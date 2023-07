Tyskland er ikke lenger den forsinkede nasjonen

I år er det 90 år siden Adolf Hitler ble gitt makten i Berlin. Det var århundrets mest fatale feilvurdering.

Historien ligger alltid som et urolig grunnmotiv under tysk samtidsbevissthet. Nå markeres tre tidsskiller med en indre sammenheng: 1848, 1933 og 1943. De bekrefter på ny historiens tvetydige nærvær i Europas førende demokrati.

Det første tidsskillet er 30. januar 1933. I år er det 90 år siden Adolf Hitler ble overgitt makten i Berlin. Det var århundrets mest fatale feilvurdering.

Sammenslutningen av finansoligarker, storindustrielle eliter, konservative byråkrater og pre-industrielle adelsmenn som overtalte rikspresident Paul von Hindenburg til å gi Hitler kanslerposten, trodde de hadde nazi-føreren under kontroll. Alle tok feil.

Det reaksjonære Tyskland håpet at Hitler kunne overlevere i deres aristokratiske hender den basis de trengte for å knuse republikken. De feilberegnet. De tyske konservative forsto ikke nazismens brutalitet og at makt i moderne politikk skapes i gatene. Resultatet av disse intrigene kom få år etterpå: 66 millioner drepte i andre verdenskrig.

Weimars fall er for all ettertid blitt symbolet på et samfunns selvødeleggelse. Israel nå? USA under Trump neste?

Katastrofen Stalingrad

Det andre tidsskillet inntreffer 31. januar 1943. Da var det 80 år siden Friedrich Paulus gikk i fangenskap i Stalingrad.

I august 1942 startet han beleiringen av Stalins by med 300.000 mann. Da han overga seg i snøfokket etter å ha blitt omringet, var det bare 120.000 igjen av hans 6. armé.

Frihet og enhet

Det tredje tidsskillet som markeres, er 175-årsdagen for Marsrevolusjonen i Berlin i 1848, den som startet som Februarrevolusjonen i Paris.

18. mai det året trådte 800 delegater sammen i Paulskirken i Frankfurt. Som i Norge var de valgt med samme mål: landet en grunnlov. Frihet og enhet var visjonen.

Men de måtte gjøre det i et land som var oppdelt i småstater. Her ligger den store forskjellen til Eidsvoll i 1814.

Som på Eidsvoll 32 år før var delegatene i Frankfurt splittet, i Tyskland hovedsakelig mellom radikale demokrater som ville ha republikk, og konstitusjonelle moderate som ville begrense seg til et opplyst monarki med borgerlige friheter.

Ikke det Marx håpet på

Det ettertiden har kalt folkenes «frihetsvår», varte kort. 10. november 1848 slår troppene ned oppstanden i Berlin, og 18. juni 1849 blir parlamentet ved bruk av vold oppløst. På Berlins slottsplass 18. mars 1848 drepte troppene 207 demonstranter som hadde bygd barrikader.

For første gang trådte industriarbeider-klassen frem som historisk subjekt – ikke tilfeldig i samme år som Karl Marx og Friedrich Engels utga sitt kommunistiske manifest.

Men de og håndverkerne spilte ingen avgjørende rolle: Arbeiderne var ikke med i nasjonalforsamlingen. 1848 var ikke en proletarisk revolusjon, som Marx håpet på.

1848-revolusjonen er vanligvis beskrevet som feilslått. Lewis Namier kalte den foraktelig for «de intellektuelles revolusjon». G. M. Trevelyan føyde til: «Historien var kommet til et vendepunkt, men vendte ikke».

For 175 år siden reiste massene seg for rettsstat mot maktvilkårlighet, det er klart. Men den enhet som Frankfurt-forsamlingen håpet på, kom til slutt i speilsalen i Versailles i 1871, under jernkansleren Otto von Bismarcks overhøyhet, under autoritære betingelser og med en tysk liberalisme sønderrevet og margstjålet av nasjonalistisk ideologi og illiberal politisk kultur.

Den tyske sær-veien

Dette ble den tyske Sonderweg, den tyske særart av autoritær politisk utvikling som i høy grad var forårsaket av landets plassering midt i Europa.

Bismarck samlet landet «von oben» og hulte ut liberalt sinnede tyskere i sin kampanje for samling.

Det er denne særutvikling som den ledende tyske historikeren i dag, Heinrich August Winkler, har kalt Tysklands «lange vei mot vest». Det er denne forsinkelsen – sammenholdt med det øvrige Europa- som er avsluttet nå.

Opphopning av problemer

Historiske sosiologer har siden vært fascinert av denne av denne tyske særveien.

Stein Rokkan ettersporet mye av årsaken til Tysklands demokratiske underskudd fra 1871 til landets geografiske plassering midt i det tette by-beltet i Europa.

Geografien gjorde det nødvendig for Bismarck å bygge en sterk stat for å kontrollere trafikken over grensene, militært, politisk, kulturelt og økonomisk.

Han sto for en industrialisering uten demokratisering i en situasjon med uklar nasjonal identitet, og hvor statens grenser måtte erobres militært (som danskene opplevde i 1864 i Slesvig).

Dette ble en oppskrift som ytterligere ga støtet til en autoritær politisk utvikling. «Der Sonderweg» kulminerte i nazismen.

Det var denne opphopning av kriser som skulle gjøre en tysk gjennomgripende demokratisering nærmest umulig, trass i at det tyske keiserriket hadde en ufullstendig parlamentarisme fra 1871.

