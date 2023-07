Klima-blitzen er over oss, og det finnes intet tilfluktsrom

Den globale oppvarmingen har et budskap til oss som ikke kan forhandles: Vi får faktisk ikke være her. Med mindre vi endrer levemåten vår drastisk, skriver kronikkforfatteren. Bildet fra 2. juli viser skogbrann i Canada. Vis mer

Hvor er klimakampens Winston Churchill?

Forestill deg et scenario der engelskmennene, i løpet av blitzen over London, diskuterte om England var i krig med Tyskland.

Nei, sa noen. Historien er full av kriger, dette er ikke noe spesielt. Den slags skjer hele tiden.

Jo, innrømmet andre. Det faller da riktignok en bombe nå og da, men det er enkeltfenomener som vi ikke behøver å bry oss med.

Og de som ropte opp om krig, beredskap og rasjonering, ble kalt for krigshissere, alarmister og pessimister som ikke gjorde annet enn å ta motet fra oss og gjøre oss alle deprimerte, og verst av alt: skremme barna. Herregud, det er jo bare bomber.

Er ikke det naturens orden?

Det tenkte scenarioet er ikke mer absurd enn den måten vi i dag snakker om klimaet på.

New Yorks innbyggere forbereder seg denne sommeren igjen på å holde seg innendørs når røken fra de historisk store skogbrannene i Canada igjen dekker himmelen over millionbyen.

Nå ja, sier mange og trekker på skuldrene. – Skoger skal jo brenne en gang imellom. Er ikke det naturens orden?

Havets overflatetemperatur omkring Irland og den skotske vestkysten er fem grader over normalen. – Ja men, heldige irlendere og skotter, sier mange. Endelig en ordentlig temperatur på badevannet. Hvis det er global oppvarming, så hurra for den.

Hvor kommer vår apati og likegladhet fra?

Sist uke ble den globale varmerekorden slått tre dager i strekk, og FNs generalsekretær Antonio Guterres advarte om at klimaforandringene nå er ute av kontroll. – Ja vel, men så varmt var det nå ikke der hvor jeg var. Vi kunne godt ha trengt noe mer sol.

Det globale CO2-utslippet steg i fjor. – Ja, ja, men vi skal jo også leve og ha oss en biff en gang imellom. Eller skal klimatullingenes meningsdiktatur nå også gjelde middagsbordet vårt? Får vi i det hele tatt lov til å være her?

Vi får faktisk ikke være her

Det siste spørsmålet er faktisk vesentlig. For den globale oppvarmingen har et budskap til oss som ikke kan forhandles: Vi får faktisk ikke være her. Med mindre vi endrer levemåten vår drastisk.

Problemet er større enn perspektivløse værmeldinger

Virkelighetsfornektere er det passende å kalle dem som bagatelliserer effekten av de stigende temperaturene. Vi kan også kalle dem apatiske. For det er apati når man, konfrontert med en overhengende fare, bare sitter med hendene i fanget.

Det er et fotografi fra desember 2021 i Mayfield i den amerikanske delstaten Kentucky som har gjort sterkt inntrykk på meg. Det viser en teatersal hvor hele scenen sammen med kulisser og bakvegg er blitt revet vekk. Det finnes ingen fjerde vegg i dette rommet. Utenfor ser vi ruinene av noe som en gang var en by, veltede husvegger og sammenfalte tak. Det er den virkeligheten tilskuerne ville ha stirret på, hvis de hadde vært til stede i den ødelagte teatersalen. Men det er de ikke, for de er døde eller har flyktet.

Slik ser det ut når den globale oppvarmingen setter ekstra fart i de lokale tornadoene. Det er ikke en profesjonell fotograf som har tatt bildet, men en marinesoldat på landlov, Shawn Triplet, som ilte til for å hjelpe.

– Jeg har vært i utallige kriger, sier han. I mine år i Marinekorpset har jeg sett hva bomber og kuler og andre ting kan utrette. Men jeg har aldri sett noe med en så ødeleggende effekt.

Den fjerde veggen er for lengst borte

De ødeleggelsene den globale oppvarmingen forårsaker, ser vi nesten alltid på en skjerm. Men skjermen kan ikke beskytte oss. Den fjerde veggen i husene våre er for lengst borte. Oppvarmingens effekt vil også ramme oss.

Hvor kommer vår apati og likegladhet fra? Det er sikkert mye av en instinktiv psykologisk selvforsvarsmekanisme i den, født av en følelse av maktesløshet. Men også medier og politikere bærer en stor del av ansvaret.

