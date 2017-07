Alle vil ha mer byliv i Kvadraturen og Sentrum, men foreløpig er det mest planer, for «alle» venter på hverandre: Vi venter på boliger, sykkelstier, oppgradering av trikketraseer og på et yrende byliv.

For å lykkes må man gjør byen attraktiv, les hyggelig – og her er det mye hver gårdeier og leietager kan gjøre. Vi ser riktignok gode enkeltforsøk, men det etterlatte helhetsinntrykket viser et stort forbedringspotensial. Det er en grunn til at mange aldri har vært i Kvadraturen.

Døde gatehjørner

Flere sentrumsgater har bygninger preget av «igjenklistrede vinduer», manglende vedlikehold, tomme lokaler og ikke minst innadvendt aktivitet i første etasje. Dette gir lite tilbake til byen. Inntrykket bedres ikke av en jungel av skilt av skilt og mangel på samkjøring av reklame og «løse elementer» som ukoordinert markisebruk. Det ser heller ikke bra ut når lufteanlegget plasseres i hovedinngangen. Hjørnenes betydning for bylivet er undervurdert og det er viktig at bygningshjørnene aktiveres, ikke minst i et rettvinklet gatenett som i Kvadraturen: Bare ved å gjenåpne hjørneinnganger oppnås en positiv effekt.

Logoliv er ikke byliv

Bevisstheten om hva som gjør en strøksgate hyggelig kan synes fraværende. Og hva har skjedd med varene i utstillingsvinduene? I flere av de flotteste bygårdene er alle vinduer tildekket slik at det eneste tegn på liv er en logo i hvert vindu.

Mange av bygningene ble planlagt som varemagasiner over flere etasjer. Nå fortoner de seg som gledesløse dinosaurer, med forretninger som like gjerne kunne ha befunnet seg i en container på Vippetangen.

Inntrykket forsterkes av alle sikkerhetstiltakene, fortrinnsvis knyttet til statens bygninger, i form av pullertskoger og sjarmløse «betonggriser».

Byantikvaren

Noe av misèren skyldes at hver enkelt butikk, bedrift eller gårdeier ikke ser seg som del av en større sammenheng. For det er ikke bare gårdeierne som eier byens fasader, det gjør alle byens brukere av det offentlige rom!

Enten man er gårdeier eller forretningsdriver holder det derfor ikke å være seg selv nok dersom man vil skape attraktive gater og bydeler.

Det er heller ikke godt nok å gjøre en gate hyggelig. Man må også ha velfungerende tilførselsgater hvis strøket skal fungere. Det gjelder å rigge seg sånn at vi fristes til å gå lenger inn i gatene: Omsetningen økte i Kvadraturen da Kvadraturforeningen i fjor forlenget julegatebelysningen i retning festningen.

Et utrygt ingenmannsland

Her kan man lære av Torggataprosjektet der alle gode aktører, private som offentlige, gikk sammen og omdannet gatens borteste del til en hyggelig og levende gate med nyoppussede bygninger. Mens nabogaten Storgata, fra Folketeateret til Hausmanns gate, utgjør et av byens tristeste strøk og trygler om vitalisering.

Tenk om Storgata igjen ble den hyggelige handlegaten som mange fortsatt husker?

Når Bymiljøetaten skal foreta en omfattende oppgradering av den kommunale infrastrukturen og trikketraseen her, bør gårdeierne finne sammen og bidra til at gaten ikke forblir et utrygt ingenmannsland mellom Løkka og sentrum.

Byantikvaren

Det er heller ikke likegyldig hva som skjer ute på gaten, i tilknytning til den enkelte gård. Kommunen arbeider med en utleienorm for gate/uterom som underbygger ønsket om byliv, men dersom gårdeiere må leie gategrunn av kommunen vil dette bare være aktuelt for dem som driver med servering. Derfor burde de nærmeste par meterne av gategrunnen utenfor bygårdene disponeres vederlagsfritt av gårdeierne. En lignende ordning har man med suksess gjennomført i København – hva ville skjedd om alle gårdeiere i sentrum satte ut et bord, et par stoler og en potteblomst?

Sikkerhet versus trivsel

Sikringstiltak er et kapittel for seg: Her burde man lære av myndighetene i eksempelvis London hvor man anbefaler først å planlegge det estetiske uttrykket og deretter tilpasse sikringen til det.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I Oslo har estetikken spilt annenfiolin.

Ikke minst store statlige brukere som departementer burde bidra – både estetisk og visuelt – ved å by på seg selv. Tenk om Nærings- og fiskeridepartementet hadde et akvarium utenfor eller et kunstverk inspirert av havet! Det er muligheter for å gjøre sikringen attraktiv gjennom kunstneriske prosjekter, eller ved å la befolkningen engasjere seg i eksempelvis å transformere pullertrekkene: Strikk en pullover til en pullert! Da ville flere få eierskap til en spennende bydel. Mulighetene og virkemidlene er mange, og de aller fleste koster lite. Byliv skapes gjennom summen av store og små tiltak. Byantikvaren oppfordrer alle til å ta et ansvar for å delta i en restyling av sentrum.

