Den smertefulle russiske tausheten

Vi mÄ innse at landet vÄrt i det 21. Ärhundre lever etter loven fra Den gylne horde: PÄ toppen av pyramiden sitter khanen, under ham slavene hans, som hverken har stemme eller eiendom, skriver Mikhail Sjisjkin. Her holder Vladimir Putin tale i Kreml tidligere i Är. Vis mer

I lÞpet av de Ärene krigen har pÄgÄtt, er tausheten blitt ÞredÞvende. Etter invasjonen av Ukraina ble den uutholdelig.

Publisert: 26.09.2023 18:43

La oss forestille oss at sammensvergelsen «Valkyrie» den 20. juli 1944 lykkes. Oberst Claus von Stauffenberg sprenger Adolf Hitler i luften. En ny militÊrregjering vil stanse krigen. De allierte setter denazifisering som betingelse for fredsslutning. Nazipartiet og Gestapo gjennomfÞrer denazifiseringen.

De-putiniseringen vil bli gjennomfĂžrt av den neste Vladimir Putin.

Jeg har hele livet kjent at jeg hadde fast grunn under fĂžttene, og den grunnen var den russiske kulturen. NĂ„ er det et tomrom under mine fĂžtter.

Den franske forfatteren Madame de Staël bemerket en gang: «Russernes taushet er forunderlig: De tier om nettopp det de er levende interessert i.»

Katastrofe under oppseiling

HĂžsten 2014 kom jeg med fly til Krasnojarsk for Ă„ delta pĂ„ en bokmesse. En storslĂ„tt litteraturfest. Alt sĂ„ ut likedan som i Frankfurt. Som seg hĂžr og bĂžr i det 21. Ă„rhundre – verdenskulturen sprer seg utover i Sibir, akkurat som hjemme.

NÄr jeg i det Äret opptrÄdte i Europa, dreide alle spÞrsmÄl og samtaler seg alltid om krigen. PÄ bokmessen i Russland snakket man om hva som helst, bare ikke om krigen. Alle var skrekkelig interessert i en ny reiseguide til Det gamle Roma. Jeg tror nesten jeg var helt alene om Ä snakke fra scenen om den katastrofen som var under oppseiling.

Det var en taushet som var nedverdigende. Nedverdigende for alle, bÄde for forfattere og lesere. Det ble den siste drÄpen. Jeg Þnsket ikke noen gang igjen Ä vende tilbake til denne nedverdigelsen.

I lÞpet av de Ärene krigen har pÄgÄtt, er tausheten blitt ÞredÞvende, etter den 24. februar ble den uutholdelig.

En gang i ungdommen hjalp de russiske klassikerne meg sÄ jeg ikke ble kvalt av sovjettidens lÞgn

Den russiske litteraturen reddet oss ikke fra Gulag, men hjalp oss Ă„ overleve i Gulag-landet, skriver Sjisjkin. Her er tsar Nikolai II sammen med sin sĂžnn tatt til fange av bolsjevikene under den russiske revolusjonen. Vis mer

Skredet av ord tar ikke slutt: «eple-og-bok-festival», presentasjoner av nye reiseguider om det antikke Roma, utgivelse av seriÞse litteraturtidsskrifter som later som alt er OK, kurs i «LitterÊrt hÄndverk i teori og praksis», workshoper for unge forfattere over aktuelle temaer: «Hvordan konstruere et sujett», «Konflikt, karakterer, stil». Et skred av taushet. Taushet i kor. Alt dette er en eneste stor «master class» i russisk taushetskultur.

Det Ă„ snakke hĂžyt om andre ting – er det samme som ĂžredĂžvende taushet.

Taushet som redning? Den russiske litteraturen reddet oss ikke fra Gulag, men hjalp oss Ă„ overleve i Gulag-landet. NĂ„ kommer den igjen ilende til unnsetning.

Et sitat fra Facebook-siden til en velkjent forfatter som opptrer i mĂžte med sine lesere i Russland:

«PÄ mÞtene er publikum takknemlig, vennlig og lydhÞrt (av ordet «hÞre»). Men det er en ting til: For et Är siden ville ethvert ord eller bare det minste hint om det som skjer omkring oss, ha fremkalt en stormende takknemlighet. Takk, takk for at du snakker! I den senere tid er det helt omvendt: Takk for at du IKKE snakker! Alle vet allerede. De har forstÄtt. Og de er gÄtt lei. Jo lenger unna det som uansett omgir dem hele tiden, desto bedre. Koble av og hvile ut, om sÄ bare for en kort stund.»

