Alkoholproblemer: Hvorfor behandler vi så få?

Folk med alkoholavhengighet dør kanskje 10–15 år før andre, skriver Jørgen G. Bramness. Vis mer

Mindre enn 1 av 10 får hjelpen de trenger.

Vi vet ikke helt sikkert, men i Norge er det til enhver tid antagelig 200.000-300.000 som oppfyller kriteriene for alkoholavhengighet. Hvert år behandles bare 20.000, halvparten av disse i spesialisthelsetjenesten. Hvorfor er det mindre enn 1 av 10 som får en hjelp de trenger, og som vi kan gi?

Avhengighetens følger

Alkoholavhengighet har mange negative konsekvenser. Alkohol virker negativt inn på mer enn 200 fysiske og psykiske sykdommer. Folk med alkoholavhengighet dør kanskje 10–15 år før andre. Verdens helseorganisasjon fastslår at alkoholbruk er en av de viktigste årsakene til sykdom og tapte leveår på verdensbasis. Og den negative betydning for folkehelsen øker.

Fakta Mer om forfatteren: Jørgen G. Bramness er professor UiT – Norges arktiske universitet, Tromsø og seniorforsker Folkehelseinstituttet og Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet Vis mer

De sosiale følgene av alkoholavhengighet er også omfattende. Det er minst like mange i familie med den berørte som antall avhengige. Det er foreldre, søsken, ektefeller, samboere og barn. Alle lider under avhengigheten.

Det er opp- og nedturer, svik, uberegnelighet, paranoia, skyld, skam, overdekking, knuste håp, vold, pengeproblemer. Det gjelder også venner, naboer, bekjente og kolleger. Arbeidslivet betaler i form av fravær, minket produksjon og farlige situasjoner. Kanskje så mye som 100 milliarder kroner pr. år.

Behandling hjelper

Vi har effektiv behandling. En serie med terapeutiske teknikker fra motiverende samtale til kognitiv adferdsterapi. Felles er en imøtekommende og lite konfronterende stil som ikke krever for mye, men som utforsker motivasjon og jobber med pasienten. Med kunnskap om betydningen alkohol har som trøst, en venn, en løsning.

Man legges inn for kortere eller lengre opphold ved klinikker og følges opp poliklinisk. Vi har gruppeterapier og selvhjelpsgrupper. Noen terapier forutsetter totalavhold, men en økende del av behandlingen ser også kontrollert bruk som et mål. Vi har også legemidler som ikke hjelper alle, men helt klart noen.

Behandlingen fører frem. De aller fleste får hjelp. Kanskje ikke første gang, men etter hvert.

Årsaker til lite behandling

Årsaker er både personlige og strukturelle. Disse spiller ofte sammen, men det er de strukturelle forholdene vi som samfunn kan gjøre noe med.

Mange personlige grunner fører til at man ikke søker hjelp. Det vanligste er at man ikke anerkjenner at man har et problem eller trenger hjelp. Ni av ti avhengige tar ikke dette første nødvendige skrittet.

Mange tenker at dette går over av seg selv, eller at man i hvert fall kan ordne opp i det selv. For noen er det kanskje slik. Når livet endrer seg, man får en jobb som krever mye, ny familie gjør at man må snu på flisa, eller man forstår at endring er nødvendig.

Men dette gjelder ikke flertallet. Mange søker ikke hjelp på grunn av skam. Som enkeltmennesker og som samfunn forakter vi manglende kontroll. Denne forakten har også den avhengige selv. Dette hindrer at man oppsøker hjelp. Til sist er det den utbredte feiloppfatningen at behandling ikke nytter. Dette er en kollektiv misforståelse som til og med deles av noen fagfolk.

En del grunner som hindrer behandling, er personlige, men har også et visst strukturelt preg. Folk har lite kunnskap om hva behandling er. Mange vet ikke at behandling finnes, og de har kanskje feiloppfatninger som hindrer dem, for eksempel at de må holde seg borte fra alkohol resten av livet. Det kan også være praktiske hinder, som at man ikke vet hvor man skal henvende seg, eller at man har forpliktelser på jobb eller hjemme.

Strukturelle hindre

Det finnes flere strukturelle hindre for behandling. Hos fastlegen er det ofte lite tid, og mange leger er ukomfortable med å snakke om alkohol. Fastlegen kjenner kanskje på den samme skammen og vil ikke sette folk i forlegenhet.

Det krever lang trening å være komfortabel med å snakke om alkohol på en fordomsfri, åpen og ikke-fordømmende måte

Det krever lang trening å være komfortabel med å snakke om alkohol på en fordomsfri, åpen og ikke-fordømmende måte. Mange kommer ikke i gang med denne treningen til tross for at de incentivene myndighetene har gitt. Det blir ikke bedre av at fastlegen har en plikt å frata pasienter førerkort dersom det fremkommer at man er avhengig av alkohol.

Innen spesialisthelsetjenesten ser vi den samme unngåelsesadferden. Selv om vi vet at så mange som 20 prosent av pasientene har alkoholvaner som har bidratt til deres sykehusinnleggelse, blir alkoholbruk og avhengighet sjelden brakt på bane.

Om det blir tematisert, kommer det ofte unyttige og uspesifikke råd om å drikke mindre eller å slutte. Det blir ikke laget et behandlingsforløp. Det bidrar også negativt at sykehusene er drevet med en utpreget «silotenkning», der hver spesialitet behandler sine sykdommer. Det er lite helhetlig behandling. Sidefenomener som avhengighet er «andres bord».

Til slutt ser en for lav kapasitet i spesialisthelsetjenesten for rusmiddelproblemer. Som nevnt bare 10.000 pasienter med alkoholproblemer får behandling her. Det er for få. Tallet må økes.

Hva skal vi gjøre?

For noen år siden lanserte et legemiddelfirma en ny medisin for alkoholavhengighet. I løpet av det første året på markedet doblet antall personer som brukte medisiner for å kontrollere sin alkoholbruk seg.

Dette viser at det er et stort potensial for mer behandling for alkoholavhengighet. Hva må vi gjøre for å bedre situasjonen? Mer enn overordnede strategier (som å ta dette på alvor) kan man tenke seg følgende konkrete tiltak: