Kampen om ressursane har skapt djupe sår i små lokalsamfunn

Berre 40 prosent av aktiviteten knytt til hyttebygging kjem bygdene til gode, skriver kronikkforfatteren. Bildet er tatt fra et hyttefelt i Valdres. Vis mer

Skal vi drive fram ein berekraftig og inkluderande natur- og kulturforvalting, må aktørane i det minste snakke saman.

Publisert: 25.09.2023 08:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Utmarka har gitt næring til krøtter og bønder i fleire tusen år. I dag stenger bøndene fjøsdøra for godt og overlater utmarka til hyttefolk og friluftsliv. Lenge var samspelet mellom turismen og bøndene godt. I dag synest motsetningane å vere større enn nokon gong.

I to år har Valdresmusea, Norsk seterkultur og fleire andre museum undersøkt historiske og samtidige forvaltingspraksisar i den norske fjellheimen. Gjennom satsinga «Eit skigardsdele» er vi blitt kjende med stølsbrukarar og budeier, hyttefolk og utbyggjarar. Vi har sett optimisme og endringsvilje, men kanskje aller mest korleis kampen om ressursane har skapt djupe sår i små lokalsamfunn.

I fleire tusen år var stølsdrifta den dominerande aktiviteten i fjellet, men dei siste hundre åra har turismen gitt landbruket selskap. Lenge var samspelet mellom reiselivet og landbruket godt, men slik er det ikkje lenger. Ikkje alle stader.

Hyttefolk og grunneigarar snakkar ikkje saman

I dag kjempar bønder og hytteutviklarar ein bitter kamp om dei same ressursane, nemleg naturen, og store verdiar står på spel. Og når verdiar står på spel, aukar som kjent temperaturen. I fjellet har det vore heitt lenge.

Draumar om eit godt liv i fjellet

Folk frå byen, folk frå bygda, dei med hytte, dei utan – mange ber på ein lengsel og ein draum om eit godt liv i fjellet. Kva som er eit godt liv, tenkjer vi forskjellig om. Kven som skal bestemme i fjellet, er vi òg rykande ueinige om. Skal vi sikre ei god og rettferdig forvalting av fjellheimen i framtida, må folk i det minste snakke saman. Hyttefolk og grunneigarar snakkar ikkje saman.

Det står om lag 400.000 hytter rundt om i landet. Og fleire skal det bli. Men medan beitebrukarane og klimafolka ropar varsko for ein allereie uansvarleg arealpolitikk, legg lokalpolitikarane i Noreg planar for ytterlegare 400.000 hytter.

Det fell ikkje i god jord hos klimaministeren frå Arbeiderpartiet: «Jeg tror det har blitt skapt et litt perverst insentiv, for en kommune som har satset veldig på hyttebygging vil etter noen år oppleve at hyttene har blitt bygd ferdig og at håndverkerne som bygget hytter ikke har noe å gjøre lenger. Derfor får de lyst til å bygge flere hytter for at håndtverkerne skal ha noe å gjøre.»

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) har òg uttala at det beste for naturen vil vere å ikkje bygge fleire hytter og vegar. Og neste år kjem ei stortingsmelding om Noreg si oppfylging av FNs naturavtale. Denne vil truleg leggje føringar for kommunane i den framtidige arealforvaltinga. Eg tvilar på om lokalpolitikarane vil følgje signala i den nasjonale klimapolitikken.

Manglar kunnskap

Politikken skal vekse fram med eit reieleg kunnskapsgrunnlag i botn. Slik er det ikkje alle stader. I 2022 vedtok politikarane i ei av Valdreskommunane det største arealbeslaget nokon gong.

Men visste politikarane kva dei gjorde? 2600 hyttetomter fordelt på meir enn 8000 dekar var dei i alle fall villige til å ofre – i indrefileten av eit utmarksbeite og naturområde med rikt dyreliv og viktig økosystem.