Taushet som en mÄte Ä overleve pÄ, taushet som luft Ä puste i.

Fakta Mikhail Sjisjkin En av Russlands mest leste og mest prisvinnende forfattere.

Har blant annet gitt ut romanene «VenushÄr» og «Brevboken».

De siste Ärene har han ogsÄ engasjert seg politisk, sÊrlig i sveitsisk presse. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Fylt med patriotisk spy

Tiden og de historiske omstendighetene endrer vÄre smakslÞker. En gang i ungdommen hjalp de russiske klassikerne meg sÄ jeg ikke ble kvalt av sovjettidens lÞgn. BÞkene som stÄr i hyllene, er de samme, rimene holder deg i sin favn, bokstavene har ikke rÞmt, men ordene har pÄ en mÄte fÄtt en helt annen betydning, de har en annen smak.

Jeg forsÞker Ä lese mine yndlingspoeter fra gullalderen om igjen, men nÄ er de alle sammen fylt med patriotisk spy.

Vi unnslipper ikke, vi bĂŠrer i oss sporene av den staten vi er vokst opp i. Alle vi som er fĂždt i omrĂ„det fra Moskva til de ytterste grenser, ble fĂždt og har vokst opp i ulusen ulusenPĂ„ 1300-tallet ble Russland invadert av mongolerne. OmrĂ„det ble en provins – en ulus – i det mongolske riket. til et 1000 Ă„r gammelt imperium, og selv om vi hater det aldri sĂ„ mye, har vi pustet i dets luft.

Og nÄr vi snakker om russisk «imperialistisk og kolonialistisk» holdning, lyder det faktisk som en kompliment til denne uendelige, blodige myren for det stiller vÄr ulus pÄ linje med Det britiske imperiet.

Vi mÄ innse at landet vÄrt i det 21. Ärhundre lever etter loven fra Den gylne horde: PÄ toppen av pyramiden sitter khanen, under ham slavene hans, som hverken har stemme eller eiendom.

Og den eneste meningen med og ideologien bak denne samfunnsordningen – det er selve makten og kampen for makten. Den nþdvendige og tilstrekkelige betingelsen for ulusens eksistens er volden.

Ulusene kan ikke avskaffes ved noe dekret, like lite som man kan avskaffe et sprÄk.

Det er blitt bemerket for altfor lenge siden at makthaverne i Russland ligner pÄ kong Midas: Slik denne antikkens konge forvandlet alt han rÞrte ved til gull, slik blir alt de rÞrer ved, til dritt og blod, skriver Sjisjkin. Fra venstre: Tidligere president Dimitrij Medvedev, Peter den store, Vladimir Lenin, Josef Stalin, Vladimir Putin og tidligere statsminister Pjotr Stolypin. Vis mer

En uendelig krig

I lÞpet av generasjoners liv har fengselsvirkeligheten utviklet en fengselsadferd. Tute med de ulver som er ute. Det kommer til uttrykk i sprÄket, som skulle stÄ til tjeneste i russernes liv og stÞtte oss i denne tilstand av stadig, uendelig krig bÄde med hele verden omkring og med oss selv.

NÄr alle lever etter fangeleirens lover, da blir sprÄkets oppgave Ä fÞre krig alle mot alle. Hvis den sterke nÞdvendigvis mÄ pryle den svake, blir sprÄkets oppgave Ä gjÞre det i ord.

à fornedre, fornÊrme, frata fÞden og knuse. SprÄket som en form for respektlÞshet overfor individet. Et slikt verbalt vÄpen som bannskap blir ikke brukt i noe annet «imperium». Denne formen for sprÄk, som uttrykker kjernen i russisk liv, har vÊrt snakket om i 1000 Är bÄde av makthavere og befolkning.

Mens det russiske litteratursprĂ„ket er noe utenlandsk som er pĂ„klistret kroppen til ulusens sprĂ„k og dukket opp pĂ„ 1700-tallet, da kolonister fra Vesten brakte med seg fremmedartede begreper fra den franske revolusjonen: «LibertĂ©, ÉgalitĂ©, FraternitĂ© LibertĂ©, ÉgalitĂ©, FraternitĂ©Frihet, likhet, brorskap var den franske revolusjonens slagord.».

Det er blitt bemerket for altfor lenge siden at makthaverne i Russland ligner pÄ kong Midas: Slik denne antikkens konge forvandlet alt han rÞrte ved til gull, slik blir alt de rÞrer ved, til dritt og blod. De stikker fingrene sine borti alt. De Þnsker Ä utnytte Lev Tolstoj, Sergej Rakhmaninov og Josif Brodskij.

