Kvifor ynskjer ikkje fleire studentar å forandre seg?

Det er ikkje tvil om at det må til eit omfattande arbeid med å utvikle læringsstrategiane til studentane, skriver kronikkforfattaren.

«Men kva er vitsen med å halde på med dette, då?» Studentane må ta ansvar, og universiteta må møte utfordringa.

Det er gjennomsnittleg 40 prosent stryk i matte i lærarutdanningane. Og det er mellom dei som ikkje alt har falle ifrå, og dei som ein kunne tenkje seg var mest motiverte.

I Aftenposten 10. juli vart ein lærarstudent intervjua om si oppleving av å stryke i matematikk til eksamen. Det var eit forvitneleg intervju som krystalliserte eit par hovudproblem vi har i høgre utdanning nett no.

Studenten som uttala seg, bygde på:

1) Kva han føler

2) At han innbiller seg at alt i eit fagemne kan dekkjast i undervisninga.

Det siste står ikkje i menneskeleg makt i noko fagemne på eit universitet. Undervisninga går dei fleste stader normalt ut på å finne fram til grunnleggjande måtar å nærme seg og å tenkje om emnet på. Til dømes å sikre vesentlege analytiske reiskapar, å finne sentrale tema og døme som gjev ei meir generaliserbar erfaring med dei mest relevante spørsmål, og vonleg også å byggje læringsstrategiar.

Eit samarbeid mellom student og undervisar

Dette er eit samarbeid mellom student og undervisar. Det er studenten som skal førebu seg til eit yrkesliv, der vitnemålet blir eit verdipapir som til sist kan vekslast inn i pengar, dvs. tilsetjing i lønna stilling.

Å referere til korleis ein følte seg er ein smule narsissistisk, for eit fagemne rokkar seg ikkje ved studentens kjensler. Det er eit kategorimistak å nytte følelsar som målestav for læringsfylde. Følelsar bør ein ha gjennomlevd, eventuelt uttrykt og bearbeidd gjennom arbeidet med emnet, gjerne i kontinuerlege diskusjonar med andre.

Eksamen er sjølvsagt i nokon mon stressande og adrenalinet aukar. Slik har det nok alltid vore for dei aller fleste. Og stresset hjelper oftast på yteevna om ein ikkje let seg overvinne av nervøsitet, men då er det meistringa av emnet og tryggleiken på tilnærmingsmåten som skal drive arbeidet fram. Altså eit moment for å sjå mest mogleg bort frå andre følelsar enn innsatsviljen.

Meir interessant er impulsen til å skulde på undervisninga. Korleis ein har lagt studiet i matematikk opp ved studiestadane veit eg ikkje. Men i alle fag tenkjer ein jo no meir didaktisk enn før, vil eg tru, og der er nokre framståande matematikkdidaktikarar kringom med ein god tradisjon bak seg.

Kva er så fagdidaktikk? Emnet er etter mitt syn jamstelt med vitskapsteori; der vitskapsteorien systematisk granskar grunnlaget våre faglege problemstillingar er oppbygde på, arbeider fagdidaktikken med læringsutfordringane i heilskapar og delar av fag og fagemne.

Det har ofte vore opplysande i vitskapleg forstand av di ein må gjennomgå tenkjemåtar, arbeidsmåtar og ofte også tankeknutar, noko som då opplyser det praktiske arbeidet.

Studentane må stille spørsmål og ta ansvar

Sameleis finst der ofte spørsmål der vi gjerne tek svaret for gitt, men vi oppdagar i arbeidet med kategoriar, definisjonar og ikkje minst konsekvensen for praktisk arbeid at der kan finnast fleire løysingar og perspektiv. Sjølv har eg alltid vore glad for spørsmålet: «Men kva er vitsen med å halde på med dette, då?» Dét er utgangspunktet for dialog om grunnlag og føremål med utdanninga.

Men då må slike spørsmål stillast, og det er studentens eige ansvar både å stille spørsmålet og vere med på å søkje svaret, som må verte ein del av erfaringsgrunnlaget i tankearbeidet.

Då kan det ikkje vere normalsituasjonen at studenten nøyer seg med den knappe undervisningstid, irekna anna direkte studentkontakt, som budsjetta gjev høve til. Då vert ein sjølv aktiv, ein går og spør undervisaren om det er ting ein lurer på. Ein jobbar i kollokvier, ein les og utforskar saka sjølv og løyser problem for seg sjølv og i samarbeid med andre. Då er ein heller ikkje ferdig med arbeidet etter førelesinga/seminaret eller sluttar å tenkje etter klokka tre.

Å skaffe seg innsikter er å endre måten ein oppfattar verda på

Så - kvar kjem denne impulsen frå, at ein i staden for sjølvtrygg vurderingsevne av fagstoffet og eigen læringsinnsats meiner at alt som trengst, er å gjengi det som vert opplyst og gjort i undervisninga? Filosof Giambattista Vico sa alt for 300 år sidan at «mennesket skjønar berre det som det sjølv har gjort».

Studenten må altså sørge for å skaffe seg trening som gjev innsikt. Det gjeld også arbeidet med abstrakte storleikar av alle slag. Dei representerer faglege utfordringar, og mellom desse er læringsutfordringar, som ein kvar individuell student må ta sin eigen del av ansvaret for. Då vert det eit samarbeid.

Å utdanne seg er å forandre seg. Å skaffe seg innsikter er å endre måten ein oppfattar verda på.

Minste motstands veg er ein bjørneteneste

Kvifor ser vi då over det ganske land at ein større og større del av nye studentar ikkje ynskjer å forandre seg, men strittar imot å verte vaksne, forlangar å bli fôra gjennom undervisninga og forventar at det er godt nok å repetere denne? Med minst mogleg lesing?

Fleire og fleire frå vidaregåande som kjem til universiteta opplever det som eit sjokk

Der finst jamvel oppgåvekurs der ein prøver å lære studentane minste motstands veg, skrudd i hop for å tekkjest studentar som har lært, ein eller annan plass, at alt skal vere førebudd, drøvtygd og porsjonert for dei og at deira opplevingar er det viktigaste i eitkvart fag. Såleis lærer dei knapt gleda over arbeidet med å forstå, forandre seg og bli vaksne medarbeidande, deltakande utviklarar.

Færre enn 40 prosent har denne innstillinga om at alt skal vere ferdigtygd for dei. Men fleire og fleire frå vidaregåande som kjem til universiteta opplever det som eit sjokk, særleg dei som siglde gjennom vidaregåande med mest berre gode karakterar. Mange av dei tek støkken alvorleg og finn seg ein studieteknikk, rett nok. Alle ventar truleg ikkje at undervisaren skal fôre dei som ei anna fuglemor med oppgulp.

Akkurat det er blitt ei forventning hos mange: Gje oss det som er heilt sikkert, det som er lett å ramse opp, og det eg ikkje må tenkje for mykje på sjølv. I mitt fag har eg tidt nok siste åra fått spørsmål eit par veker før eksamen av typen:

– Du, det som står på den «power pointen» du la ut på Canvas i mars, har du funne på det sjølv eller står det i pensumboka, og i tilfelle, på kva for sider då?

Vanlegare, stundom svært uvenleg:

– Sei kva for sider som gjeld, då, vi kan ikkje klare å lese meir!

Så den kritiske tenkinga folk ser ut til å lære i skulen og/eller kulturen ikring, er å vere skeptisk til det dei ikkje veit frå før, repetere det dei meiner er sikker kunnskap, unngå å ta ansvar for eigen refleksjon og forlange å få alt servert på fat.

Universiteta må møte utfordringa

Det er vanleg i kvar lekk å skulde på dei føregåande skulane og lærarane som har vore med på å oppsede ungdommen. Det skal eg slett ikkje gjere, sjølv om eg er forundra over det som må ha hendt i vidaregåande: Ein læringskultur der det ikkje er spenninga over oppdaginga og utvidinga av horisonten som gjeld, eller euforien over aha-opplevinga. Men der puggeskulen er tykkjest innført, og der minimumskrav framstår som maksimumsmål.

Å jau, eg er klar over at tusentals lærarar kjempar imot trenden, men dei har den omfattande ungdomsdyrkinga og «klientifiseringa» av ungdom imot seg.

Det gjev heller inga meining å kjefte på ungdommane. Universiteta må rett og slett møte utfordringa. Det er ikkje tvil om at det må til eit omfattande arbeid med å utvikle læringsstrategiane til studentane. Mellom anna arbeid med å undersøkje, forstå og møte innstillinga til læringsutfordringane hos eit voksande mindretal av studentane.

For det er heldigvis snakk om eit mindretal. Enno. Og dette gjeld altså ikkje berre matematikk, men så vidt eg kan forstå på utvekslingar med kollegaer mange stader, med vekslande utslag omtrent i alle fag.

Om ein ikkje finn gode fagdidaktiske strategiar for å fremje ansvar og refleksjon, vil strykprosenten sjølvsagt auke og auke. Då vert resultatløyvingane i statsbudsjettet deretter.

Men: Sjå mot Agder! Universitetet der har eit svært lite mindretal som stryk i matematikk. Kva gjer så dei for å møte utfordringa? Kan ein rekne med at universiteta faktisk kan diskutere ein samla strategi, og at Agder kan gje viktige moment i rettleiinga av dei andre?

Det må då vel snart vere på tide å leggje «liksomkonkurransen» til side og snakke meir med kvarandre om korleis ein skal utvikle læringsstrategiane til studentane.