Krigsforbrytelser og menneskerettighetsbrudd i Ukraina: Hvem kan holdes ansvarlig?

En ukrainsk soldat foran Þdelagte russiske stridsvogner i Butsja, byen som tidlig i krigen ble et eksempel pÄ siviles lidelser og grusomheter begÄtt under Russlands invasjon av Ukraina. Vis mer

Den internasjonale straffedomstolen har utstedt arrestordre pÄ Vladimir Putin.

Fred og menneskerettigheter er verdenssamfunnets plan A. NĂ„r det blir krig, gjelder krigens folkerett som en slags plan B.

Det ligger innbakt i menneskerettighetene at viktige rettigheter, som retten til liv, ikke gjelder ved lovlige krigshandlinger, altsĂ„ handlinger som ikke bryter med krigens folkerett – rettsregler som gjelder for opptreden under krig og vĂŠpnet konflikt.

Personlig straffansvar

Brudd pÄ krigens folkerett er derfor ofte ogsÄ brudd pÄ menneskerettigheter og et anliggende for blant annet FNs menneskerettighetsrÄd.

Folkeretten er i prinsippet et anliggende mellom stater, men grove brudd pÄ krigens folkerett er krigsforbrytelser som medfÞrer personlig straffansvar.

Krigens folkerett er litt «uskarp i kantene», hovedsakelig fordi ikke alle stater har ratifisert alle aktuelle konvensjoner.

For eksempel er forbudet mot bruk av klasevÄpen ikke bindende for Russland og Ukraina. Forbudet mot angrep pÄ sivile som ikke deltar direkte i kamphandlingene, er derimot universelt bindende og regnes som sedvanerett. Det vil si regler som fÞlger av allmenn statspraksis og «general practise accepted as law», aksept.

Vedtektene for Den internasjonale straffedomstolen i Haag gir den mest autoritative listen over krigsforbrytelser, men dekker bare det som er allment akseptert.

Folkemord i Ukraina?

I tillegg til krigsforbrytelser kommer folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

Folkemord foreligger nÄr visse handlinger, som for eksempel drap, er begÄtt i den hensikt helt eller delvis Ä Þdelegge en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiÞs gruppe. Som forbrytelse mot menneskeheten er det nok at det er et utbredt eller systematisk angrep pÄ en sivilbefolkning.

Da ukrainerne gjenerobret omrÄder som hadde vÊrt okkupert av russerne, ble det avdekket omfattende drap pÄ sivile, for eksempel en massegrav i Izium med ca. 450 dÞde. Mange hadde vÊrt torturert og mange var bakbundet.

Drap pÄ sivile er en opplagt krigsforbrytelse, men ikke nÞdvendigvis folkemord.

Angrep pÄ sivile

I Irpin ble en ambulanse tatt i bakhold av en russisk patrulje og beskutt med hÄndvÄpen. To pasienter mistet livet, en sanitetsspesialist ble sÄret.

Angrep pÄ sanitet, militÊrt eller sivilt, er ogsÄ en krigsforbrytelse.

NÄr det gjelder angrep pÄ sivil bebyggelse, mÄ det skilles mellom bygninger som brukes til militÊre formÄl og genuint sivile bygninger. FNs undersÞkelseskommisjon pÄpeker sÄledes i sin rapport av 15. mars at blant annet i byen Cherniv hadde ukrainske styrker etablert hovedkvarter i en skole. Dette satte sivile i fare da skolen ble et militÊrt mÄl.

Men de fleste angrepene pÄ sivil bebyggelse later til Ä ha rammet ordinÊre boligblokker uten noe militÊrt i nÊrheten. Enten man har siktet seg inn pÄ blokkene eller har skutt pÄ mÄfÄ uten Ä gjÞre noe forsÞk pÄ Ä skille mellom militÊre mÄl og sivil bebyggelse, er det en krigsforbrytelse.

Lovlighet mÄ veies opp mot skader

6. juni brast Kakhovka-demningen, noe som fÞrte til store oversvÞmmelser nedstrÞms. Det synes noe usikkert hvem som sto bak og hvorfor. Men hvis man antar at den ble sprengt av russiske styrker (som hadde kontroll over demningen) for Ä legge hindringer i veien for den ukrainske offensiven som var ventet, var det for Ä oppnÄ en militÊr fordel.

Dette er i utgangspunktet lovlig, men fordelen mÄ veies opp mot de sivile skader som fÞlger, og angrepet mÄ avlyses hvis disse klart mÄ ventes Ä bli uforholdsmessig store. Brudd pÄ denne regelen er en krigsforbrytelse.

Videre finnes det en regel i fĂžrste tilleggsprotokoll til GenĂšve-konvensjonen som skjerper beskyttelsen av demninger, diker og kjernekraftverk, men denne er ikke bindende for Russland.

Det har vÊrt mange angrep pÄ vanlige kraftverk, noe som utenriksminister Sergej Lavrov har hevdet reduserer Ukrainas militÊre kapasitet. OgsÄ i dette tilfellet mÄ den militÊre nytten veies opp mot ventede sivile tap og skader. Det virker som at den egentlige hensikten har vÊrt Ä ramme sivilbefolkningen.

Forbrytelse mot menneskeheten?

FNs undersĂžkelseskommisjon har konkludert med at disse angrepene har medfĂžrt uforholdsmessig store sivile skader og dermed er krigsforbrytelser. Den fĂžyer til at angrepene har vĂŠrt utbredte og systematiske og dermed kan utgjĂžre en forbrytelse mot menneskeheten.

Mange sivile er blitt overfÞrt fra russisk-okkupert omrÄder til Russland. Det ble i februar hevdet at 16.221 barn er blitt bortfÞrt. Ukrainske myndigheter kaller det en ren deportasjon. Dette kan vÊre en krigsforbrytelse, en konklusjon FNs undersÞkelseskommisjon ogsÄ deler.

UndersÞkelseskommisjonen pÄpeker at Russland har en plikt til Ä gjÞre alt som er praktisk mulig for Ä lette gjenforeningen av familiemedlemmer som er blitt skilt pÄ grunn av konflikten.

Arrestordre pÄ Putin

Hvem kan holdes ansvarlig?

I krig har sjefer ansvar for hva de under dem gjÞr, dersom de har opplysninger om at det begÄs forbrytelser og ikke gjÞr noe for Ä stoppe dem eller fÄ sakene etterforsket og pÄdÞmt. Dette ansvaret gÄr helt til topps.

Den internasjonale straffedomstolen har i samsvar med dette prinsippet utstedt arrestordre pÄ Putin, i fÞrste omgang for bortfÞring av barn.