De arrangerer tilbedelse av dem som er dÞde, vel vitende om at de ikke kan svare, og de tror at lyset fra klassikerne da skal falle pÄ dem selv, pÄ putinregimet, pÄ «spesialoperasjonen» deres.

Verden sÄ vantro pÄ at hundre tusener av russere lydig dro i krigen for Ä drepe ukrainere og bli drept selv

Bandittstat

Jeg er ikke i tvil om at Tolstoj ville ha sendt hele denne lÞgnaktige bandittstaten til helvete. Han ville ha forlangt at det over hele landet, i hver eneste skole i litteraturklasserommet over tavlen istedenfor hans portrett skulle henge ordene: «Patriotisme er slaveri!» Rakhmaninov ville i dag ha gitt veldedighetskonserter til inntekt for sÄrede ukrainske barn.

Brodskij ville angret bittert pÄ sitt skammelige uttrykk «skrÞnene til Taras», og han ville holdt forelesninger i hele verden for Ä samle inn penger til den ukrainske hÊren.

NÄr det gjelder Dostojevskij, er jeg redd for at han med sin ortodoksi og all-menneskelighet snarere ville vÊrt programleder i kanalen «Tsargrad TsargradUltrapatriotisk TV-kanal i Russland.».

Etter den 24. februar har det bare vÊrt noen fÄ enkeltvise protester. Hvor befinner de seg nÄ, de desperate, utmerkede menneskene som gikk ut pÄ gaten for Ä verge sitt folks og sitt lands verdighet med sin egen person? I fengsel eller utlendighet. Folket tiet. Generasjoners overlevelsesstrategi har vÊrt tausheten. Vestlige russlandseksperter har forklart dette med frykt.

Senere ble det erklÊrt mobilisering, og verden sÄ vantro pÄ at hundre tusener av russere lydig dro i krigen for Ä drepe ukrainere og bli drept selv. Dette har ikke lenger noe med overlevelsesstrategi Ä gjÞre. Det gÄr dypere, det er mer skremmende.

Russlands befolkning er infisert med en stammebevissthet. Denne menneskehetens barnesykdom kan helbredes ved opplysning, skriver Sjisjkin. Her vifter en gutt med Kryms flagg foran parlamentsbygningen i Simerferopol under folkeavstemningen i 2014. Vis mer

Infisert med stammebevissthet

Ønsker russerne krig? SpÞr de mobiliserte som gjorde opprÞr fordi de led under mangel pÄ ammunisjon: «Vi har ikke noe Ä kverke khokholene khokholene Nedsettende betegnelse av ukrainere.med.»

Russlands befolkning er infisert med en stammebevissthet. Denne menneskehetens barnesykdom kan helbredes ved opplysning. I den moderne sivilisasjonen er stammen byttet ut med individet, personligheten ligger til grunn for samfunnet. Jeg er selv ansvarlig for den viktigste avgjĂžrelsen man tar her i livet, nemlig om hva som er godt og hva som er ondt. Og hvis mitt land, mitt folk gjĂžr det onde, betyr det at jeg er mot mitt land og mitt folk.

I stammebevisstheten er selve begrepet personlig ansvar for valget mellom godt og ondt, ikke til stede. Moder fĂždeland kaller! Hvert eneste russiske regime – fra «enevelde, ortodoksi, nasjonalitet» til «Leve KPSS!» og «Krym er vĂ„rt».

Det er bare to Ă„rstider i vĂ„rt fedrelands politiske liv: orden og uro. Folkelig visdom har i generasjoner vĂŠrt denne: Er det orden, er tsaren ekte – er det uro, er han ikke ekte.

Akk, det er ingen som kommer kjĂžrende til Moskva i en amerikansk stridsvogn.

Man velger ikke en seierherre. Styrke er det eneste som gir legitimitet i Russland. Den som tapte en krig i Tsjetsjenia – det var fylliken Boris. Han som vant – var tsaren i Kreml. Han tok Krym til Russland – Putin finnes, Russland finnes. Men han, den lille dvergen i bunkeren ved det kilometerlange bordet sitt, har ikke fĂ„tt bukt med nazistene i Kyiv.

Russland dekker et territorium der den historiske tiden har stanset opp. Landet klarer ikke pÄ noen mÄte Ä kare seg ut av fortiden og inn i nÄtiden, det hjalp ikke Ä endre kalenderen.

