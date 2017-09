Hvordan ville vi organisert domstolene våre om vi startet med blanke ark i dag?

Nå, i september, trer den nyoppnevnte Domstolkommisjonen sammen. I mandatet er kommisjonen pålagt å komme med forslag til endring av struktur og organisering av grunnmuren i den dømmende makt.

Målet er at raskere, rimeligere og mer digitale prosesser skal kunne levere tjenester av samme høye og tillitvekkende kvalitet som i dag.

Tydeligere kan ikke et krav om mer valuta for de offentlige bevilgningene til domstolene formuleres.

Dette er vårt domstolshierarki

Grunnmuren i den dømmende makt består i dag av:

63 tingretter

34 jordskifteretter og

6 lagmannsretter.

Dette er nærdomstoler for begrensede geografiske områder.

Organiseringen av Høyesterett ligger utenfor mandatet til kommisjonen. Med årene har vår øverste domstol utviklet seg til en prejudikatdomstol som primært avklarer prinsipielle rettsspørsmål.

En sak som er viktig for deg eller meg, er nokså sjelden godt materiale for en betydningsfull avklaring og utvikling av norsk rett. Høyesterett realitetsbehandler i dag kun 110–130 saker i året.

Når saken står om deg og meg alene, er det grunnmuren av tingretter og lagmannsretter som er den reelle endestasjonen. En reform av tingretter, jordskifteretter og lagmannsretter vil derfor bety noe for folk flest.

Hvor nær må nærdomstolen være?

Domstolene er vår tredje statsmakt og treffer avgjørelser som kan gjennomføres ved tvang. Noen avgjørelser griper inn i det innerste av privatlivet vårt. Hvis vi ser bort fra de spesialiserte jordskiftedomstolene som tar seg av saker om eiendomsgrenser, ivaretar domstolene to nokså forskjellige hovedoppgaver.

behandler domstolene spørsmål om ileggelse av straff. Slike saker gjelder alt fra anklager om voldtekt og bildrap til ulovlig skatteunndragelse og innsidehandel i aksjeselskap. For det andre løser domstolene konflikter i sivile saker. Dette kan dreie seg om barnefordeling ved skilsmisse, oppholdstillatelse for utlendinger, oppsigelse i arbeidsforhold og krav på millionerstatninger for kontraktsbrudd.

I mange av disse sakene vil geografisk nærhet til domstolen kunne være av betydning for din og min opplevelse av å bli vel ivaretatt av den dømmende makt. Men den geografiske nærheten er neppe like viktig i alle saker.

Våre dommere er generalister

Til forskjell fra i mange andre land er norske dommere generalister som behandler alle typer saker. I et spesialisert samfunn er det vanskelig å tro at dette kan være den mest effektive utnyttelse av domstolenes personelle ressurser.

Så hviler da også generalistprinsippet i domstolene på helt andre grunner enn hensynet til effektivitet. Allsidige dommere kan sørge for sammenheng og konsistens i rettssystemet. Hvis det er mulig. Og hvis vi har råd til det.

I vår moderne rettighetsstat er det ikke flust av salderingsposter om domstolene skal spare penger.

Tingretten er endestopp i straffesaker

Påstander om straff må behandles av en uavhengig og upartisk domstol. Kravet om domstolsbehandling av straffesaker følger både av Grunnloven og av internasjonale forpliktelser til å sikre menneskerettigheter.

Det store flertallet av saker i tingrettene våre dreier seg nettopp om dette.

Av de 85.000 sakene som ble behandlet i tingrettene i fjor, var nesten 70.000 straffesaker.

Mange av straffesakene er enkle tilståelsessaker, og ny behandling av en straffesak forekommer relativt sjelden.

I fjor behandlet lagmannsrettene våre bare om lag 900 straffesaker.

Tvisteløsning i lagmannsretten

Lagmannsrettene våre er dominert av sivile tvister. Sammenlignet med straffesakene er det relativt mange som er villige til å forfølge en sivil sak i to instanser.

I fjor behandlet lagmannsrettene 2400 sivile saker, det vil si nesten tre ganger antallet straffesaker. Effektivisering av strafferettspleien vil dermed ikke kunne gi noen stor gevinst i lagmannsrettene.

Er digitalisering svaret?

Reglene for saksbehandling av straffesaker og sivile saker er regulert av forskjellige lover som gir forskjellig handlingsrom for effektivisering og kostnadsbesparelser.

I straffesaker er for eksempel to av de mest kostnadsdrivende faktorene de senere årene knyttet til ofrenes rett til bistandsadvokat og retten til tolk for å bli hørt på et språk man forstår. Slike tjenester krever tid og penger uavhengig av om ytelsen skal skje i den fysiske eller elektroniske verden. Skal det spares, må det nok dristigere reformer til.

Modernitet og uavhengighet

Det er snart ti år siden Sverige iverksatte reformen «[e]n modernare rättegång» som var drevet frem av et ønske om bedre utnyttelse av moderne teknikk.

Resultatet ble en prosessordning som er mer moderne i form, men også med et annet innhold. Tallet på forhandlingsdager i retten har gått betraktelig ned. Når domstolene nå på ny er på sakskartet i Sverige, er det for å få styrket domstolenes uavhengighet.

Utviklingen i Polen viser at alminnelig lovgivning gir utilstrekkelig vern av domstolenes uavhengighet. En lov er for lett å endre.

Det hører også til mandatet for Domstolkommisjonen å undersøke om den norske Grunnloven bør bygges ut med mer detaljerte bestemmelser om forholdet mellom den dømmende og øvrige statsmakter.

I tenkeboksen til 2020

Hvordan ville vi organisert domstolene våre om vi startet med blanke ark i dag?

Det er ikke opplagt hva som er en optimal organisering for å kunne avgjøre morgendagens straffesaker eller mangfold av sivile saker. De ulike oppgavene må analyseres nærmere og både domstolshierarkiet og alternativene til domstolsbehandling må betraktes i sammenheng for å finne svaret.

Kommisjonen skal først levere sin rapport i 2020. Har du synspunkter på hva rapporten skal inneholde? Del gjerne erfaringer og ønsker for din domstol med postmottak@domstolkommisjonen.no.