Skriver og snakker politikere og medier ikke om klimakrisen? Jo, men de gjør det som om det var en overskuelig, håndterbar krise på linje med så mange andre. Og som en krise som er gjenstand for forhandling og kompromisser, ikke en eksistensiell livskrise for artene på jorden, inklusiv vår egen.

Mange aviser har dyktige, engasjerte klimajournalister, men redaktører og lederskribenter har vanskelig for å se det store bildet. Kanskje mener de at det er så mye annet som trenger seg på.

Mediene bør sette seg selv i unntakstilstand

En av Danmarks Radios dyktigste og mest populære program- og podkastverter, Iben Maria Zeuthen, har sendt DRs generaldirektør Maria Rørbye Rønn et modig og åpent brev som handler om klimaet. På Danmarks Radio og i mediene generelt blir klimaet behandlet som et separat problem for seg selv. – En krise på linje med inflasjon, ensomhet eller de vanlige flyktningene, skriver hun.

Problemet er større enn perspektivløse værmeldinger, og det er dette Zeuthen ser så klart. Vi står overfor en sommer der klimakrisen utvikler seg eksplosivt overalt i verden, også i Skandinavia.

Klima bør være medienes største prioritet

Mediene bør sette seg selv i unntakstilstand, lyder hennes oppfordring. Klimakrisen bør være vår største prioritet, vårt første og siste samtaleemne, som også dikterer innfallsvinkelen til alle øvrige kriser som vi hjemsøkes av.

Zeuthen har forfattet en programerklæring med fem forslag til mediene om en sterkere klimadekning. «En ny begynnelse», som hun kaller det. Konfrontasjon er et av hennes nøkkelord:

– Vi skal ikke forsvare at vi lager en vinkel på klima. Vi skal forsvare når vi ikke gjør det ... Klimajournalistikk bør ikke lenger være et stoffområde, men et blikk, et perspektiv, en metode. Klimakrisen er ikke lenger et emne som kan isoleres til klima og miljø, for klimakrisen vil etter all sannsynlighet få betydning for det meste. Og det skal journalistikken speile.

Mer presist kan det ikke sies.

Slik må det også lyde i dag

I opptakten til blitzen over London holdt Englands statsminister Winston Churchill den 4. juni 1940 en flammende tale som siden er gått over i historien. «Vi skal kjempe på strendene. Vi skal kjempe på landingsbanene. Vi skal kjempe på jordene og i gatene. Vi skal kjempe i bakkene. Vi vil aldri overgi oss.»

Winston Churchill er selvfølgelig nettopp Winston Churchill, en dypt konservativ politiker med en urokkelig tro på Storbritannias gudgitte rett til sitt fortsatt intakte oversjøiske imperium, og den retten påkaller han seg også.

Men han slutter likevel med forbløffende ord idet han bebuder den kommende seieren: «Vi vil fortsette kampen med Gud på vår side til den nye verden med all sin makt redder og setter den gamle fri.»

«Den nye verden»? Den gamle verden skal ikke bare reddes, men altså også endelig settes fri? Slike ord i en konservativ politikers munn?

Slik må det også lyde i dag. Når utfordringen er stor nok, kan selv en konservativ politiker våge å drømme om en ny verden.

Hvem skal ta kampen?

Hvor er den globale oppvarmingens Winston Churchill?

Hvor er den politikeren som tør å tale vekstøkonomien, et system som truer med å legge vår sivilisasjon øde, midt imot?

Hvor er den politikeren som tør å oppfordre til en varig, utholdende klimakamp? En kamp på strendene der havet stiger. En kamp på landingsbanene der den internasjonale flytrafikken ufortrødent fortsetter å vokse. Og en kamp på jordene der monokultur, kvegdrift og enorme mengder kunstgjødsel ikke bare får atmosfærens innhold av CO₂ til å stige, men også retter et drepende slag mot en livsnødvendig biodiversitet. En kamp i gatene, der eksosen fra biler truer helsen vår. En kamp i bakkene, der jorden eroderes og trærne dør.

Hvor er den politikeren – i Danmark, i Sverige, i Norge? Og hvis ingen politiker, lagt i lenker av tusenvis av daglige hensyn, har mot eller fremsyn til å oppdatere Winston Churchills tale til den enorme utfordringen vi nå står overfor – hvor er så de mediene som tør å fortelle oss at vi i den globale oppvarmingens epoke, lever midt i en krig mot vårt eget livsgrunnlag, som på lang sikt truer med å gjøre ende på oss?

Bombene faller. Klima-blitzen er over oss. Og det finnes intet tilfluktsrom.

Oversatt fra dansk av Bjørg Hellum