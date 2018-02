Temporære byrom har en naturlig plass i den virkeligheten vi lever i i dag. Midlertidige prosjekter kan komme og gå, dermed fornyes, og derfor sørge for at byene våre tilbyr det samfunnet ønsker og trenger til enhver tid.

En tilnærming til byplanlegging som tydelig tilrettelegger for- og oppmuntrer til temporær bruk, vil resultere i mer robuste og tilpasningsdyktige byer enn vi har i dag.

Innen få år håper jeg derfor å se et offentlig organ med et slikt ansvar, og at flere private utbyggere får øynene opp for de positive konsekvensene av denne type praksis.

Nye forhold krever ny type planlegging

I en verden hvor både klimaforandringer og teknologisk utvikling skjer i en rasende hastighet, blir tilpasning til nye forhold en viktig og kontinuerlig oppgave. Ikke minst dersom vi også tar hensyn til pågående demografiske endringer, slik som økning av antallet eldre, flyktningkrise, økt mobilitet og flytting, ser vi hvorfor det er absolutt nødvendig at våre byrom stadig oppdateres til å passe dagens behov.

Det er med andre ord på høy tid at vi lærer oss å sette pris på det temporære, ser verdien av midlertidighet uten å føle at vi trenger å strebe etter permanens.

Regjeringskvartalet

Mellomfasen fra et byggeprosjekt blir vedtatt til det står ferdig, kan vare lenge. I mange tilfeller godt over to år, som er det plan og bygningsloven definerer som grensen for at et sted skal regnes som temporært i dag.

For Regjeringskvartalet er det allerede gått syv år siden terrorhandlingen hvor boligmassen ble bombet. Kvartalet står stort sett tomt fortsatt, og det nye regjeringskvartalet forventes ferdigstilt rundt år 2027. Ti år fra nå.

Som en reaksjon på det som hadde skjedd, ble det vedtatt å bruke over 15 millioner kroner til ny vaktsentral for blant annet å holde mennesker ute av området. Dersom disse midlene isteden hadde blitt brukt på temporære tiltak på plassen i denne mellomfasen, hva kunne den betydd for byen da?

I Regjeringskvartalets tilfelle må plassen behandles med en spesiell varsomhet på grunn av historien som ligger bak, men temporær bruk av byrom og respektfull og verdig eksistens kan godt gå hånd i hånd. Det kan være selve årsaken til at plassen blir vedlikeholdt og verdsatt i påvente av noe nytt.

Det kan la oss ta tilbake kontroll over byen vår og gi noe tilbake til folket istedenfor å fokusere på hva som ble tatt fra oss.

Losæter

Et godt eksempel på temporær bruk av byrom i påvente av fremtidig utbygging er Losæter på Sørenga i Oslo.

For 15 år siden fremsto Loallmenningen som en grå og livløs øy av asfalt, omgitt av industri og trafikk på alle kanter. Siden den gang har det skjedd en enorm transformasjon, og området er nå blitt til en frodig plass full av urkorn, jordskokk, smil og mennesker fra alle samfunnslag.

Andrea Haave Jenssen

Losæter startet som et kunstprosjekt på initiativ av Bjørvika utvikling. På spørsmål om hvordan de tenkte da de gikk i gang med oppgaven å utvikle Losæter, svarer Anne Beate Hovind, prosjektleder for kunst i Bjørvika utvikling: «Det handler om folk. Å skape gode steder og god historiefortelling i en dynamisk prosess som alltid fortsetter å endre seg.»

Denne plassen er et skoleeksempel på hvordan temporære byrom kan være med på enten å skape en ny- eller styrke stedets eksisterende identitet. Videre kan de fremme en følelse av eierskap ved at beboerne hele tiden får ta en aktiv rolle i utformingen av plassen.

Andrea Haave Jenssen

Les mer om Bakehuset, som ble den store snakkisen for mange bakeglade oslofolk.

Muligheter til svakerestilte grupper

Like viktig som de temporære tiltakene i seg selv, er møtene som skjer i denne sammenhengen. Midlertidige byrom har en viktig sosial funksjon fordi en slik type drift kan gi organisasjoner og grupper med mindre penger og oppslutning mulighet til å leie plass billig og møte likesinnede.

Disse gruppene ville kanskje ikke hatt økonomi til å leie et tilsvarende sentralt og stort område da de ellers må konkurrere om plassen med større, kommersielle aktører.

Vi har en tendens til å akseptere mer på midlertidig basis enn vi ville gjort om et prosjekt var permanent.

Temporære prosjekter er som regel billigere å drifte, og benytter seg ofte av gjenbruk av materialer; brakker containere, trematerialer og annet på plassen.

Dessuten har vi en tendens til å akseptere mer på midlertidig basis enn vi ville gjort om et prosjekt var permanent. Dette åpner opp for å teste ut nye og utradisjonelle måter å designe et byrom på og til å prøve ut andre aktiviteter på enn plassen enn ellers.

Oppfordring til fremtidens planleggere

Temporære byrom kan være løsningen på mange dagsaktuelle utfordringer. Når verden forandrer seg, og både klimaforhold og demografi endres, må vi også forandre måten vi planlegger.

Midlertidighet lar oss stadig tilpasse oss nye forhold på kort tid uten langdryge byråkratiske prosesser.

Jeg håper både staten og private planleggere innen kort tid gjør konkrete grep for å tilrettelegge for mer temporære byrom. Dette vil bringe oss et steg nærmere den robuste fremtidsbyen vi er avhengige av å skape.