket han om de 18-20-årige russiske soldatene som falt ved fronten: «Svært unge, nesten barn. Soldater som ikke ved hvorfor de ble sendt i kamp.»

I sin takketale ved overdragelsen av de danske F-16-flyene fulgte han opp tråden da han snakket om «de russiske soldatenes mismot. Mange av dem er reddere for å slutte å slåss enn de er for å bli drept i en krig. Dette er det verste tyranniet gjør med folk. Det eliminerer verdien av liv totalt».

Her hører vi en empatisk stemme, ikke en stemme som er full av forakt. Krigen er en tragedie for begge parter.

Selvransakelse og besinnelse

Det er ikke bare slagmarken som krever mot. Det gjør også selvransakelsen. Men var det grunn til selvransakelse på de seirende demokratienes vegne da Nazi-Tyskland var nedkjempet? Det var jo ondskapen selv som nå lå flat. Hvorfor ikke bare la tyskerne bli liggende i ruinene? Fortjente landet overhodet noen fremtid?

Da første verdenskrig sluttet, tok de seirende allierte hevn med Versailles-traktaten som kun hadde til formål å ydmyke det tyske folket og holde det fast i nederlagsfølelsen. Svaret ble nazismen, et revansjistisk ønske om oppreisning for enhver pris, også den blodigste.

Da andre verdenskrig sluttet, hadde seierherrene lært av sine feil. Også tyskerne hadde krav på en fremtid. Og i stedet for enda en Versailles-traktat ble de tilbudt Marshall-hjelpen, hvor et nytt demokrati kunne blomstre. Det var plass til selvransakelse og besinnelse, også selv om det tok tyskerne et par generasjoner å ta oppgjør med nazismen.

Og hvis Russland en dag bryter sammen under vekten av sin egen katastrofalt feilslåtte invasjon, venter det da russerne bare en endeløs ydmykelse som kan gi grobunn for nye, revansjistiske hevn- og stormaktsdrømmer? Eller er russerne også mennesker? Teller russiske liv også?

Skal russerne også ha mulighet til omsider å oppleve et ekte alternativ til de skiftende totalitære styrene de har levd under i århundrer, et ordentlig, anstendig liv også for en befolkning traumatisert av diktatur og en meningsløs krig?

Dette er spørsmålet vi hele tiden må ha for øye mens vi hjelper Ukraina med å fordrive Putins invasjonshær.

Oversatt fra dansk av Bjørg Hellum.