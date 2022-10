Bedre veier inn til byene gir ikke bedre byer. Men det gjør bedre kollektivtilbud.

Arbeidstagere som kommer med tog, skaper ikke noen problemer for byen, skriver kronikkforfatterne. Bildet er fra byggingen av Follotunnelen på Follobanen.

Ett eksempel: Follobanen lar Oslo fortsette å utvikle seg som Norges økonomiske, kulturelle og politiske hovedstad.

I sentrale deler av Oslo jobber det mer enn 300.000 mennesker. Dette viktigste verdiskapingssenteret i landet forutsetter et kollektivtilbud med høy kapasitet, men trues av økt veikapasitet.

Jo flere som kjører bil til en by, desto færre blir det plass til i byen. Bilen krever veikapasitet og parkering alle steder bilen skal stoppe. Toget kan frakte svært mange mennesker på et til sammenligning svært begrenset areal.

Bedre togtilbud og bedre vei har veldig ulik effekt på et byområde. Der veien skaper byspredning og trengsel i eksisterende veinett, bidrar tog til mer effektiv arealbruk og mindre kø.

Samlingen av økonomisk aktivitet sentralt i Oslo ville ikke vært mulig uten tog og T-bane. Også boligene måtte blitt spredt mye mer uten høykapasitets kollektivtransport mellom boligområder og Oslo sentrum.

En effektiv by gjør innbyggernes hverdagsliv lettere – arbeidsreisen tar kortere tid, og øvrig logistikk blir enklere. Kollektivtransport og mindre boliger bidrar til å redusere miljøbelastningen. Samling av økonomisk aktivitet bidrar til økt verdiskaping.

Dette har svært høy verdi for samfunnet, og alt bygger på et velfungerende kollektivtilbud.

Jernbanens og annen kollektivinfrastrukturs effekt på byutvikling blir i liten grad tatt hensyn til i prioriteringen mellom vei- og baneinvesteringer.

E18 sprer mens Follobanen samler

La oss se på et par svært aktuelle prosjekter som er under utbygging. Både E18 og Follobanen bidrar til å forme Oslo-regionen.

Ny E18 mellom Lysaker og Asker vil gjøre det enklere å kjøre bil til arbeidsplasser i Oslo. Det vil gjøre bilbaserte villaområder i Asker og Bærum enda mer populære.

E18 vil bidra til en mer bilbasert vestregion der stadig lenger bilpendling skaper kø og trengsel som begrenser muligheten til effektive arbeidsreiser, sterke verdiskapingsmiljøer og gode hverdagsliv.

Follobanen mellom Oslo og Ski som åpnes i år, vil gjøre det mulig for langt flere i Follo og Østfold å pendle til arbeidsplasser i Oslo sentrum. Follobanen vil bidra til sterkere samling av arbeidsplassene i Oslo sentrum. Samtidig vil boligutviklingen skje rundt Ski stasjon, der det vil ta 11 minutter til Oslo S. Også områdene rundt stasjonene lenger sør og øst vil bli svært attraktive.

Follobanen integrerer Follo og deler av Østfold i Oslos arbeidsmarked, med svært attraktive boområder for folk som vil jobbe i Oslo. For eksempel vil Moss stasjon befinne seg 25 minutter fra Oslo S. I tillegg frigjøres en kapasitet på dagens bane til lokaltogene i Oslo sør.

En velfungerende by

For Oslo er forskjellen enda større. Med et overbelastet veinett og mangel på parkeringsplasser i sentrale deler av Oslo vil E18 kunne trekke arbeidsplassene ut av sentrum og spre dem særlig mot Oslo vest.

Follobanen vil gi bedrifter nær stasjonene i Oslo tilgang til enda flere potensielle arbeidstagere, men arbeidstagere som kommer med tog, skaper ikke noen problemer for byen.

Sagt på en annen måte: Arbeidstagere som benytter E18 til jobbreisen, tvinger Oslo til å bli mindre fordi veier og parkeringsarealer innenfor Lysaker ikke har plass. Follobanen lar Oslo fortsette å utvikle seg som Norges økonomiske, kulturelle og politiske hovedstad.

Sagt på enda en annen måte: Bedre veier inn til byene gir utflytende byer med dårligere forutsetninger for vekst. Bedre bane lar små og store byer bli motor for utvikling i sine regioner.

Verdien av Oslo

Effektene E18 og Follobanen har på Oslo, betyr selvsagt mye for samfunnsnytten av investeringene. Samling av arbeidsplasser og boliger i sørøst betyr at langt flere velger kollektivtransport. Det gir lavere utslipp, mindre kø og en by som tåler fremtidig vekst. Det siste er viktig for verdiskapingen i Oslo-regionen og nasjonalt.

På den annen side vil bedre vei øke problemene biler skaper – kø, forurenset luft, støy og ulykker. I tillegg må mer areal settes av til bredere veier og mer parkering, mens vi egentlig ønsker oss lekeplasser, uterestauranter og grønnsakhandlere.

Dagens samfunnsøkonomiske analyser tar i liten grad hensyn til effekter knyttet til arealbruk i byområder. Det er høyst sannsynlig at verdien av slike effekter vil gjøre investeringer i jernbane mer lønnsomme, sammenlignet med veiprosjekter. Dette er særlig viktig når vi skal gjøre tøffe prioriteringer fremover.

Neste korsvei er nær forestående: Ringeriksbanen vil ha lignende effekt som Follobanen, mens ny E16 vil ha lignende effekt som E18.

Disse effektene kan være krevende å måle og vanskelige å verdsette. Men så lenge vi vet at effektene er der, gir et forsøk på å anslå dem et bedre beslutningsgrunnlag enn å se helt bort fra at de finnes. Omtrent riktig er mye bedre enn helt feil.