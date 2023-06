Er gruvedrift på havbunnen nær Svalbard en god idé?

Olje- og energiminister, Terje Lien Aasland (Ap) og regjeringen åpnet tirsdag for gruvedrift på havbunnen. Bilde fra pressekonferanse om havvind 25. april i år.

Regjeringen åpner nå for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Det er ikke uten utfordringer.

20.06.2023 14:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Tirsdag kom beskjeden: Regjeringen åpner for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Dersom det inkluderer havbunnsområder nær Svalbard, kan det få både folkerettslige og geopolitiske følger for Norge.

Befolkningsvekst, velstandsøkning og omstilling til et lavutslippssamfunn øker den globale etterspørselen etter mineraler og metaller. Parallelt vokser interessen for gruvedrift på havbunnen og troen på et nytt industrieventyr.

Norge blir nå blant verdens første land som tillater kommersiell aktivitet i egne farvann.

Hva er egentlig problemet?

Havområdet regjeringen foreslo å åpne for mineralvirksomhet allerede høsten 2022, er på størrelse med Tyskland. Mesteparten av dette ligger i nord, og ca. en tredjedel overlapper med kontinentalsokkelen og fiskevernsonen rundt Svalbard. Norge har suverenitet over Svalbard etter Svalbardtraktaten fra 1920. Norsk ressursutnyttelse – også i havet rundt øygruppen – skaper likevel visse utfordringer.

Svalbardtraktaten gir borgere fra andre land lik rett til å utøve visse former for næringsvirksomhet. Noen land som har skrevet under traktaten – Russland, Storbritannia, Island og Spania – mener at de samme reglene gjelder i havområdene rundt Svalbard, selv om havområdene ikke er nevnt i traktaten. Legger man dette standpunktet til grunn, vil en åpning for mineralvirksomhet på havbunnen medføre at Norge må dele forekomstene.

Det norske synet er at Norge som kyststat har eksklusiv rettigheter til ressursene, basert på moderne havrett. Kontinentalsokkelen rundt Svalbard forvaltes i tråd med denne tolkningen.

Norsk syn kan bli utfordret

En åpning for mineralvirksomhet på Norges premisser kan imidlertid virke provoserende på andre land. Allerede er norsk tolkning av Svalbardtraktaten og eksklusive rett til ressurser blitt utfordret. I den såkalte snøkrabbesaken ble Norge saksøkt etter å ha tildelt snøkrabbekvoter kun til norske fiskere. Det latviske rederiet som sto bak søksmålet, mente dette var et brudd med Svalbardtraktatens likebehandlingsregler.

Staten vant frem, og Høyesterett konkluderte med at Svalbardtraktaten ikke gjelder på kontinentalsokkelen rundt Svalbard. Men selv om snøkrabbesaken er ferdig behandlet i det norske rettssystemet, kan en tvist om Svalbardtraktatens anvendelsesområde fortsatt prøves for en internasjonal domstol.

En norsk åpning og eventuell utlysning av lisenser kan gjøre det fristende for andre stater å forfølge det samme sporet. Da er det ikke gitt at Norge vinner.

Fiskeri og negativ miljøpåvirkning

Også fiskeriinteresser kan yte motstand mot en norsk åpning, spesielt i frykt for negativ miljøpåvirkning fra mineralnæringen.

Deler av det foreslåtte åpningsområdet ligger nemlig innenfor fiskevernsonen rundt Svalbard. Her tildeler Norge kvoter basert på staters historiske fiske i området. Russland, som har det største fisket i sonen, fisker på kvoter avtalt for hele barentshavområdet innenfor fiskerisamarbeidet det har med Norge.

Regjeringens konsekvensutredning fastslår at det er lite fiske i området som er aktuelt for mineralutvinning. Samtidig er ikke miljøkonsekvensene fra mineralvirksomhet nødvendigvis bare lokale.

Usikkerhet rundt slik miljøpåvirkning kan i seg selv øke konfliktnivået

Ved utvinning dannes sediment- og partikkelskyer, og pr. dags dato har vi begrenset kunnskap om deres utstrekning og innvirkning på økosystemer og habitater. I verste fall – vi vet ikke – kan slike skyer spre seg til deler av fiskevernsonen hvor fiske er mer utbredt, eller til gyteområder og migrasjonsruter.

Usikkerhet rundt slik miljøpåvirkning kan i seg selv øke konfliktnivået mellom Norge og andre stater som fisker i fiskevernsonen. Spesielt Russland, som ikke engang anerkjenner Norges rett til å regulere fisket der.

Hva med EU?

Et siste usikkerhetsmoment når det gjelder norsk åpning og Svalbard, er EU.

Både EU-parlamentet og -kommisjonen har oppfordret medlemsland til ikke å støtte lete- og utvinningsaktivitet, hverken internasjonalt eller nasjonalt. Argumentet er manglende kunnskap og potensialet for miljøskade. Nylig ekskluderte også Den europeiske investeringsbanken gruvedrift på havbunnen fra sin investeringsportefølje på grunn av miljø- og klimahensyn.

EUs standpunkt er relevant, spesielt fordi unionen er opptatt av å beskytte miljøet og ressursene i nord. EU har også tidligere utfordret norsk tolkning av Svalbardtraktaten og forvaltning av havområdene rundt Svalbard og kan dermed virke villig til å legge press på Norge.

Skulle unionen vise seg kritisk til norsk åpning grunnet miljøhensyn, kan dette dessuten bidra til å bygge et negativt bilde av Norge. Spørsmålet kan bli om Norge virkelig baserer sin forvaltning på en føre-var-tilnærming.

Er dette en god idé?

Nøyaktig hva som skjer dersom havområdene rundt Svalbard åpnes, er vanskelig å spå. Men gruvedrift på havbunnen vil utvilsomt medføre oppmerksomhet rundt problemstillinger som Norge gjerne skulle vært foruten: blant annet Svalbardtraktatens anvendelsesområde og miljøskadelig industri til havs.