De antidemokratiske kodene

Sentralt i tysk borgerlig selvbevissthet etter 1871 sto en ytterliggående nasjonalisme koblet til dyrkelse av makt, «mandighet» og virilitet, sosial elitisme, rasisme og antisemittisme.

Ytre høyre forholdt seg fiendtlig til demokrati, liberalisme, sosialisme og internasjonalt samvirke, og var systematisk fransk- og britiskfiendtlig.

Innblandet var en romantiserende naturmystikk som ble koblet sammen med desperat distanse til det moderne samfunns strukturreformer: urbanisering, sekularisering, rasjonalisering, industrialisering, feminisering, kapitalisering og sentralisering. Hele det mønster som Max Weber identifiserer som den moderne «avmystifiserte» verdens grunnlag.

Under det hele lå en beundring for militære dyder, disiplin, maktbegjær, voldsnærhet og en anti-kapitalisme med en distanse til næringsvirksomhet og det som ble kalt ‘materialisme’.

Det dreide seg om en åndeliggjort anti-politisk maktbeskyttet inderlighet som betraktet politikk som noe fragmenterende og skittent.

Vulgæridealisme

Alle samfunnsklasser forsøker å fremstille sine interesser i et idealisert lys. Retorikken i Tyskland i keisertiden var preget av det den tysk-amerikanske historikeren Fritz Stern har kalt ‘vulgæridealisme’: et forsøk på begrunne autoritære holdninger og sosiale privilegier ved å dyrke Tysklands litterære arv og filosofiske tradisjoner. En guddommeliggjøring av borgerlig kultur.

Denne kulturoppfatningen ble stilt i kontrast til den parlamentariske politikken med alle dens kompromisser og masseappeller, især de lavere klassers interesseforsvar. Høyere klassisk dannelse og stille ettertenksomhet i fløyelsprydede salonger – det var idealet til høyre.

Denne pessimistiske sivilisasjonskritikken fra høyre er senere blitt hetende den konservative revolusjonen. Den samlet seg om ideen om det industrielle moderne samfunns ‘avsjeling’, fremmedgjøring og ‘massifisering’ og lå under kritikken av Weimar.

Krigen fra 1914 til 1918 skjerpet denne selvoppfatningen av tysk kulturell forrang fremfor England og revolusjonens, opplysningsideenes og – terrorens – Frankrike.

Antisemittismen som kvalitetsstempel

Inn her kommer antisemittismen, som fungerte som samlende bindemiddel på ytterste høyre fløy fra sent 1800-tall.

Den tyske antisemittismen var populistisk. Det innebar en hel samfunnsteori: Når den lille bonden ble konkurrert ut av agrarkjedene, når den lille småhandleren gikk konkurs på grunn av de nye store varehusene, når arbeiderne av nød gikk til venstre i sin søken etter bedre leveforhold, ja, da skyldtes disse utviklingstrekk den internasjonale jødedommen med forbindelser i Moskva og Washington.

Denne illiberale kultur er gitt mange navn. Begrepet völkisch er en samlebetegnelse, en blanding av autoritær folkelighet, populistisk aggressivitet, romantisk sentimentalitet, antivestlig anti-demokrati, med republikkfiendtlig protestantisk kristendom i bunnen, i kombinasjon med kvinneforakt og antisemittisme.

Fritz Stern kaller dette brygg ‘kulturell desperasjon’. Det var nært beslektet med det Friedrich Nietzsche omtalte som ressentiment, politisk agg, sosial og politisk aggresjon inspirert av en reduksjon av motstanderen som blott og bart en fiende som skulle nedkjempes.

Den universelle syndebukken

Slik ble den ‘kosmopolitiske’ jøden sinnbildet på det moderne samfunns anonymisering og fragmentering. Etter 1871 ble tysk nasjonalisme et reservat for konservative og eiendomsbesittende eliter og utdannede sjikt som søkte egen makt legitimert ved å påberope seg enerett til nasjonale verdier, i strid med vestlige ideer om liberalitet og rettsstatlighet.

Russland har aldri hatt en opplysningstid som i vest. Er det effekten av dette vi ser i Ukraina nå?

Det er her den store åndskampen sto – og står i dag: mellom opplysningsideene fra det sene 1700-tall og menneskerettighetstanken fra den amerikanske og franske revolusjon på den ene siden, og denne type høyrenasjonalisme på den andre.

Antisemittismen ble gitt kulturell respektabilitet. Skepsis til jødene ble ansett som tegn på åndelighet og dannelse. Den kristne religionen bidro med sin århundrelange diskriminering mot jødene. Kirken projiserte en evighetshimmel over fordommene, de som hadde «drept Kristus». En evig skamplett på de kristne kirker som de har tatt for lett på.

Vi har stilt spørsmålet om sammenhengen 1848-1933-1943.

Heinrich August Winkler sier det slik: Frihets- og enhetsvisjonen fra 1848 lot vente på seg i 150 år. Først etter at det andre tyske diktaturet, DDR, brøt sammen i 1991, opphørte Tyskland å være en forsinket nasjon. Først da ble 1848-ideene om enhet og frihet virkeliggjort.

Hadde tyskerne i 1848 fremvist en kraftigere revolusjonær ånd, kunne «tyskerne og resten av verden ha blitt spart det 20. århundrets katastrofer».

Det er i resonnementer som dette at historiske grensemarkeringer får en friskhet som utdyper vår samtidsforståelse.