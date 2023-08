Politikerne kan fikse problemene i boligmarkedet hvis de vil

Eiendom er et område der kommunale politikere har stor makt, skriver kronikkforfatterne. Vis mer

Boligprisene er politikk.

Publisert: 23.08.2023 20:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

I godt over et tiår er boligprisene og tilstrekkelig boligbygging blitt diskutert i Norge. I mars i år var det tiårsjubileum for historiens første stortingsmelding om boligpolitikk fra 2013. Den hadde den poetiske tittelen «Byggje – bu – leve».

Talende nok for boligdebatten i år er det at daværende boligminister Liv Signe Navarsete (Sp) for ti år siden lanserte sin boligmelding med å erklære: «Vi må bygge mer.»

Når nåværende boligminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) skal lansere sin bebudede boligmelding neste år, kan han si det samme.

For det tragiske er at situasjonen og ubalansene i boligmarkedet siden Navarsetes boligmelding er blitt verre.

Og enda verre skal det trolig bli.

Svakt nyboligmarked

Nylig la interesseorganisasjonen Boligprodusentene frem tall fra nyboligmarkedet over salg og igangsetting. Tallene blir bare verre og verre.

Det siste årene har salget av nye boliger stupt. I kjølvannet av det tikker boligbyggingen nedover.

For øyeblikket ligger salgstallene på i underkant av 15.000 solgte nye boliger. Det er marginalt over bunnen under finanskrisen i 2008 på om lag 13.700.

Korrigerer vi for befolkningsveksten er tallene svakere. Trolig har vi nå det svakeste nyboligmarkedet i Norge siden bankkrisen i 1988–1992.

Bruktboligmarkedet holder seg

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) begynte boliginvesteringene allerede i fjor høst å ha negativ impuls på bruttonasjonalproduktet (BNP) i Norge. Siden den gang har boliginvesteringene sunket ytterligere, senest med BNP-tallene for andre kvartal denne uken.

Det paradoksale i dagens situasjon er at bruktboligmarkedet holder seg både i priser og volum. Historisk har det ofte vært omvendt: Svak utvikling i bruktboligmarkedet har dratt ned nyboligmarkedet.

Dette må forklares med at etterspørselen etter bolig i Norge er stor, og det til tross for en oppgang i styringsrenten fra 0 i januar 2022 til 4 prosent nå.

Likevel går det relativt godt i norsk økonomi.

Aktiviteten i Norges viktigste næring, olje og gass, er tilbake etter mange svake år etter oljebremsen. Arbeidsmarkedet er oppsiktsvekkende sterkt. Samtidig er befolkningsveksten tilbake på historisk høye nivåer, blant annet på grunn av flyktningstrømmen fra Ukraina.

Alt dette holder bruktboligmarkedet oppe. Antagelig vil svært lav boligbygging de kommende årene på grunn av svakt nyboligsalg gjøre at vi ikke får et tilbakeslag i bruktboligprisene.

Prisen for ubalansene

Dessverre er det slik at jo lenger krisen i nyboligmarkedet forsetter, jo verre vil konsekvensene bli.

Et allerede presset leiemarked vil bli enda mer presset. Sykepleierindeksen vil synke ytterligere. Det vil bli enda vanskeligere å bli boligeier for dem med vanlige inntekter.

Prisen for ubalansene i boligmarkedet er det de svakeste blant oss som betaler: leietagere og unge etablerere med høy gjeldsgrad. I ytterste konsekvens svekker også høye boligpriser økonomien.

Fordi koblingen mellom arbeidsmarkedet og boligmarkedet er viktig, kan høye boligpriser gjøre at arbeidsgivere ikke får tak i kompetansen de trenger, noe som faktisk kan svekke BNP.

Dette er tilfelle i USA, hvor det er påvist at det dysfunksjonelle boligmarkedet rundt blant annet tech-hovedstaden San Francisco har dratt ned landets BNP.

San Fransciso har hatt kronisk lav boligbygging i lang tid, godt hjulpet av notorisk trege reguleringsprosesser, ikke helt ulik hva vi kjenner fra Oslo. Her har som kjent saksbehandlingstiden doblet seg de siste årene.

Staten California har nå besluttet å sette hard mot hardt. Guvernør Gavin Newsom (D) har truet med reduserte tilskudd om San Francisco ikke regulerer 82.000 nye boliger innen 2031.

Ikke bare det: Byen kan også bli fratatt retten til selv å lage reguleringsplaner.

Kommunale politikere har stor makt

Oslo kroniske boligproblem er ikke bare Oslos problem. Det er også et nasjonalt problem, fordi det smitter til landet for øvrig.

Og politikerne kan fikse problemene hvis de vil.

Ja, boligmarkedet er et komplekst marked. Reguleringene er fragmenterte og påvirkes av en rekke aktører, som Norges Banks pengepolitikk, Finanstilsynets utlånsforskrift, regjeringers samferdselspolitikk, stortingets lovgivning, kommunenes prioriteringer, byråkrati, tekniske forskrifter og krav til energi og miljø. Listen er ikke uttømmende.

Men dette er ikke en unnskyldning for ikke å gjøre noe.

Der det er vilje, finnes det en vei. Og ikke bare det: Eiendom er et område der kommunale politikere har stor makt, i motsetning til mange andre viktige politikkområder.

Står sterkt til å kunne påvirke

Politikere kan sørge for at saksbehandlingstiden går ned og tilrettelegge for boligbygging gjennom sterkere og tydeligere styring av Plan- og bygningsetaten.

Politikere kan tilrettelegge for og kreve at staten bevilger midler til studentboliger der behovet er størst, nemlig på det sentrale Østlandet. Til tross for historisk høy bygging av studentboliger det siste tiåret så har boligene ifølge Norsk Studentorganisasjon ikke kommet der behovene er størst, nemlig i de store byene og særlig hovedstaden.

Rentenivået og internasjonale priser på materialer kan lokale politikere gjøre lite med, men lokale politikerne kan lobbe mot nasjonale politikere i storting og regjering.

Og de har faktisk en kortere lobbyvei enn alle andre grupper. Det er fordi kanalene for å påvirke er formalisert gjennom Kommunenes sentralforbund, Kommunaldepartementet og partiene selv.

Derfor står de lokale politikerne sterkt til å kunne påvirke byggeforskrifter og lover, utlånsforskriften og skattepolitikken, som er avgjørende for boligmarkedet.

Politikerne kan fikse boligmarkedet hvis de vil. De må bare erkjenne at boligprisene er politikk og prisgitt hva de velger å gjøre, eventuelt ikke gjøre.