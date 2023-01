Snart bor folk flest i India

07.01.2023 07:15

I april overtar India stafettpinnen fra Kina som verdens mest folkerike land. Et skråblikk fra periferien.

Det er kø døgnet rundt for å komme inn på Deltin Royale, Goas mest berømte kasino. Den stive inngangsprisen utgjør nesten en gjennomsnittlig indisk ukelønn, men ser ikke ut til å skremme det stivpyntede klientellet. Papirarmbåndene inkluderer til gjengjeld gratis alkohol, quantum satis, og barn under fem år slipper inn gratis.

Det er et halvt århundre siden langhårede, frilynte hippier satte Goa på kartet. Den tidligere portugisiske kolonien er fremdeles et av Indias mest populære feriemål, men nå er det i all hovedsak indiske turister som flokker seg dit. De kommer for å nyte billig alkohol, leve strandlivet (betraktelig mer tildekket enn hippiene) og for å spille bort pengene sine på de mange kasinoene. Gambling er forbudt på indisk jord, men på slutten av 1990-tallet oppdaget en smart investor et smutthull i den strenge gamblingloven: Hva om kasinoene ikke lå på land, men på vannet? I årene som fulgte poppet kasinobåtene opp som selvlysende maneter langs Goas kyst.

