De siste ukene har det vært mange avisoverskrifter i amerikanske medier om sykdomstilfeller og dødsfall hos ungdom som følge av damping.

Pr. 17. oktober var det rapportert 1479 sykehusinnleggelser med alvorlige lungesymptomer og 33 dødsfall hovedsakelig hos unge.

Damping, eller «vaping» på engelsk, er inntak av ulike fordampede produkter, slik som ved bruk av e-sigaretter.

I Norge har det ikke vært tillatt å selge innsatser til e-sigaretter som inneholder nikotin eller cannabisrelaterte produkter. I mange land er det dette tillatt.

Mindre skaderisiko

Inntak av nikotin gjennom e-sigaretter er langt mindre skadelig enn det å røyke og kan brukes til røykeslutt.

Om lag 95 prosent av damperne i Norge er røykere eller tidligere røykere.

Det å innta cannabis ved vaping er høyst sannsynlig også mindre skadelig enn å røyke marihuana eller hasj sammen med tobakk.

Å spise cannabis kan gi mindre kontroll over inntatt mengde. Da kan damping være et mindre risikofylt alternativ.

Fakta: E-sigaretter E-sigaretten er uten tobakk, men har nikotin- eller smaksampuller med væske som omgjøres til damp man kan inhalere. Elektroniske sigaretter med nikotin er forbudt å selge i Norge. Forbudet ble opphevet av Stortinget i 2016, og endringen trer trolig i kraft i løpet av neste år. Det er likevel lov å importere e-sigaretter med nikotin til personlig bruk ved røykeavvenning. Dette krever resept eller legeerklæring. E-sigarettene er blitt svært populære flere steder, og noen forskere mener de bidrar til tobakkskutt og røykeslutt. De anbefales ikke av Kreftforeningen. Har gått fra syv millioner brukere i 2011 til 41 millioner brukere i 2018. KILDER: Verdens helseorganisasjon og NTB

E-sigaretter er blitt mistenkeliggjort

De dramatiske sykdomstilfellene og dødsfallene vi har sett hos unge personer i USA, har gitt en del umiddelbare reaksjoner. Man har mistenkeliggjort e-sigaretter generelt, og enkelte byer og butikkjeder har hasteinnført salgsforbud.

President Trump gikk raskt ut og fordømte damping, og foreslo tiltak som i praksis ville gjøre e-sigaretter til et uaktuelt alternativ for røykere.

Andre har ment at det akutte utbruddet av lungesykdom kan skyldes cannabisolje, som inneholder det psykoaktive stoffet tetrahydrocannabinol (THC).

Brukes av millioner

Vi har ennå ikke uttømmende kunnskap om årsakene, men det er likevel mulig å trekke noen foreløpige slutninger:

Sykdomsforløpet er akutt, det rammer i hovedsak unge mennesker

Det er begrenset til USA

I nesten alle tilfellene har pasientene dampet THC-holdige produktene, som i hovedsak er anskaffet illegalt.

E-sigaretter brukes av mange millioner mennesker over hele verden og har vært på markedet i ca. 10 år uten at lignende sykdommer er blitt rapportert. Det er derfor usannsynlig at utbruddet kan tilskrives selve e-sigaretten eller nikotininnholdet i fordampingsvæsken.

Uklart om damping av cannabis

Når det gjelder fordamping av cannabisprodukter, er saken fortsatt uklar. Så langt har amerikanske helsemyndigheter slått fast at THC-holdige produkter er involvert i de fleste tilfellene. Men man vet ikke om tilfellene skyldes THC som sådan eller kjemiske tilsetningsstoffer. Det er uklart om det er produksjonsfeil eller forfalskninger, altså om dette er gjort i god tro eller ikke.

Amerikanske helsemyndigheter har gått ut med råd til dampere om ikke å kjøpe produkter med THC eller med andre cannabisingredienser til bruk i e-sigaretter uten å være sikker på kilden til produktet. Man advarer også mot at ungdom og gravide bruker THC-holdige produkter til e-sigaretter. Til slutt advares det mot at tidligere røykere som har byttet til damp returnerer til de langt farligere sigarettene.

Tryggere med kontrollert salg

I 2016 vedtok Stortinget å oppheve forbudet mot salg av nikotinholdige e-sigaretter. Neste år vil forbudet bli erstattet av et system der selgere og importører må redegjøre for produktsikkerhet til Legemiddelverket seks måneder før det slippes på markedet.

Dette vil gi forbrukerne økt trygghet sammenlignet med dagens situasjon, hvor damperne i hovedsak kjøper væsken fra internettselgere i utlandet.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å samle tilgjengelig kunnskap om damping og helsefare. Folkehelseinstituttet vil om noe tid levere en rapport om dette.

