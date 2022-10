I år er det en politisk handling å se på fotball-VM

Thorgeir Kolshus Fotballfamiliemedlem, Oslo

9 minutter siden

Det telles ned til fotball-VM i Qatar. Arrangementet starter 20. november. Thorgeir Kolshus kommer til å velge seg en annen TV-kanal i førjulstiden.

Alle vi som er glad i fotball, må tenke grundig gjennom hvor vi skal vende blikket i ukene som kommer.

Når nasjonale og internasjonale fotballedere de siste tiårene har snakket seg varme om «fotballfamilien», har det vært vanskelig for oss i ironigenerasjonen ikke å trekke på smilebåndet.

For det har sannelig vært et treffende bilde, helt ufrivillig: Slekten er som kjent ikke noe vi hatt anledning til å velge (spesielt ikke den inngiftede onkelen alle på julefesten vet de må holde seg langt unna når akevitten er kommet på bordet). Og selv om vi kanskje liker å tro det, er heller ikke kjernefamilier nevneverdig demokratiske, i hvert fall ikke i de avgjørelsene som virkelig betyr noe.

Så selv om det nok var ment som en varm og inkluderende metafor for sameksistens og gjensidig berikelse, har det vært vanskelig å lese den som noe annet enn en tydelig forventningsavklaring: Dette er et skjebnefellesskap.

Og så lenge vi blir underholdt, får vi bare godta at vi har fint lite vi skulle ha sagt. Og når vi samles, må du for all del la være å snakke om politikk!

Derfor smilte vi lenge i skjegget.

Det har jeg sluttet med. 12 år etter at Fifa utpekte Qatar til vertsnasjon for fotball-VM for menn, har fotballfamiliefloskelen nemlig fått en sterk bismak av utbytting og død.

Bygget av slaver og bygget på lik

Fotballorganisasjonen på alle nivåer har sviktet. Den er underminert gjennom årtier av kameraderi, grådighet, plattheter og ynkryggede bortforklaringer. Et og annet blaff av håp, som utrenskningene etter stemmesalgskandalen i 2015 og Lise Klaveness’ modige tale under Fifa-kongressen tidligere i år, sluknes kjapt i en kaskade av sampissing fra alle som har interesse av at det bestående består.

Og de kosmetiske qatarske lovendringer har vært påtvungne reaksjoner på modig og utholdende journalistikk under vanskelige kår. Takket være den vet vi hva det forestående mesterskapet har kostet, og hvem som har betalt den høyeste prisen: Det er bygget av slaver og bygget på lik.

Dette kan ingen som kaller seg fotballinteressert, ha unnlatt å legge merke til. Så nå som vi snart skal foreta et valg om å følge med på VM eller å la det være, blir avgjørelsen politisk. Intet mindre.

Her tilsier vel egentlig all etikette at jeg skal be om unnskyldning for å ødelegge stemningen. For nå skulle vi jo snart ha hatt det så hyggelig. Men når vi i fotballfamiliesammenkomster blir irettesatt for å trekke inn politikk når det skal være fest, er dette ikke bare tåkeleggende maktspråk. Det legger også til rette for et maktpolitisk vakuum som umiddelbart fylles av dem som ikke har noen på sin hjemmebane som legger begrensninger på deres gjøren og laden.

Kjøper seg garantert kritikkfri oppmerksomhet

Autokratiske ledere har solt seg i fotballglansen helt siden Adolf Hitler så sin første (og etter sigende siste) fotballkamp i det tyske tapet mot Norge under Berlin-OL. Men de siste tiårene har dette tiltatt og også blitt langt mer åpenlyst. Det gjelder spesielt i klubbfotballen med profilering gjennom kjendisfotografering i eierbåser og med nasjonale selskapslogoer på drakter og i arenanavn.

En stund lot det til å være finansielle investeringer med nogo attåt. Men med tiden er det blitt nettopp denne koblingen mellom fotball og politikk idrettens styrende organer insisterer på at vi skal holde oss for gode til.

I ly av dette får VM-arrangører kjøpe seg garantert kritikkfri oppmerksomhet, mens regimer som er villige til å bla opp noen milliarder for å sikre seg de største fotballartistene, får den gisseltatte fotballfansens godvilje med på kjøpet. For kjærligheten er skjebne selv om klubben er solgt.

I ettertid skammer jeg meg

Vi har jo sett skriften på veggen, så hvorfor har vi ikke reagert før? Og ja, i ettertid skammer jeg meg. Blant annet burde VM i Russland i 2018 påkalt mange av de samme avskyreaksjonene, fire år etter annekteringen av Krym og en de facto-okkupasjon av Øst-Ukraina.

Jeg skylder på restene av realpolitisk mental valium som vi som vokste opp under den kalde krigen, måtte ty til for å bevare vettet, ispedd det håpet som fulgte i kjølvannet av Berlin-murens fall, den gang da alt lot til å være mulig.

Det synes så lenge siden nå. Men håp er ikke en strategi. Og etterpåklokskap er tross alt bedre enn ingen klokskap.

At både fotballen og den geopolitiske situasjonen over lang tid har beveget seg i gal retning, er kanskje en tilfeldighet.

Så som sikkert mange andre kunne jeg nok brukt VM som mental lynavleder midt i et politisk og økonomisk tordenvær. Samtidig er denne avmaktsfølelsen såpass irriterende at den paradoksalt nok gir seg til kjenne som virketrang på mikronivå.

For også jeg kan ta ansvaret for å stille andre til ansvar for å ha satt oss på riv ruskende gal kurs. Det er ingen overveldende oppgave, tvert imot er det blant mine aller minste kunster: Jeg vender blikket vekk fra Qatar de fire førjulsukene.

Oppmerksomhet er et knapt gode

Det tar nok ikke nattesøvnen fra hverken Fifa-pamper eller VM-arrangører. Jeg er jo bare én. Men vi er alle bare én, og sammen utgjør vi hele markedet.

Vi kan alle bli terskelverdien, eller sommerfugleffekten, eller dråpen som får begeret til å flyte over, eller demningen til å briste. Det er tross alt vår oppmerksomhet som er til salgs. Hvert kanalvalg blir derfor til syvende og sist en politisk handling. For politikk dreier seg om fordeling av knappe goder, og i vår medietilbudsoverflod er oppmerksomhet et knappere gode enn noensinne.

I de fire førjulsukene blir altså fjernkontrollen vår stemmeseddel over Fifas gjøren og laden. Det er de som har skylden for at det ikke lenger finnes noen nøytral tilskuerplass å se Qatar-VM fra. Det bør alle fotballelskere stille dem til rette for, uavhengig om man velger å følge det.

Men hvis du ser på, prøv å finne en måte å gi uttrykk for din misnøye på. Og om du er like lei av at ditt oppmøte bare blir tatt for gitt som du er av å gjøre gode miner til slett spill og klam kos, gjør du som meg og dropper førjulsfesten i fotballfamilien. Det er da også lenge siden den bare var uskyldig moro.