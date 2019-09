I sommer gjorde vår familie et eksperiment: Hvor lett er det å dra på elbilferie i Norge? Er det gøy, eller blir du stående halve dagen på ladestasjoner før du går tom for batteri et sted oppe på fjellet?

Vi plukket opp en Opel Ampera-e fra Bilkollektivet i Oslo og satte kursen nordover. Ampera-e har en rekkevidde på 400 kilometer, i teorien, og norgeskartet er fullt av ladestasjoner. Men hvordan fungerer dette i praksis? Kan jeg stole på at ladestasjonene har riktig kabel for bilen min? Er det mye kø?

På tide å finne det ut.

Thomas Sirland

Hurtigladestasjoner

De to største aktørene som tilbyr hurtigladestasjoner i Norge, er Fortum og Grønn kontakt. Du finner dem i nærheten av butikker og bensinstasjoner nesten overalt, spesielt langs hovedveiene.

Tesla har sitt eget nettverk, kun for deres biler. Kanskje i et håp om at kunder med rekkeviddeangst skal velge bilen som holder deg i hånden hele veien frem?

Angsten er unødvendig, for det er mer enn nok av ladestasjoner.

Du kan bruke egne apper for å finne dem, men selv endte vi bare opp med å søke etter «hurtigladestasjon» på Google Maps. Da finner du de fleste, og du får som regel se hvilke ladekabler den støtter. Hurtiglading skjer via CCS (/Combo) eller CHAdeMO, og alle stasjonene vi besøkte, hadde begge deler.

Alle ladestasjoner tilbyr også Type 2-lading, som fungerer på alle biler, men er tregere. Vi lærte raskt at det er ingen vits i å bruke Type 2. Det er heller ingen vits i å vente i kø når ladepunktene er opptatt, hvis du ikke er desperat. Bare kjør videre til neste stasjon.

Tid til en kopp kaffe

Betaling skjer app, SMS eller kodebrikke fra Elbilforeningen. Noen av ladestasjonene vi stoppet ved, fungerte ikke. Da kan du enten være lat og kjøre videre, eller en god samfunnsborger og ringe kundeservice. Det er kanskje ikke verre enn at de restarter ladestasjonen, så fungerer den etter et par minutter.

Begrensninger i batteriteknologien gjør at du bare kan lade hurtig opp til 80 prosent. Etter det går hastigheten ned betydelig. Det er bortkastet tid å vente til 100 prosent. Det ville tatt kanskje to timer å hurtiglade bilen vår fra tomt batteri til 80 prosent.

ILLUSTRASJONSFOTO: Olav Eggesvik

Dette høres lenge ut, men i praksis kom vi nesten aldri under 50 prosent. Vi fikk knapt tid til å strekke på beina, ta en kopp kaffe og finne et toalett, før bilen var klar.

Så hvor langt kan du kjøre med en elbil på én dag? Kortere enn med en bensinbil, men bare hvis du er veldig glad i å sitte bak rattet og har veldig tålmodige passasjerer. For oss andre er det neppe noen stor forskjell.

God rekkevidde

Turen vår gikk fra Oslo til trøndelagskysten og Brønnøysund, sørover til Møre og Romsdal og Ålesund, og så hjem via Romsdalen og Gudbrandsdalen.

Utenfor europaveiene er det lenger mellom hurtigladestasjonene, men vi hadde ingen problemer. Rekkevidden på vår bil vekslet mellom 300 kilometer på kalde sommerdager og 400 på varme. På kalde vinterdager kan den visstnok gå ned mot 200 kilometer, men selv dét ville ikke vært noe problem.

Den eneste ruten vi vurderte som vi kanskje ikke ville fått til, går langs kysten av Nordland til Bodø. Her må man holde seg til E6. Ellers er det ladestasjoner over alt i Norge, bortsett fra i Finnmark.

Det er vanskeligere å kjøre langt med elbil enn bensinbil. Men alt ordner seg med litt planlegging. Elbilferie Norge langs fra Sørlandet til via Vestlandet til Lofoten og Troms? Antagelig helt gjennomførbart. Nordkapp må derimot vente noen år.

Hjem til hetebølgen

Vi kom hjem til hetebølgen i slutten av juli. Vissheten om at dette bare er en forsmak på de enda varmere somrene vi har foran oss, gjorde det vanskelig å holde ut dagene med 34 grader. En brutal påminnelse om hvor lite det har å si for klimaet hva vi gjør som enkeltpersoner, så lenge politikerne og næringslivet stritter imot.

Men det er likevel fint å kikke på babyen i baksetet og vite at akkurat denne ene ferien ikke havner på regningen hans generasjon må betale.

Og det er fint å vite at jeg kanskje aldri mer behøver å sette meg bak rattet på en bensinbil. Med så gode elbiler som finnes nå, er ikke spørsmålet hvorfor så mye som halvparten av nye norske biler er elbiler, men hvorfor det ikke er mye mer.

Kritikerne avfeide lenge elbilen som en bil nummer to for storbypendlere. Men nå fungerer den fint som primærbil i distriktene. Og til bilferier.

Elbil til Spania

Jeg følte meg ganske fornøyd med elbileksperimentet vårt. Det var helt til jeg hørte om Thomas Steen, som har gjort noe langt mer imponerende i sommer: Kjørt en Hyundai Ioniq med 200 kilometer rekkevidde fra Norge til Spania. Jeg spurte Thomas om hvordan det gikk. Han fortalte at det er like lett å kjøre elbil i Nord-Europa som i Norge.

Det er så mange ladestasjoner at de kunne kjøre batteriet nesten tomt før de ladet opp igjen. En halvtime lading pr. to timer kjøring.

Hehe, ingen tur til Spania uten at Guardia Civil involveres. De skulle bare ... sjekke sikkerheten. (?) Tidligere på dagen kjørte de i 60km/t foran bilen i 130 sonen, lurte sikkert på hvorfor en norsk bil var så langt nedi Spania. :P pic.twitter.com/iaH9DTTY3M — Thomas Steen (@ThAOSteen) August 13, 2019

I Frankrike ble det vanskeligere. Det var færre ladestasjoner, mange med bare ett ladepunkt, og flere av dem fungerte ikke. Så der måtte han kjøre mer forsiktig og lade så ofte han kunne. I Spania var forholdene gode. Infrastrukturen er ny og det bygges nye ladestasjoner i et høyt tempo. Men appene er på spansk, noe som gjør dem vanskelig å bruke.

Selv klarte jeg meg med Google Maps, men det ble tungvint iblant. Thomas anbefaler i stedet nettstedet abetterrouteplanner.com og appene PlugShare og ChargeMap. A Better Route Planner lar deg oppgi hvilken elbil du har, og foreslår en rute basert på rekkevidden den har.

Allerede bra nok

Det er fremdeles mye som kan og vil bli forbedret i elbilteknologien. Batteriene vil få mer kapasitet og raskere lading. Det vil komme et større utvalg av biler. Frem til i sommer trodde jeg at hvis jeg skulle kjøpe bil, ville jeg prøve å utsette det i et par år til teknologien er bedre.

Men teknologien er allerede bra nok. Mer rekkevidde vil være fint, men det trengs egentlig ikke. Det viktigste elbilen trenger nå er flere ladestasjoner, slik at de blir like lette å finne som bensinstasjoner.

Stortinget har satt som mål at alle nye biler skal være utslippsfrie i 2025. Det virker ikke lenger uoppnåelig. Du skal være svært glad i lukten av bensin for å kjøpe noe annet enn elbil om fem år.