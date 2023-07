Batteriindustrien vokser i et tempo som burde engasjere alle samfunnsaktører

Det bør jobbes for tilrettelegging av batterindustri i Norge.

I disse dager går debatten om batteriindustrien og dens betydning i Norge, Europa, USA, og Asia. I overgangen til en fornybar energiøkonomi er fagekspertene enige: Batterier, ved siden av andre energilagringsteknologier, er en helt essensiell og muliggjørende teknologi for det grønne skiftet og målet om 95 prosent kutt i klimautslipp innen 2050.

Batteriindustrien er også en økonomi som globalt er i ferd med å bli ordentlig stor. Verden over kapper politikere om å tiltrekke seg de kommende og enorme investeringene som kan skape arbeidsplasser og skatteinntekter de neste 5–50 årene.

Mange undrer seg over hva batteriindustrien består av, hvor Norge står i dette i dag, og hvordan veien videre kan formes.

Fengende vekst

Under pandemien så vi at smittetallene doblet seg for hver tredje til femte dag. Det var en enorm vekst. Størrelser som med jevne mellomrom dobler seg, kaller vi eksponentiell vekst. Det har alltid fenget. Tall som for to til tre perioder tilbake så store ut, ser plutselig små ut.

Slik er også batteriindustrien, bare at perioden består av om lag tre år.

På global basis har batteriindustrien de siste ti til 20 årene doblet seg omtrent hvert tredje år. Sammenlignet med i dag ser industrien for ti år siden liten ut. På samme måte vil dagens batteriindustri se liten ut om ti år, til tross for at den allerede er enorm.

En slik vekst er interessant fordi:

Den vokser sakte nok til at det er politisk mulig å legge til rette for den neste ekspansjonsperioden.

Den vokser såpass fort at den kommer til å bli veldig stor i nær fremtid.

Batteriindustrien vokser dermed i et tempo som burde engasjere alle samfunnsaktører.

Konservativ industri

Batteriindustrien ble til ved å ta over utstyr fra en avtagende musikk- og videotapeindustri. Man så at man hadde en infrastruktur man kunne bruke.

Batteriindustrien har lenge vært konservativ, fordi litium-ionbatterier lenge var en ny teknologi tilpasset små markeder og som var avhengige av ikke å gjøre for mange krumspring i produksjonsfasen: Repetering av det som fungerte, var det viktigste.

Med introduksjon av batterier til transportsegmentet begynte ting å endre seg. Man lagde større fabrikker og billigere celler. Dette muliggjorde de første elbilene med vesentlig kraft og rekkevidde.

Kanskje gikk det ikke så bra med det norske bilkonseptet Think. Men delen av selskapet som drev med batterier, bygde opp høy kompetanse som ble benyttet i den første elektriske fergen i Norge, MF Ampere. I dag er en kystferie med bil alt som skal til for å oppleve gleden av den norske høykompetansen på batterier.

Gjennom skattekutt (subsidiering) på elbiler og politiske føringer for transportsektoren er Norge kommet ordentlig i førersetet på bruk av batterier. Og de norske forskningsmiljøene har fulgt tett på. De har holdt tritt med utvikling av ny kunnskap om batterikjemier og bruk av batterisystemer.

Verdensledende

Produksjonsteknikken for batterier har i all hovedsak stått i ro i 30 år, frem til for rundt fem år siden, da flere nye produksjonsteknikker ble tatt i bruk kommersielt.

I Norge har vi pr. i dag en håndfull ulike batteriproduksjonslinjer som muliggjør flere av de nyeste teknikkene, og også de mer tradisjonelle. Tørkeprosessen er energikrevende og konsumerer omtrent en tredel av energien i det å lage et batteri. Det er mulig å redusere energibruken gjennom en serie med tiltak, og her er kunnskaps– og teknologimiljøene i Norge verdensledende gjennom fagmiljøer i industri, instituttsektor og universiteter.

I verdikjeden til batterier er materialer en vesentlig del, faktisk 70-80 prosent av kostnadene. Disse kan være nyutvunnet eller resirkulerte. I Norge har vi mange eksempler på industri som er gode på å håndtere batterienes hovedbestanddeler: metaller og karbon. I tillegg er vi gode på automatisering. Dersom vi ser på hvordan vi «burde» produsere batterier fremfor hvordan vi «kan», så kan storskala batteriproduksjon kutte energiforbruket med over 85 prosent sammenlignet med småskalaproduksjon.

Norge har med andre ord kompetanse og infrastruktur til å være verdensledende på batteriproduksjon – så vel som materialutvikling og batteribruk. Å hevde noe annet er i beste fall kunnskapsløst, selv om vi er små enn så lenge.

Mange gevinster

Når det gjelder klimautslipp, har flere internasjonale studier pekt på at batterier produsert i karbonintensive økonomier, som i Asia, slipper ut rundt ti ganger så mye CO₂ som batterier produsert i en energiøkonomi lik den vi har i Norden. Slik sett er batteriproduksjon i Norge en grønn industri som bidrar til reduksjon av verdens klimautslipp.

En gigabatterifabrikk betyr mye for nye arbeidsplasser. Hver fabrikk ansetter rundt 2000 personer. Så langt har fem selskaper annonsert at de skal bygge batterifabrikker her til lands. Dette kan bli 10.000 direkte industriarbeidsplasser. I tillegg bygges det samtidig nye fabrikker til prosessering av råvarer og resirkulering av batteriene, igjen basert på den norske kompetansen på materialer og utvinningen av disse.

Eksportøkonomisk vil det også være i Norges interesse å ta del i dette. Med en kostnad på batterier på 100 dollar pr. kilowattime og 40 gigawattime pr. år er omsetning til kun én slik gigafabrikk 40 milliarder kroner. 200 milliarder for fem. Til sammenligning eksporterte Norge sjømat for 151 milliarder i rekordåret 2022 og olje og gass for 300–500 milliarder årlig i perioden 2012–2020.

Global aktør

I Norge har vi altså alle elementene på plass for å ekspandere og bli en viktig global aktør i den internasjonale batteriindustrien. Vi er litt ferske på batteriproduksjon og resirkulering, men godt etablerte på bruk. Med riktige omstillingsmidler kan det innen nær fremtid bli vesentlig virksomhet langs hele verdikjeden.

Det er derfor viktig at norske beslutningstagere, i likhet med internasjonale, ser denne veksten som den muligheten den er, og også jobber for tilrettelegging av batterindustri i Norge.