Det at Kyiv ikke ble inntatt, at seieren i Ukraina-krigen uteblir – det er et tydelig tegn: Tsaren er ikke ekte.

Landet holdt pusten da Jevgenij Prigozjins, leder for Wagner-gruppen, stridsvogner hadde 400 kilometer igjen til Moskva, 300, 200 ... Wagner-soldatene ble mÞtt med blomster og iskrem i det «befridde» Rostov. Prigozjin hadde alt som skulle til for Ä erklÊre seg som ny tsar: styrke som ingen en gang forsÞkte Ä gÄ imot.

Han fornektet seg ikke: Det sto en fengselsstank fra ham, den russiske neser kjenner sĂ„ godt, og av munnen pĂ„ ham rant en strĂžm av det velkjente ulusens sprĂ„k. Det viktigste var at han var den eneste av Putins «generaler» som hadde en – riktignok liten – seier i lommen.

Klar for en ny tsar

Russland er klar for en ny tsar, men den nye tsaren er ennÄ ikke klar for Russland.

Akk, det er ingen som kommer kjĂžrende til Moskva i en amerikansk stridsvogn.

I historiens lys var det et hell for Tyskland at oberst Stauffenberg ikke klarte Ă„ sprenge Hitler i luften. Det ble ikke gestapo-folkene som gjennomfĂžrte denazifiseringen, men okkupasjonsstyrkene.

Sjefene i Nato kommer ikke til Ă„ henge opp plakater i russiske byer med bilder av drepte ukrainske barn med teksten: «Det er deres skyld, det er byen deres som er skyldig», slik amerikanerne gjorde i Tyskland etter krigen. Man vil ikke finne NĂŒrnberg pĂ„ kartet over Russland. Noen russisk nasjonal botsĂžvelse vil ikke komme. De fĂžlgende putiner vil ikke knele i Butsja, Mariupol, Praha, Budapest eller Tbilisi. Det er ikke noe for en tsar.

Som samsvar vil det heller ikke komme noen Marshall-plan. Til gjengjeld vil det komme et «handshake» med den fÞrste herskeren i Kreml som lover Vesten Ä kontrollere det rustne atomarsenalet.

Etter en av talene til regimekritikeren Aleksej Navalnyj holdt fÞr valget, kom det en mann bort til ham og sa: «Aleksej, jeg liker det du sier, og jeg har stor sans for deg personlig. Men bli nÄ fÞrst president, da skal jeg stemme pÄ deg.»

Bare tekst kan gi den russiske kulturen verdigheten tilbake. Tekst som soning. Og den bĂžr ikke bli skrevet av en emigrant, men av den som har sittet i en skyttergrav i Ukraina, skriver Sjisjkin. Her fra frontlinjen i nĂŠrheten av Bakhmut. Vis mer

Man kan vaske seg ren for skitt og svette, men hvordan vasker man seg ren for taushet?

For Ă„ innfĂžre demokrati i Russland mĂ„ man fĂžrst bli tsar. Men Ă„ bli tsar – det betyr Ă„ bli tsar. Skuespilleren spiller rollen, men kan ikke endre den.

For kulturen vil Den russiske fĂžderasjon i overskuelig fremtid vĂŠre en radioaktivt forurenset sone.

Universitetsrektorer, museumsdirektÞrer, biblioteksjefer, teater- og filmregissÞrer som Äpent har talt med stÞtte til «spesialoperasjonen», har gjort seg selv til krigsforbrytere. Men de trenger ikke Ä bekymre seg. Det vil ikke bli utleveringer, og straff pÄ Dommedag tror de ikke pÄ. Det forstÄr seg, ved Ä stÞtte krigen har de reddet museene, bibliotekene og teatrene sine.

«Kyss den onde herskers hÄnd, sÄ kan du spytte etterpÄ.». NÄr en regissÞr har forrÄdt seg selv for Ä redde teateret sitt, er han senere ikke i stand til Ä gjÞre det i teateret som han er kallet til. Ved forrÊderi redder man hverken seg selv eller teateret.

Kultur – det er eksistensformen for menneskelig verdighet.

Man kan vaske seg ren for skitt og svette, men hvordan vasker man seg ren for taushet? Hvor gÄr grensen mellom redning og sjofelhet?

Halveringstiden for strontium er 28 Ă„r, for cesium 30 Ă„r. Hva er halveringstiden for sjofelhet?

