Én av tre Utøya-overlevende er blitt utsatt for hat eller trusler

Nesten 300 av de som overlevde terroren på Utøya i 2011, deltok i den nylig publiserte studien. Bildet er fra 2015.

At unge stemmer stilner som følge av slike erfaringer, er en sterk trussel mot demokratiet.

15.06.2023 20:00

Vi har nylig publisert en studie der nesten 300 av de som overlevde terroren på Utøya i 2011, deltok, åtte og et halvt år etter angrepet.

Vi fant at én av tre hadde mottatt personlige hatytringer og/eller trusler.

Dette kan ses på som en fortsettelse av terroren, som for noen vedvarer i årevis.

Grove hatytringer og trusler

De fleste deltagerne fortalte at de hadde mottatt hatytringene og truslene på sine egne kontoer i sosiale medier, via SMS, brev eller e-post. Noen hadde opplevd å få dem muntlig, enten ansikt til ansikt eller pr. telefon.

I meldingene ble det uttrykt et ønske om at de skulle ha blitt drept på Utøya. Det ble også uttrykt støtte til terroristen, konspirasjonsteorier samt alvorlige anklager knyttet til angrepet, som landssvik og medvirkning, og drapstrusler. For eksempel var det en som sa:

«Jeg fikk melding om at jeg kunne drite i å dra tilbake til Utøya for da kom jeg til å bli skutt – at det var noen som venta på meg.»

Sterke, dystre påminnelser

På spørsmål om å gi eksempler på hat/trusler som hadde gjort spesielt sterkt inntrykk, beskrev mange utsagn som var knyttet til at de hadde vært på Utøya under angrepet.

Det kan være flere årsaker til at slike utsagn gjorde spesielt sterkt inntrykk på de utsatte.

For det første er dette sterke, dystre påminnelser om terrorangrepet som kan fremkalle angrepsrelaterte posttraumatiske reaksjoner. En deltagers beskrivelse illustrerer dette godt:

«Jeg føler hver gang at jeg går tilbake til sånne symptomer som jeg trodde var ferdig da – at jeg ser meg bak hele tiden – at jeg ser for meg at noen følger etter meg – at jeg våkner midt på natta og tror det står noen utenfor vinduet mitt som har funnet adressen min ... alle mulige sånne ting – at jeg blir veldig tatt tilbake til å ... være liksom der igjen da – at jeg tenker sånne uvirkelige tanker sånn: Hvis noen tar hånda si ned i lomma så tror jeg de tar opp en pistol – og kan reagere ut ifra det.»

For det andre viser hat/trusler som eksplisitt støtter terroristen, at andre mennesker deler hans meninger. Gitt at de som overlevde angrepet, har levd med konsekvensene av det én mann med slike meninger gjorde, kan hat/trusler med lignende synspunkter utløse en frykt for fremtidige angrep der de igjen kan bli pekt ut som mål.

Disse opplevelsene kan være spesielt vanskelige dersom de ikke blir tatt på alvor av politiet. Som en person sa:

«Politiet sier jo alltid sånn: ’Men det er så få som har kapasitet til det’ – og sånn – også er det sånn – ja, men noen har jo det – altså – de har jo prøvd før!»

For det tredje rapporterte noen å ha blitt konfrontert med Utøya-relaterte konspirasjonsteorier (inkludert at angrepet ikke var ekte), eller å ha blitt anklaget for å trekke «Utøya-kortet».

Slike ytringer undergraver de direkte berørtes traumatiske opplevelser 22. juli.

Frykten og utryggheten ble trolig forsterket av de rammedes erfaringer med hatets fryktelige potensial

Det er lett å forstå at etter nesten å ha blitt drept, og etter å ha opplevd så mye frykt og smerte, gjør det sterkt inntrykk å bli fortalt at ingenting av det virkelig skjedde, at dine sår og tap ikke er ekte, eller at du prøver å dra nytte av erfaringen for å fremme ditt politiske ståsted.

Mange ble redde

Flere fortalte at hatytringene og truslene hadde hatt en negativ påvirkning på deres personlige trivsel og sosiale aktiviteter.

Mange ble redde. Deltagerne sa for eksempel at det hadde påvirket deres følelse av trygghet og personlig sikkerhet, spesielt når den som truet, uttrykte meninger som lignet terroristens, og visste hvor de bodde.

Frykten og utryggheten ble trolig forsterket av de rammedes erfaringer med hatets fryktelige potensial.

Deltagerne beskrev også at hatet/truslene hadde ført til sosiale begrensninger og adferdsendringer. Noen hadde endret sitt private telefonnummer, fått seg hemmelig telefonnummer og adresse eller stengt kontoene sine på sosiale medier.

Andre bemerket at de var blitt mer årvåkne når de var ute med venner.

Begrenser den offentlige debatten

Hatytringene og truslene hadde også påvirket flere av deltagernes politiske aktivitet. Ca. én av fire sa at det hadde ført til en politisk tilbaketrekning. Noen var for eksempel blitt forsiktige med hvilke temaer de ville kommentere offentlig, mens andre hadde sluttet å bruke klær med et politisk budskap eller å dra på jobbrelaterte reiser.

En deltager beskrev det slik:

«Man trekker seg bort fra ... debatten, den offentlige debatten ... man slutter å skrive om det, eller mene noe om det, fordi at man ikke orker å forholde seg til det. Hvis du ikke skriver noe, og bare er helt ... anonym, så får du det ikke. Så man trekker seg unna.»

Mens hat og trusler rettet mot unge, politisk aktive mennesker som har overlevd et terrorangrep, er ille i seg selv, er ufølsomheten i bevisst og eksplisitt å bruke angrepet i hatytringene og truslene nesten ubegripelig.

Ufølsomheten i bevisst og eksplisitt å bruke angrepet i hatytringene og truslene er nesten ubegripelig

Det er verdt å merke seg at tre av fire av dem som hadde mottatt hatytringer eller trusler, beskrev å ha vært politisk aktive eller engasjert i samfunnsdebatten i en eller annen form. Det er derfor sannsynlig at de som hadde vært aktive i det offentlige rom siden terrorangrepet, var mer utsatt enn de som ikke hadde det.

Unge stemmer stilner

Resultatene fra studien tyder på at hatet og truslene til en viss grad har den (formodentlig) tilsiktede effekten å fremkalle frykt og politisk tilbaketrekning. Dette har hindret tilheling, politisk engasjement og debatt i årene etter terroren.

Det er viktig at vi dokumenterer erfaringene med hat og trusler og konsekvensene av dem. Slik kan vi øke folks bevissthet om dette alvorlige problemet. At unge stemmer stilner som følge av slike erfaringer, er en sterk trussel mot demokratiet.

Videre må vi sørge for at de som blir utsatt for hat og trusler, blir tatt på alvor – og at de ikke blir overlatt til å håndtere disse opplevelsene på egen hånd.