– Hadde eg endå visst, var kommentaren får ein av kommunestyrerepresentantane, då forskar Yngve Rekdal frå NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) seinare på året forklara korleis kommunen hadde plassert hyttefelta i dei beste beiteområda. Ein blir ikkje betre enn kva kunnskapsrike folk gjer ein. Det er best å lytte til kloke folk.

Hyttebygging gir arbeid for entreprenørar og lokalt næringsliv. Dette er i alle fall kjerneargumentet for dei som støttar bransjen. Og dermed går reguleringsplanane gjennom og gravemaskinkjeften i jorda. Det er likevel usemje om kor stor gevinsten er av hyttebygging for distriktskommunane.

Avisa Valdres presenterte i 2022 ei utrekning frå Menon Economics som viste at berre 40 prosent av aktiviteten knytt til hyttebygging kjem bygdene til gode. Pengane finn vegen til adresser i Oslo og Akershus. Verdiskapinga er ikkje så stor, likevel.

At hyttelivet gir opplevingar for tusenvis av menneske, er heva over ein kvar tvil. Ski og sykkel eller ro og kvile er sterke drivarar for dei som søkjer seg til fjells. Tilgangen til natur er som kjent eit demokratisk gode. Men å eige ei hytte er ikkje det. For det er store sosiale forskjellar mellom dei som får tilgang til hyttelivet, og dei som må stå utanfor.

Den økonomiske eliten

Under Bylivskonferansen til Norske arkitekters landsforening i 2022 var det få som tok til orde for ein meir inkluderande byggjekultur. Den dyre og konvensjonelle hytta for ein liten økonomisk elite syntest å dominere. For hytteutviklarane er korkje «sharing», singel-livet eller små bueiningar stikkord for den framtidige hyttebygginga. Det er framleis slik at «big is beautiful», og skulle du som hytteutviklar møte på kritiske spørsmål om klima og miljø, er det berre å ligge lågt, ikkje seie noko.

Det vart i alle fall uttala som effektiv strategi frå fleire av hytteprodusentane under Fritidsboligkonferansen på Lillehammer i 2022. Om du kjempar for miljøet og drøymer om forståing og dialog med byggebransjen, må du dessverre vente litt til.

Dilemmaa er mange, blant anna for bøndene som stenger fjøsdøra for godt, og som sel arvesylvet til ein kjøpevillig hytteprodusent. For dei som fortsatt ynskjer å drive, er utfordringane truleg større. For kor skal du gjere av krøttera når beitemarka forsvinn, og korleis skal du få økonomien til å gå rundt i ein hardt prøva bransje?

Må gjere alvor

Gevinsten er stor for han som sel, tapet desto større for han som sit att med buskapen, sykkelstiane og skitrasear på alle kantar. Om det då ikkje er vilje til å satse på rein mat- og mjølkeproduksjon til fjells.

Norsk seterkultur har lenge oppmoda om ei auke i tilskottet til dei som vil drive landbruk til fjells. Men om staten skal støtte stølsbøndene, bør kommunane gjere det same.

Museet skal vere roret og retningsgivaren når viktige verdiar står på spel

I Valdres snakkar ein varmt om fjellandbruket, men kastar pengane etter «pumptracks», diskgolf og lysskulpturar i fjellandsbyane. Om politikarane i Valdres meiner alvor med fjellandbrukspolitikken sin og dei lokale natur- og kulturkvalitetane, må dei gjere alvor av det og støtte stølsbrukarane med tilskott.

«Eit skigardsdele» er ein studie av ein kompleks og komplisert, historisk og samtidig fjellkultur. På fjellet rår det paradoksale og umoglege, men òg draumane og lengslane om eit godt og meiningsfullt liv. Slik har det alltid vore, og derfor skal vi halde fram med å forske vidare i tematikken.

Men skal vi greie å drive fram ein berekraftig, mangfaldig og inkluderande natur- og kulturforvalting, må aktørane i det minste snakke saman. Her kan musea spele ei viktig rolle. For musea skal vere heimen for alle – og for dei vanskelege samtalane. Museet skal vere roret og retningsgivaren når viktige verdiar står på spel.