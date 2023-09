Oslo er fortsatt en delt by

Når vi sammenligner Stovner og Grorud (bildet) i øst med Vestre Aker og Ullern i vest, er det over dobbelt så mange i vest som opplever nærmiljøet sitt som svært trygt, som det er i øst, skriver kronikkforfatterne.

Dess mindre penger og utdanning, dess mindre tro på politikere og egen mulighet til å påvirke.

Publisert: 06.09.2023 18:00

Sosial ulikhet har vært et fremtredende tema i lokalvalgkampen.

Aftenposten er blant mediene som de siste par ukene har rettet oppmerksomheten mot systematiske forskjeller i levekår i Oslo. Et eksempel er saken om områder som «faller lenger og lenger bak resten av byen» fra 3. september.

Levekår handler om mer enn sosioøkonomiske forhold. Hvordan opplever Oslos innbyggere byen sin? Og har de tillit til Oslos politikere?

Opphopning av levekårsproblemer

Forskningsstiftelsen Fafo har fått Respons analyse til å gjenta noen av spørsmålene fra en levekårsundersøkelse til Oslos befolkning som vi gjorde første gang i 1993. Dette for å se om opplevelsen av trygghet og politikertillit har endret seg.

Forskjellene i Oslo er standhaftige. Dagens østkant og vestkant ble etablert med industrialiseringen på slutten av 1800-tallet. Mye har endret seg i velstand og velferd, men skillet mellom øst og vest er der fortsatt.

Levekårsundersøkelsen fra 1993 dokumenterte at de fleste var fornøyd med livet og byen de bodde i. Men gjennomsnittstallene skjulte store levekårsforskjeller. Jo lenger inn mot indre øst, jo større andel av befolkningen hadde flere levekårsproblemer samtidig. Hvordan er dette i dag?

Oslo vokser mer enn Norge, og mangfoldet er stort – i enkelte bydeler

Når vi ser på demografi og sosioøkonomiske forskjeller, bruker vi tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Urbaniseringen har ikke avtatt. Mens Norges befolkning har vokst med 25 prosent på tre tiår, har Oslos vokst med 50 prosent.

Hovedstaden har en stadig mer mangfoldig befolkning. I Oslo har litt mer enn hver tredje innbygger innvandrerbakgrunn. I resten av landet gjelder dette hver femte.

Oslo kommunes statistikk viser at over halvparten av befolkningen i bydelene Stovner, Søndre Nordstrand og Alna har innvandrerbakgrunn. I Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand gjelder dette knapt to av ti.

Si meg hvor du bor ...

Tall fra SSB viser også at i 1993 hadde litt over 30 prosent av Oslos befolkning grunnskole som høyeste utdanning. 30 år senere gjelder dette under 20 prosent.

Samtidig ser vi konturene av den sosialt delte byen. I Grorud, Alna og Søndre Nordstrand er det fortsatt 30 prosent som har grunnskole som høyeste utdanning. På Frogner, Ullern og i Vestre Aker er det litt over 11 prosent.

Demografiske forskjeller gjenspeiles i sosioøkonomiske forskjeller. Om vi sammenligner Stovner og Vestre Aker, er andelen barn i lavinntektsfamilier mer enn seks ganger så høy og andel voksne som ikke er sysselsatt, over dobbelt så høy på Stovner. Samtidig er andelen som fullfører videregående på normert tid, lavere.

Det skiller fire år i forventet levealder mellom disse to bydelene.

Tryggere enn før – men alle er ikke like trygge

Men levekår er mer enn sosioøkonomiske forhold. Vi har spurt oslofolk om trygghet.

I år har det vært flere eksempler på skyting, knivstikking og voldtekter i Oslo. Summen av slike hendelser kan skape uro og utrygghet.

I 1993 spurte vi om folk var trygge der de bor. Den gangen mente 45 prosent at nærmiljøet var svært trygt. Nå er det nesten 60 prosent. Men gjennomsnittet skjuler forskjeller.

Når vi sammenligner Stovner og Grorud i øst med Vestre Aker og Ullern i vest, er det over dobbelt så mange i vest som opplever nærmiljøet sitt som svært trygt, som det er i øst.

Andelen som føler seg trygg, er mindre blant folk med innvandrerbakgrunn og blant folk med lav inntekt

Vi har også spurt om folk opplever det trygt å ta T-banen og besøke Oslo sentrum på kveldstid. I 1993 mente halvparten at dette var trygt. Nå er det 80 prosent som gjør det. Men andelen som føler seg trygg, er mindre blant folk med innvandrerbakgrunn og blant folk med lav inntekt.

Hvordan fortolke økende trygghet?

Andelen som føler seg utrygg, er altså blitt mindre på tre tiår.

Summen av dramatiske nyhetssaker slår ikke ut i økt utrygghet. I alle fall ikke når vi ser befolkningen i Oslo under ett. Det kan skyldes at det er en nedgang i kriminaliteten i byen fra 2003 til 2021. Det viser blant annet tall fra Oslo politidistrikt.

Dramatiske enkelthendelser skjuler en nedadgående trend.

Men årsaken til at flere uttrykker trygghet, kan også være at folks oppfatning har endret seg, slik at noe som opplevdes utrygt tidligere, ikke er like usikkert nå.

Tilliten har økt – men alle er ikke like tillitsfulle

Vi spurte også om tillit til Oslos politikere og folks tro på at de kan påvirke politikken.

Tar politikerne nok hensyn til folks behov, slik at de tilbyr de tjenestene folk trenger? Dobbelt så mange som i 1993 svarer at politikere faktisk gjør det. Økning er fra 20 til nesten 40 prosent.

Det er også flere som stoler på politikernes løfter. I dag sier 45 prosent at de stoler på løftene til de fleste eller i det minste noen av Oslos politikere. I 1993 svarte 25 prosent det samme.

Forskjeller i tillit og tro på egne muligheter til å påvirke kan også gi polarisering

Men selv om tilliten til Oslos politikere ser ut til å ha økt, er det fortsatt 25 prosent som ikke stoler på én eneste av dem. Og det er fortsatt bare halvparten av osloborgerne som tror det nytter å påvirke politikken. Her har andelen ikke endret seg i våre målinger. Slik var tallene i 1993, slik er de nå.

Bak gjennomsnittet ligger nok en gang forskjeller: Dess mindre penger og utdanning, dess mindre tro på politikere og egen mulighet til å påvirke.

På samfunnsnivå er dette et demokratisk problem. På individnivå kan det føre til avmakt. Forskjeller i tillit og tro på egne muligheter til å påvirke kan også gi polarisering. Og da øker alvoret knyttet til en delt hovedstad.