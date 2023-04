Drosjepolitikken hører hjemme på historiens skraphaug

Det er ikke politikeres oppgave å sørge for at drosjesjåfører skal ha inntekter til å leve av, skriver kronikkforfatteren.

30 år med politisk overstyring av drosjenæringen har vært en eneste lang nedtur.

19.04.2023 20:00

Drosjepolitikken i Norge gir assosiasjoner til gammel sovjetisk næringspolitikk.

Der forsto heller ikke politikerne hvorfor de aldri fikk orden på næringslivet. Blytungt drosjebyråkrati og bøker fulle av regler med detaljstyring av drosjenæringen ga aldri noen gode resultater. Intensjonene var nok gode. Men når politikere ansetter byråkrater til å detaljstyre og bestemme hvem som skal og hvem som ikke skal få lov til å betjene et marked, så innretter aktørene seg deretter.

Søkelyset settes på lobbyvirksomhet, særinteressekamp, smøring, rettstvister og desinformasjon, mens marked og kunder havner i glemmeboken.

Likt for alle næringsdrivende

Det er ikke politikeres oppgave å sørge for at drosjesjåfører skal ha inntekter til å leve av. Drosjeeiere er vanlige kommersielle bedriftseiere og arbeidsgivere som selv må sørge for egen bedrift og sine ansatte. Får de ikke bedriften til å gå rundt, må de finne noe annet å gjøre. Det er likt for alle næringsdrivende i Norge.

Frislipp er ikke årsak til sosial dumping, slik noen har hevdet.

Det som skiller drosjeeiere fra andre bedriftseiere, er at de er fritatt fra lønnsforpliktelser.

I motsetning til en kioskeier som holder stengt om natten fordi det ikke lønner seg å betale en ansatt når det er få kunder, kan en drosjeeier la drosjen gå døgnet rundt, uansett hvor få kunder det er. Dette fordi ansatte sjåfører kun har provisjonslønn.

Jo færre kunder, desto lavere lønn til sjåføren. Løsningen er minstelønn. Da vil antall drosjer (drosjenes «åpningstider») tilpasses behovet.

Fra ansatt sjåfør til drosjeeier

I mediene fremstår det som at den store økningen i antall drosjeløyver er ensbetydende med stor økning i antall folk som skal leve av drosjekjøring. Dette er ikke riktig.

Før frislippet var mange av dem som kjørte drosje, ansatte av drosjeeiere på lite lukrativ provisjonslønn. Da fri etablering ble innført, tok en stor andel ansatte sjåfører ut sine egne løyver. De ble herrer i egen drosje.

De endret rolle fra ansatt sjåfør til drosjeeier. Dessuten tok mange for sikkerhets skyld ut flere enn kun ett løyve når de først søkte, i tilfelle det ville bli mulig å ekspandere. Disse løyvene er i dag papirer som samler støv i skuffer og skap.

Da det først gikk galt

Norsk drosjeregulering fungerte egentlig fint frem til 1999.

Med den ene hånden holdt myndighetene drosjeprisene nede. Med den andre holdt den antall taxier nede, på et nivå som samsvarte med etterspørselen. Dermed fikk drosjene godt belegg og grei inntjening, til tross for lav pris.

I praksis forutsatte pristaket at drosjene fikk minst 50 prosent belegg for å kunne oppnå levbar inntekt. Tak på pris og tak på antall drosjer avveide hverandre og var bygget på gjensidige forutsetninger.

1999 ønsket politikerne å innføre en slags konkurranse.

Forutsatt at et begrenset antall drosjer i en kommune delte seg opp i flere mindre sentraler, opphevet man både pristak og kjøreplikt. Dermed forsvant forutsetningen for å sette tak på antall drosjer. Likevel opprettholdt norske myndigheter praksisen å sette tak på antall drosjer som om intet hadde skjedd.

