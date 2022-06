Kierulf-utvalget er for lite opptatt av vilkårene for ytringsfrihet ved universiteter og høyskoler.

«Tyskervitssaken» som pågikk ved Universitetet i Bergen i 2019 og 2021, illustrerer dette godt: En student oppfattet et utsagn fra en foreleser som krenkende. Fakultets- og instituttledelse reagerte umiddelbart på klagen fra studenten. Foreleseren ble pålagt å avstå fra lignende ytringer. Ledelsen gjorde retrett da det ble en sak i mediene om ikke tiltakene krenket foreleserens akademiske frihet. Mange aktører ble trukket inn, universitetets toppledelse, professorens fagforening, og advokater på begge sider. Saken endte med at ledelsen beklaget både overfor professor og student. De trakk tilbake kravet til professoren om å avstå fra bestemte ytringer, det ble betalt erstatning til studenten som følte seg forulempet av de samme ytringene og professoren ble kompensert økonomisk for tort og svie.

Den såkalte Eikrem-saken ved NTNU (2018–2021) var innholdsmessig svært forskjellig fra «tyskervitssaken», men inneholdt noen av de samme elementene. Også her var det reaksjoner fra studenter på utsagn fra en foreleser, pålegg til foreleser om å avstå fra visse typer utsagn, fulgt av anklager i mediene om brudd på den akademiske ytringsfriheten, beklagelser fra NTNUs ledelse, avskjedssak mot foreleser, fulgt av et rettslig forlik mellom NTNU og foreleser.

En annen type utfordring er krav fra aktører som finansierer forskning om gjenytelser som er lite forenlig med akademisk frihet. Det kan være tilfeller der næringslivsfinansiert forskning møter krav om hemmelighold av forskningsresultater fra bedrifter som krever dette ut fra konkurransehensyn. Et annet eksempel er Equinors finansieringsavtale av 2019 med flere norske universiteter. I mai 2022 ble det i mediene pekt på at institusjonene hadde forpliktet seg til å omtale samarbeidet med Equinor i positive vendinger. Punktet i avtalen ble så raskt strøket av enkelte institusjoner, fulgt av forsikringer fra Equinor om at de ikke hadde innvendinger mot å stryke punktet. Det er påfallende at universitetene i første omgang godtok en slik avtale uten å reise innvendinger mot et punkt som fratar forskerne og institusjonene en grunnleggende frihet.