Putins krig blir fÞrt bÄde mot Ukraina og mot Russland. Kulturen blir tilintetgjort. Landet blir tilintetgjort. Folket tier og legger hodet pÄ blokken som alltid, med et sukk, og det ser tsaren godt. Det eneste som kan stÄ imot tausheten, er ordet. Det frie ord er i seg selv en motstandshandling.

I Russland kan man enten synge patriotiske sanger eller tie. Eller emigrere. Emigrasjon er en motstandshandling.

Verbalt slim

Likevel, det frie russiske ord som stĂ„r opp mot ulusen – har pustet inn dens luft. Vi mĂ„ blĂ„se ut av lungene den luften som er gjennomsyret av dampen fra generasjoner av et slavefolk. Vi mĂ„ befri oss fra ulusen i oss selv. Ordene utgjĂžr et ubĂžnnhĂžrlig system for Ă„ skjelne mellom «vĂ„rt og andres». «Na Ukraine», «den store russiske litteraturen», «Pribaltika». Vi mĂ„ harke og spytte ut av oss selve imperiet, som et verbalt slim.

Kan da den russiske kulturen eksistere utenfor sitt territorium? Emigrasjonen har i Ă„rhundrer gjort det, men til forskjell fra den har vi muligheten til Ă„ benytte avansert teknologi. Jeg tenker alltid pĂ„ hvordan en litteraturkrets i Harbin mĂ„ ha fĂžlt seg helt fortapt og fullstendig avskĂ„ret fra sentrene for russisk emigrasjon – fra Berlin, fra Paris.

NÄ kan vi derimot sitte pÄ et tog i Afrika og ved hjelp av wi-fi befinne oss midt i sentrum av russisk kultur. Kanskje kan det vÊre en sjanse for at «det vidunderlige fremtidens Russland» vil dukke opp, der Tsjekhov og Rakhmaninov finnes, men hverken Putin eller Jevgenij Prigozjin. Dette landet ligger i den virtuelle verden. Det er fullt mulig at det i prinsippet ikke kan eksistere offline.

Mitt Russland er et land som har erklĂŠrt seg uavhengig av eneveldets stĂžvelhĂŠl.

Dette landet behĂžver ingen legalisering, ingen pass behĂžves. Det har sin legitimitet i pusten til det mennesket som lever i den russiske kulturen. Hovedstaden for russisk kultur vil overalt ligge der vi, dens bĂŠrere, brukere og skapere befinner oss. Overalt i verden.

Russisk kultur – hva skal den tjene til?

Kanskje kan det vÊre en sjanse for at «det vidunderlige fremtidens Russland» vil dukke opp, der Tsjekhov og Rakhmaninov finnes, men hverken Putin eller Jevgenij Prigozjin, skriver Sjisjkin. Her serverer Prigozjin Putin under en middag i 2011. Vis mer

Hvordan gÄr det sÄ med sprÄket i emigrasjon? Vi har erfaring fra det som skjedde etter revolusjonen: Barna snakket fremdeles russisk, men ikke barnebarna. Vi har vÄr egen erfaring: Barna vÄre snakker ennÄ russisk med oss, men vil barnebarna gjÞre det? I tredje generasjon vil det ikke vÊre russere nok.

Den russiske emigrasjonen har ikke et slikt grunnlag som jÞdene, nÄr de har bevart seg selv gjennom tusenvis av Är. JÞdene har sprÄket og Gud. Russerne har bare sprÄket.

Betyr dette at slavister vil studere litteratur pÄ et dÞdt sprÄk, sÄnn som latinister?

Befolkningen i vÄrt historiske fÞdeland vil alltid produsere morsmÄl, som grÞten fra den forheksede gryten, og ingen vil skrike: «Ikke kok!» SidestrÞmmen av friskt verbalt blod fra Russland vil ikke ta slutt. I den sovjetiske suppen oppsto Brodskij, Sasja Sokolov og Volodja Sjarov. Slik en elv alltid finner seg et elvefar, vil sprÄket alltid finne seg en poet.

Russisk kultur – hva skal den tjene til?

Bare tekst kan gi den russiske kulturen verdigheten tilbake. Tekst som soning. Og den bÞr ikke bli skrevet av en emigrant, men av den som har sittet i en skyttergrav i Ukraina og stilt seg selv spÞrsmÄlene: Hvem er jeg? Hva gjÞr jeg her? Hva skal denne krigen vÊre til? Hvorfor er vi russere fascister?

Vil denne teksten bli skrevet? Gud vet.

Oversatt fra russisk av Marit Bjerkeng.