Tak på antall kombinert med fri pris måtte selvfølgelig gå galt. Istedenfor å konkurrere skrudde drosjene opp prisene for å få høyere inntekt. Ifølge en måling utført av Forbrukerrådet i 2002 steg drosjeprisene med opptil 30 prosent på halvannet år.

Publikum besvarte prisveksten med å ta mindre drosje – og drosjene besvarte redusert drosjebruk med å øke prisene ytterligere. Prisene steg i takt med at kundene forsvant.

Surt for nyetableringer

I perioden 2007 til 2014 steg drosjeprisene i Oslo med 104 prosent. Samtidig falt drosjeforbruket i Oslo med 46 millioner passasjerkilometer. Dette til tross for skyhøy befolkningsvekst, vekst i reisevirksomhet, turisme, sysselsetting og økonomi!

Tak på antall drosjer innebar i praksis også et surt forbud mot nyetableringer. Her er et eksempel:

I 2006, etter seks år med 1780 drosjer i Oslo, høy prisvekst og stadig færre kunder, ble Oslo Minitaxi AS etablert. Gründerne mente at tiden var moden for lavere og mer forutsigbare drosjepriser. Selskapet ble imidlertid nektet løyver og adgang til markedet begrunnet med redusert etterspørsel etter drosje. At årsaken var uforholdsmessig høy prisvekst i regi av de 1780 etablerte drosjene, lot ikke myndighetene seg affisere av.

Mens norske myndigheter var opptatt av å verne noen drosjeeiere mot nyetableringer, innovasjon og konkurranse, gjorde den teknologiske utviklingen noen kvantesprang.

Digital revolusjon

I 2007 besluttet det amerikanske forsvarsdepartementet å fjerne alle forstyrrelser på GPS, slik at presis posisjonering kunne brukes til sivile formål. I 2008 ble Iphone med 3G lansert, samtidig som App Store og Google Play innledet en app-revolusjon. Samme år ble også Google Maps lansert.

Dette åpnet for en lang rekke mer effektive og kundevennlige drosjeløsninger.

GPS kunne lenkes til adresser, mens navigasjon kunne regne ut pris basert på distanse og tidsbruk mellom adresser. Risiko for dårlig veivalg og tidsbruk kunne lempes fra kunden og over til drosjeselskapet. Teknologien kunne sette prislapp på en drosjetur som på en vare i butikk, der man vet hva som skal betale når man kommer til kassen.

Videre kunne betalingsløsninger, rating, ID på bil og sjåfør med mer integreres i en app. Dette var bakgrunnen for at Uber rullet ut i California i 2010.

Fra 2010 ønsket også ulike norske gründere å revolusjonere sine hjemlige drosjemarkeder med nye og annerledes lavpriskonsepter for drosje, basert på ny appteknologi. De ble fortløpende nektet adgang til markedet med samme begrunnelse som Minitaxi fikk i 2006.

Vel bekomme, utenlandske aktører

Redningen kom fra utlandet i 2017. Da tok EØS-tilsynet Esa EØS-tilsynet EsaEsa (Efta Surveillance Authority) har ansvaret for å føre tilsyn med at EØS-avtalen blir gjennomført og etterlevd i det enkelte EØS/Efta-land. ballen.

Esa konkluderte med at regulering av antall drosjer hadde havnet på kollisjonskurs med EØS-avtalen allerede i 1999, fra den dagen drosjenæringen fikk lov til å styre egne priser, og åpningstider og drosjeeiere fikk tilsvarende kommersiell frihet som alle andre bedriftseiere. Esa påla den norske regjeringen å fjerne praktisering av tak på antall drosjer.

Full etableringsfrihet ble likevel ikke innført i Norge før i november 2021. Da hadde kneblede norske gründere i mellomtiden blitt fullstendig akterutseilt av lignende aktører i andre land.

Etter 30 år med praktisk talt forbud mot nyetableringer kunne utenlandske aktører entre Norge med nye og innovative drosjekonsepter uten å møte konkurranse fra tilsvarende norske aktører. I dag er disse utenlandske aktørene de eneste som har noe å takke norsk drosjepolitikk for.