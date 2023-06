Lite lek i skolen skaper bekymring

Om lekens betydning som bro mellom barnehage og skole.

27.06.2023 20:00

For mange fem- og seksåringer rundt om i landet er livet i barnehagen snart over. Det nærmer seg sommerferie, og så begynner de på skolefritidsordningen (SFO)/aktivitetsskolen (AKS) og skolen. I barnehagen har leken en sentral plass, særlig den spontane, barneinitierte leken der barna ofte beveger seg, går inn i roller, utforsker og eksperimenterer.

Barna kjenner denne leken. Den kan fungere som en bro over til den nye konteksten skole. Men da trengs det lærere og ledere i skolen som anerkjenner leken og har kompetanse rundt lek i skolen.

Leken har måttet vike

En foreløpig rapport fra evalueringen av seksårsreformen viser at lek har en mindre sentral plass i skolen enn intensjonen var da alderen for skolestart ble senket fra syv til seks år.

Senere skolereformer, slik som Kunnskapsløftet, har bidratt til at leken har måttet vike for mer voksenstyrt, tradisjonell undervisning.

Før Reform 97, da seksåringene fortsatt var i barnehagen, visste barnehagelærere og lekforskere at seksåringenes lek var mer avansert enn femåringenes lek.

Deres lekekompetanse var på «topp». Endelig mestret de alle lekens elementer, som å forhandle og inngå i rolle, å utvikle rollene i samarbeid og kommunikasjon og å prøve ut og utfordre kunnskaper og ferdigheter.

Barna håper at de får fortsette å leke når de begynner på skolen. Det viktigste for dem er å finne nye venner som de kan leke med.

Når de har gått på skole i noen måneder og kanskje må ta inn over seg at det er lite muligheter for lek, bortsett fra i friminuttet og noen få timer på SFO/AKS, kan foreldre fortelle at barn blir frustrerte, nedstemte og lei skolen.

Barn vi har møtt gjennom forskning, uttrykker sin frustrasjon over mangel på lek. Noen er klare på at det er dumt og kjedelig når de forteller at «vi får bare leke i ett og et halvt minutt».

Anerkjenne leken

Noe av grunnen til at barn ikke får mye tid til å leke i skolen, er knyttet til en forestilling om «tidlig innsats» som innebærer at lek anses som bortkastet tid.

Tidlig innsats forstås som at barn må lære mer og tidligere.

En konsekvens av dette er en utbredt oppfatning om at barna skal ha knekket lesekoden før jul på første trinn. Og at læring skjer gjennom voksenstyrt undervisning.

Lærere som anerkjenner leken og setter den på timeplanen i skolen, møtes jevnlig med spørsmål om når de skal ta igjen det barna taper.

Dette er å snu ting på hodet. Hvis skolen møter barn med alt de ikke kan, i stedet for anerkjennelse av det de kan, nemlig å leke, vil barn ha vansker med å bruke og videreutvikle sin kompetanse i en ny setting.

Derfor er det viktig at skolen ser til hvilke erfaringer de yngste barna har, og anerkjenner leken som et viktig element i barns liv.

Leken som har egenverdi for barn

At barn leker mindre, er noe forskere fra flere fagfelt over hele verden bekymrer seg over.

De er særlig bekymret for barns helse og generelle velvære, som synes å ha en sammenheng med færre muligheter til å leke spontant.

Dette er en bekymring også FNs barnekomité har satt søkelys på for mange år siden. De peker på hvordan læringstrykk i både barnehage og skole marginaliserer barns lek.

Den leken det uttrykkes særlig bekymring for, er den leken som har egenverdi for barn. Den leken som gir glede og fornøyelse, moro og spenning. Og som enkelte hevder gjør livet verdt å leve.

Setter lek på timeplanen

I en stadig mer institusjonalisert barndom med flere timer i skole er det vesentlig hvordan skolen møter lekende barn.

Det er mange debatter om hva skole skal være i lys av samfunnsutviklingen.

I overordnet del av læreplanen understrekes både barndommens egenverdi og nødvendigheten av lek for barns trivsel og utvikling. Lek skal videre kunne bidra til kreativ og meningsfull læring.

Flere skoler setter nå lek på timeplanen med fokus på egenverdien ved leken. Andre går i gang med lekorienterte prosjekter, fordi de har en forståelse av at barn kan lære på andre måter enn gjennom målstyrt/lærerstyrt undervisning.

Barns nysgjerrighet, lekelyst, lærelyst og engasjement kan bidra til at barn utdanner seg selv på mange måter, også i lek, både med hensyn til faglig og sosial utvikling.

Leken i barnehagen bygger på et helhetlig læringssyn, læring som ikke er knyttet til forhåndsbestemte mål. Det dreier seg gjerne om læring som skjer med bakgrunn i barns egne interesser, og som trolig vil erfares som meningsfull for barn.

Kompetanse og holdning hos lærere

Med bakgrunn i vår og andres forskning er det lite som tyder på at barn taper noe på å få leke mer på skolen og ha mulighet til å skape seg et meningsfullt liv.

Det er heller slik at en lekbasert pedagogikk som tar utgangspunkt i barns lekenhet og lærelyst, vil skape barn som er disponerte for å lære mer.

Skolen har andre rammer enn barnehagen, men å skape rom for mer lek i skolen handler også om kompetanse og holdning hos lærere. Støtte fra skoleeier og skolens ledelse viser seg dessuten å ha stor betydning.

Vi tror skolen har mye å tjene på å se til barnehagepedagogikken og å gi rom for barns lek og lærelyst slik intensjonen var i forbindelse med seksårsreformen.

Å finne igjen kjente elementer fra barnehagen i skolen skaper trygghet for barna, og å legge til rette for mer lek vil kunne bidra til økt trivsel og en opplevelse av et meningsfullt skoleliv.

Kronikkforfatterne tilhører Nasjonalt nettverk for lek i begynneropplæringen.