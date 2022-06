Kan Ukraina vinne?

Tobias Sæther Forsker, Ukraina-programmet ved Forsvarets høgskole

Tom Røseth Leder, Ukraina-programmet ved Forsvarets høgskole

Ukrianske soldater tar en pause i Donetsk-regionen 8. juni.

Krigen står nå på et balansepunkt.

Flere stemmer har den siste hevdet at det ikke er mulig for Ukraina å vinne krigen, og at Russland kan være på vei mot en delseier. Russlands kontroll over Ukraina har økt fra 7 til 20 prosent. Ukrainske styrker har holdt Kyiv, Tsjernihiv og Kharkiv, og de har tatt tilbake over kontroll over nord-Ukraina.

Hvor går veien videre?

Partenes prestasjoner så langt i krigen

Russlands primærmål om å innsette et prorussisk regime i krigens første fase, mislyktes. Etterretningssvikt og politisk ønsketenkning om at Ukraina var prorussisk, var viktige faktorer. Russiske styrker tok høy risiko. De klarte nesten å lage en luftbro til Gostomel flyplass ved Kyiv. Snarrådig forsvar støttet av vestlig etterretning fjernet hovedtrusselen mot Kyiv.

Russisk feilkalkulasjon og forsyningsproblemer spilte etter hvert initiativet i nord-Ukraina over i hendene på ukrainerne. Underveis kom også tydelige forskjeller innen ledelse og moral til syne. Ukrainerne viste sterk motstandsevne, høy moral og ledelse. Dette åpner for initiativ på lavere militære nivåer.

Ukrainsk militærmakt har begrenset den russiske offensiven til deler av Øst- og Sør-Ukraina. I Donbas har ukrainerne over tid hindret Russland fra å bryte gjennom kontaktlinjen fra territoriene som russisk-ledede separatister kontrollerte ved invasjonens start.

Kronikkserie I disse dager er det 100 dager siden krigen i Ukraina startet.

Når Russland de siste ukene har lykkes med begrensede fremrykninger inn mot og rundt Sievjerodonetsk, har det skjedd etter en kraftansamling med omgruppering for å ta resten av Luhansk fylke. I denne konteksten har ukrainske styrker lyktes med å presse russiske styrker ut av Kharkiv-regionen og gjenerobret begrensede territorier i sør.

Der ukrainerne er forsvarere og har fordel av et stort antall mobilisert personell, fører Russland krig med en fredstidsstyrke. Presset på personellsiden blir ikke mindre akutt av at en tredjedel av Russlands bedre soldater allerede kan være falt eller skadet.

En russisk generalmobilisering ville økt Russlands tilgang på soldater betraktelig. Dette ville høynet den russiske innsatsen og forlenget krigen. Men dersom Russland trosser den politiske risikoen dette innebærer, er dette soldater med liten eller eldre militærtrening. Det har dermed begrenset nytteverdi.

Ukrainernes fordel ligger på personellsiden, mens russernes fordel er på materiellsiden. At russisk side trekker frem gammelt materiell fra lager, viser at lagrene av stridsvogner, pansrede kjøretøy og lettere luftforsvarssystemer ikke er ubegrensede. Det mangler også komponenter til nyere utstyr. Ukrainas mangel på materiell, spesielt innen artilleri, gjør at landet er helt avhengig av fortsatt våpenstøtte. Bare slik kan de stå imot videre russiske fremrykninger.

Kan Ukraina gjenerobre territorier?

Ukrainerne har Europas nest størst hær. De har, på tross av sen mobilisering i den innledende fasen, vist både evne og vilje til forsvar.

Ukrainerne har lykkes med offensive operasjoner i Kharkiv-regionen. Samtidig var dette området sekundært på den justerte russiske prioriteringslisten. Russland har lidd store tap, har en krevende rekrutteringssituasjon, liten rotering av mannskap og dermed slitne tropper. Det er også tegn på manglende materiell.

Potensialet for russiske offensiver kan ventes å stoppe opp i perioder. Dette gir Ukraina mulighet for motoffensiver. Russland vil grave seg ned i defensive posisjoner, og ukrainske styrker vil kunne møte flere av de samme utfordringene som motparten har hatt når de skulle innta nye territorier. Det koster.

Kan ukrainerne vinne?

Tre faktorer er særlig viktige for ukrainernes sjanser for å frigjøre okkuperte territorier.

1. Russlands styrke. I hvilken grad vil det russiske regime makte å opprettholde nok støtte innen personell, materiell og forsyninger til å føre krigen videre? Hvor motiverte vil russiske soldater være i forsvaret av ukrainske områder de har okkupert?

2. Hvor effektive er ukrainske styrker i offensive operasjoner når territorier skal frigjøres? Å presse tilbake russiske styrker fra stadig bedre befestede områder i sør, for ikke å snakke om de for Russland hardt tilkjempede områdene i Donbas, vil være enda mer krevende enn frigjøringen av territorier ved Kharkiv og i Nord-Ukraina.

3. Graden av våpenstøtte og trening av Europa og USA. Moderne, mindre våpensystemer som antiluft og panservåpen gir fordel til forsvareren, særlig i bykrig og i uoversiktlig landskap. De ukrainske forsvarerne har brukt slike plattformer effektivt for å forsvare seg. Men russiske styrker vil kunne profittere med lignende forsvarsposisjoner og våpen når ukrainerne skal frigjøre territorier. Våpenstøtten må vedvare og trolig økes dersom Ukraina skal klare å gjenerobre territorier tapt etter 24. februar.

Tilførsel av presist og langtrekkende artilleri eller rakettsystemer blir viktig for å slå ut russisk artilleri og befestede posisjoner. Dersom ukrainerne lykkes med taktiske seire, som kontroll med infrastrukturknutepunkter som Kupjansk eller Vovtsjansk, eller ved å slå sprekker i den russiske landbroen til Krym, vil Russland presses til enda hardere militære prioriteringer. Dette vil ha stor betydning for videre russiske disposisjoner og gi fart til den ukrainske frigjøringen.

Hva er så en ukrainsk seier?

Bunnlinjen på en ukrainsk seier er å hindre Russland fra å vinne. Et uttalt ukrainsk mål er å vinne tilbake områder til pre-februar-status, for så å gå inn i forhandlinger. Hvordan er ukrainernes muligheter for å gjenerobre territorier i øst og sør? Dette er nå Moskvas uttalte prioritet å beholde? Det blir ikke lett.

Det er våpenstøtte som blir avgjørende

Krigen står på et balansepunkt, og det er vanskelig å si hvilken vei det vil gå i ukene og månedene fremover. Sikkert er det at krigens brutalitet vil fortsette.

Det er fristende å innta en normativ holdning og ønsketenke ukrainsk fremdrift. Det er behov for kjølige vurderinger av utviklingen og deretter opp til vestlige regjeringer å se behovet for fortsatt sterk våpenhjelp til ukrainerne. Det kan tippe utfallet i ukrainernes retning.

Det er våpenstøtte som blir avgjørende.

Fortsatt utvetydig politisk støtte og styrket militær støtte er forutsetninger for at frigjøringen av Ukraina skal lykkes.