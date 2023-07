En kommisjon til besvær

For drapsdømte Viggo Kristiansen tok det nesten 13 år fra første begjæring til saken ble gjenåpnet. 15. desember i fjor ble han frikjent. Bildet viser forsvarerne Arvid Sjødin og Bjørn André Gulstad rett før domsavsigelsen. Vis mer

En forsvarers hjertesukk.

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Du mener deg uriktig dømt for voldtekt og har sonet en lang straff. Du får informasjon om at fornærmede har trukket tilbake sin forklaring og innrømmet løgn. Hens forklaring var hovedbeviset i saken.

Du kontakter advokat for å høre om mulighetene for å få saken gjenåpnet. Advokaten forteller at vi har en kommisjon som avgjør om du kan få saken behandlet på nytt.

Advokaten forteller også at det vil kunne ta ett år bare å få svar på om du får dekket advokatutgifter til prosessen. Og at din begjæring om gjenåpning sannsynligvis vil ta flere år å få behandlet.

Fått kritikk i årevis

Ifølge årsmeldingen for 2022 skal Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker sørge for «objektiv, grundig og effektiv saksbehandling for å oppnå materielt riktige avgjørelser innen rimelig tid». Som det klassiske eksempelet over viser, skjer ikke dette. Det er kanskje derfor kommisjonen selv uttaler i årsmeldingen at målet ikke har latt seg oppfylle.

Det er en styrke ved vårt rettssystem at lovgiver opprettet en slik rettssikkerhetsgaranti som kommisjonen er ment å være. Men det er langt fra teori til praksis. Kommisjonen har i en årrekke fått kritikk, ikke minst i forbindelse med håndteringen av gjenåpningsbegjæringene fra drapsdømte Viggo Kristiansen. For ham tok det nesten 13 år fra første begjæring til gjenåpning.

Alle hans begjæringer forutsatte ekstraordinær frivillig innsats fra en rekke aktører. En sentral begrunnelse for å opprette kommisjonen tidlig på 2000-tallet var at systemet ikke skulle være avhengig av frivillige hjelpere. Formålet var at det i større grad skulle være et samfunnsansvar å avdekke uriktige domfellelser. Hvor langt har vi kommet siden det?

Borgartings oppsummering

Den 22. juni avsa Borgarting lagmannsrett en avgjørelse i kjølvannet av frifinnelsen av Kristiansen. Retten behandlet krav om erstatning og dekning av utgifter for Kristiansens forsvarere og privatpersoner som hadde jobbet for gjenåpning. Lagmannsretten oppsummerer status slik:

«Baneheia-saken viser at godtgjørelse i gjenåpningssaker reiser flere problemstillinger. Det grunnleggende behovet for å avdekke mulige uriktige domfellelser kan tale for at privat antatte forsvarere og sakkyndige i gjenåpningssaker under fastsatte vilkår gis mer økonomisk forutsigbarhet, og at det i helt spesielle tilfeller også bør være adgang for domstolene til å tilkjenne honorar til nødvendige medhjelpere i komplekse saker. Dette er i så fall en politisk vurdering som trolig må løses ved ny lovgivning.

Regjeringen har oppnevnt et uavhengig granskningsutvalg som skal gjennomgå alle sider av saken (..) Det fremgår ikke direkte av mandatet, men lagmannsretten antar at det i denne sammenhengen også kan være aktuelt å se nærmere på om de økonomiske rammevilkårene for å avdekke justisfeil er tilstrekkelig forutsigbare og forsvarlige.»

Dette viser at lovgivers intensjon for over 20 år siden ikke er møtt. Konsekvensen er at domfelte ikke har reell adgang til å benytte seg av gjenåpningsinstituttet.

En forsvarers hjertesukk

Som forsvarsadvokat jobber jeg med gjenåpningssaker. Sakene er ofte altfor komplekse til at domfelte selv kan håndtere prosessen. Kommisjonen kan betale for en forsvarer hvis det foreligger «særlige grunner».

Å få svar på en slik søknad tar uforholdsmessig lang tid. I en pågående sak har jeg nylig fått opplyst fra kommisjonen at den ikke vet når jeg kan forvente å få svar på min forsvarerbegjæring innsendt i begynnelsen av februar.

Gjenåpningssaker er ofte svært arbeidskrevende

I saken har jeg allerede jobbet mange titallstimer gratis. Gjenåpningssaker er ofte svært arbeidskrevende. Jeg må vurdere den opprinnelige dommen. Innhente og gjennomgå politidokumentene. Skaffe nye bevis. Gjøre en juridisk vurdering av vilkårene for gjenåpning. Skrive selve begjæringen om gjenåpning. Og ivareta klienten.

I de sakene kommisjonen (omsider) oppnevner forsvarer, er det ofte med et svært begrenset timeantall. Jeg må derfor regne med en stor mengde gratisarbeid.

I en del saker er det avgjørende for gjenåpning å ha en ny sakkyndig vurdering. Kommisjonen kan engasjere sakkyndig. I 2022 gjorde kommisjonen det i 11 saker. Til sammenligning mottok den 242 saker samme år.

Stor tilleggsbelastning

Også krav om at kommisjonen oppnevner sakkyndig, tar det svært lang tid å få svar på. Derfor ender det ofte med at domfelte selv må finne sakkyndig og finansiere ny utredning. Paradokset er at domfelte på et senere stadium i gjenåpningsprosessen risikerer å bli møtt med at vurderingen er «kjøpt og betalt».

Kolleger forteller fortvilet om at kommisjonen ikke kan svare på når saker kan forventes behandlet, og at den ikke overholder frister den selv setter. Alt dette er en stor tilleggsbelastning for den som mener seg uriktig dømt.

Ut over noen bestemmelser i straffeprosessloven er det ikke retningslinjer for kommisjonens arbeid. Hvordan er køsystemet? Hvilken kompetanse har de ansatte? Samordner kommisjonen lignende saker for å sikre en enhetlig behandling?

Situasjonen er uholdbar

Kommisjonen vil tjene mye på å ha transparente og tydelige retningslinjer. Tilliten undergraves når kommisjonen brukte under tre måneder på å behandle Riksadvokatens begjæring om gjenåpning av saken til drapsdømte Jan Helge Andersen. For folk flest tar det år å få svar.

Drapsdømte Freddy Hulback døde i desember og fikk dermed aldri svar på sin gjenåpningsbegjæring fra 2019.

Hva skal til?

I 2022 hadde kommisjonen 19.779.294 kroner å rutte med. Cirka 17 millioner gikk til å lønne de 12,54 årsverkene som altså vurderer flere hundre saker. Årsrapporten sier intet om hvor mange ubehandlede saker kommisjonen har, men den opplyser fremdeles å arbeide med saker som kom inn i 2021.

Å forhindre justismord og å rette opp feil som er begått, er det viktigste for tilliten til rettsstaten. Situasjonen er uholdbar. Ordningen baserer seg på gratisarbeid fra forsvarere og støttespillere, og gjenåpningsprosessen tar uakseptabelt lang tid.

Politikerne må sikre langt bedre rammevilkår for at rettssikkerhetsventilen til de svakeste faktisk fungerer.