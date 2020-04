Kanskje bør politikerne prate mindre om at de har kontroll og om reproduksjonsraten i dag.

Kanskje de heller kan si hva de har tenkt å gjøre hvis under fem prosent er blitt syke i Norge til jul, og det ikke finnes en vaksine.

Det er et sannsynlig scenario.

Sonja Balci

Koronapandemien er fortsatt ukjent landskap. Vi vet lite om hva som skjedde i Kina. Vi vet hva som har skjedd i noen få land i Asia, Europa og Nord-Amerika.

Alt som sies om fremtidig utvikling, er beheftet med stor grad av usikkerhet.

Helsemyndighetene har en stor, pedagogisk utfordring: Basert på usikker informasjon skal de forberede folk på hva som kan skje i nærmeste fremtid og i årene fremover.

Feil i medisinske tall

Antall døde av covid-19 blir både underrapportert og feilrapportert. I Kina ble ingen koronadødsfall registrert i to uker i januar, selv om sykehusene var fulle av pasienter som døde av sykdommen.

Problemet var at leger ikke våget å rapportere dem. Mange pasienter døde i hjemmet sitt før de kom til sykehus (underrapportering). Mange koronadødsfall blir også feilrapportert som blant annet hjerteinfarkt, hjerneslag eller vanlig lungebetennelse.

Feilaktige sammenligninger

En sammenligning av daglig antall rapporterte dødsfall av covid-19 i Norge og i Sverige har liten verdi.

For det første vet hverken Norge, Sverige eller andre land eksakt hvor mange som dør av koronaviruset. Det er bedre å sammenligne antall døde hver dag med et forventet antall døde, såkalt overdødelighet.

Slike beregninger av blant andre det europeiske nettverket EuroMOMO, viser nå at flere byer (blant andre London, Madrid og New York) og land (blant andre Sverige, Storbritannia, Nederland, Belgia, Frankrike, Spania, Sveits og Italia) har betydelig overdødelighet. Mens dødeligheten i Danmark, Finland og Estland er normal.

I Norge viser tall fra Folkehelseinstituttet at når man studerer alle dødsårsaker samlet, dør det enn så lenge ikke flere enn normalt.

Også beregninger av overdødelighet er problematiske. Noen som i dag dør av koronaviruset, ville kanskje dødd av influensa i stedet, hvis de ikke hadde dødd av det nye viruset. Overdødelighet måler både effekten av influensa og korona. For det andre sprer viruset seg med forskjellig hastighet.

Matematiske modeller viser at Sverige trolig har minst ti ganger flere smittede enn Norge pr. 100.000 innbyggere og derfor mange flere døde. Men man må måle antistoffer i et stort og representativt utvalg av befolkningen for å si hvor mange som egentlig har vært syke. Dette er ikke mulig i dag.

Om ett år eller to er pandemien over, og Norge har kanskje like mange prosent smittede og døde. Da kan man også sammenligne overdødelighet i Norge og Sverige.

Antall døde avhenger også sterkt av om man klarer å beskytte eldre og syke mot infeksjon, og hvor god kapasitet man har til intensivbehandling.

Stein J. Bjørge

Ekstremt smittsomt

Koronaviruset er ekstremt smittsomt. Det spredte seg til hele verden i løpet av to-tre måneder. Taiwan, med en befolkning på størrelse med Norden, har klart å stanse spredning med intensiv testing av alle reisende fra Kina (før Kina startet testing av sin egen befolkning) og med effektiv smitteoppsporing i etterkant. Sør-Korea har også klart å hindre vill spredning av smitten.

Japan og Singapore rapporterer nå ekstrem smittevekst. Japan stengte skolene sine før oss, har innført unntakstilstand og utdelt munnbind til hele befolkningen.

Av dette kan vi lære at hvis en befolkning ikke har immunitet og ingen vaksine finnes, må man bruke ekstreme tiltak for å holde sykdommen nede. Men sannsynligheten for at den kommer tilbake, er meget høy.

Usikkerhet om immunitet og symptomer

Ingen vet sikkert om eller når det kommer en vaksine. Og selv om vi blir immune mot nesten alle andre virussykdommer, vet vi ikke helt sikkert om dette skjer med det nye koronaviruset. Ingen vet hvordan den kjente reproduksjonsraten vil være når man letter på restriksjonene.

Ingen vet heller hvor mange av de smittede som ikke får symptomer. Kina rapporterte først 0 prosent, og senere et par prosent. I Europa rapporterer man om 25–50 prosent. Ingen vet heller hvor smittsomme personer uten symptomer er.

Normalt øker smittsomhet med hvor syk den som smitter er. Likeledes øker sykeligheten hos den som smittes med hvor mye smitte personen får i seg. Vi vet heller ikke hvor lenge folk er smittebærende. Ikke vet vi om covid-19 vil mutere og komme tilbake regelmessig, slik som influensa, heller. Vi må raskest mulig finne ut hvor lenge folk er smittebærende og om folk blir immune.

Hvordan redusere usikkerheten?

Når man lager en matematisk modell med mange usikre variabler, blir resultatene fra modellen også usikker. Hver forsker og hvert land har også sine preferanser for valg av modeller. Man kan ikke spørre 100 forskere og ta gjennomsnittet av deres modellprognoser. Det blir galt. Man må heller ta minste og største verdi. Da får man at antall døde i Storbritannia vil ligge mellom 20.000 og en halv million.

En måte å redusere usikkerhet på er å justere for hva man observerer fortløpende under pandemiens gang. En annen måte er ikke å si noe om hva som vil skje for langt frem i tid. Hvis 1000 mennesker får koronaviruset i dag, kan man med relativt stor grad av sikkerhet si at om rundt ti dager vil 100 av dem bli lagt inn på sykehus, og rundt 50 vil trenge respiratorbehandling.

Må studeres vitenskapelig

Forløpet av koronapandemien er ukjent. Det er også konsekvensene av alle våre tiltak, som er en form for naturlige eksperimenter. Dette vil det bli forsket mye på.

For eksempel kan man studere nytten av å forby organisert idrett. Man har to kontrollgrupper: før og etter perioden med tiltak. Og for å være helt sikre kan man trekke lodd om hvilke idretter som først skal avslutte tiltaket. Da får man en tredje kontrollgruppe og studier av beste vitenskapelige kvalitet, såkalte randomiserte studier.

Vi må informeres om usikkerhet

Informasjonsbehovet er enormt i usikre tider. Alle vil nok vite mer: Kan vi reise på sommerferie til utlandet, kan vi gå på fotballkamp, og kan vi invitere besteforeldre i selskap til jul?

Ingen kan gi sikre svar på disse spørsmålene nå. Vi må være forberedt på, og lære oss å leve med, usikkerhet i lang tid fremover.

Per-Henrik Zahl arbeider på Folkehelseinstituttet, men jobber ikke med rådgivning om overvåking og utbruddshåndtering.