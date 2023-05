Norsk idrett er historieløs og fremtidsblind

Ordbruken om den internasjonale idretten er mer utfordrende enn noen gang, skriver Hans B. Skaset.

Kan norsk idrett ledes uten kjennskap til historien og fremtidige utfordringer?

Hvordan kan historien kaste lys over dagens utfordringer, og hva må vike av tradisjon og meningsløs sedvane for at nåtid og fremtid skal få plass?

Norsk organisert idretts høyeste myndighet, Idrettstinget, samles i Bergen 2.–4. juni for å stake ut kursen for de neste fire år. Det kan Tinget kun mestre hvis delegatene kjenner historien, forstår sin samtid og våger å ta de viktige beslutningene.

Selve institusjonen, Idrettstinget, ble etablert i juni 1919. Bak vedtaket sto representanter fra det vi etter den tid har omtalt som idrettskretser og særforbund.

Det var stor strid om maktfordelingen den gang, slik det har vært ved en rekke senere idrettsting. Reetableringen i februar 1946 var preget av en samlet og enhetlig idrett, skapt ved felles front og aktiv innsats fra første krigsdag. Idrettsstreiken fra november 1940 ga etterkrigsidretten en posisjon som nasjonal kraftkilde. En særfinansiering ble etablert (tippeloven 1946) for å sikre idrett for landets ungdom, i en tid da landet hadde et svare strev med å komme på fote på de fleste områder.

En vedvarende strid

Hva har så vært det gjennomgående stridstema på idrettstingene de siste vel 50 år?

Det banale svaret er tingsammensetningen, det vil si maktfordelingen i tinget -balansen mellom idrettskretser og særforbund. Grunnlaget for denne vedvarende striden har klare historiske røtter.

Fra starten, langt før 1919, hadde idrettens ledere sterk tro på betydningen av en nasjonal, frivillig og folkelig idrettsbevegelse. Idrettslivet vokst frem gjennom et halvt århundre, og lederne sto frem med tanker og ideer som gjenspeilte den offentlige debatten frem til århundreskiftet (1900): politisk kamp for frihet, nasjonal identitet, uavhengighet og demokrati.

Sportens folk, på en måte konkurrentene til den særnorske idretten, var ledere som hadde sin bakgrunn fra en mer spesifikk idrettskultur. De kom til dels også fra andre samfunnslag. De ivret for importerte aktiviteter, eller praksiser de hadde plukket opp ved opphold i utlandet, særlig England.

Populære idretter

Denne særidrettskulturen kom inn rundt århundreskiftet (1900), og fikk ganske fort godt fotfeste. Aktivitetene var varierte i form, men hadde trening, prestasjon og eksponering som felles kjennetegn. Enkelte særidretter (som fotball) spredte seg raskt og ble fort populære både blant utøvere og publikum.

Særidrettene hadde allerede ved etablering i Norge internasjonale overbygninger, på europeisk eller verdensbasis. Andre idretter vokste etter hvert inn i internasjonale sammenslutninger. Inn i denne sportskulturen kom så etableringen av IOC i 1894, med oppstart av de første olympiske leker i 1896.

idretten skulle stå i landets tjeneste – for bedre forsvar, helse, oppdragelse og samhold

Dagens idrettskretsledere representerer, vitende eller uvitende, ideene fra ledere som fra 1800-tallet arbeidet for en nasjonal, folkelig, frivillig og demokratisk idrett. Denne idretten skulle stå i landets tjeneste – for bedre forsvar, helse, oppdragelse og samhold.

Dagen særforbundsledere representerer en i hovedsak importert idrettskultur. Den ble raskt forankret i et nettverk av internasjonale (særidretts-) forbund hvor regelverk, terminlister og konkurranser satte normen og formet det indre liv og den enkelte idretts uttrykksformer.

De særidretter som ble tatt opp i det olympiske program (av IOC), inngikk i nasjonale olympiske enheter, såkalte NOCs. Disse komiteene ble i de fleste land også overbygninger for ikke-olympiske idretter. NIF-modellen, med en livskraftig nasjonal idrettskultur som base, er i denne sammenheng en uvanlig foreteelse. (Paralleller finnes, blant annet i Tyskland, Danmark, Sverige, Finland og Island.)

Et grunnleggende spørsmål

Når Idrettstinget i Bergen skal behandle spørsmålet om endring av sammensetningen av representanter fra idrettskretser og særforbund, altså om eventuelt å endre maktfordelingen, skjer det mot den historisk-politisk bakgrunnen som er forsøkt skissert ovenfor.

Et grunnleggende spørsmål som ikke tas opp, og heller ikke i annen sammenheng besvares, er følgende: Gir denne blandingsmodellen noen mening i dagens situasjon, altså vurdert mot de utfordringer norsk idrett står overfor nasjonalt og internasjonalt?

Ikke lenger for alle?

Nasjonalt domineres retorikken av utsagn om at idretten ikke lenger er for alle. Ord som utestenging, fattigdom, ulikhet, frafall, profesjonalisering, prestasjonsjag tegner et dystert bilde. Ordbruken om den internasjonale idretten er mer utfordrende enn noen gang: krig (i Europa), ekskludering (av land/utøvere), korrupsjon, doping, boikott, transfobi, LGBTQ+, menneskerettigheter, politisering, totalitære regimer, maktbruk og dominans og så videre.

Kan norsk idrett svare på disse utfordringene ved en viss justering av antallet representanter fra de to såkalte maktblokkene? Har noen av de to blokkene innsikt, erfaring og makt som teller med tanke på utfordringene? Evner blokkene (likevel) å velge en toppledelse og et styre som har forutsetninger for å ta seg frem i et så krevende og problemfylt terreng – faglig og politisk?

Det er det god grunn til å tvile på, av flere grunner.

Ikke lenger egnet

Det er på tide å innse at den organisatoriske arven fra forrige århundreskiftet ikke lenger er et egnet styringsredskap om en ønsker å ha reell innflytelse på utviklingen nasjonalt. Vil en i tillegg også spille med internasjonalt, noenlunde i nærheten av den divisjon en legger opp til i ordbruken på hjemmebane, må grep tas for å finne organisatorisk løsninger som sikrer muligheter for påvirkning, og over tid bidrar til utvikling av nødvendig kompetanse.

Det er åpenbart at den nasjonalt orienterte idretten må sikres oppmerksomhet faglig, økonomisk og politisk, om den skal overleve som noenlunde samlet enhet. Et nytt Nif, bygd på sentrale deler av den gamle strukturen, må komme, med hovedinnretning mot idrettslag og kommunalt nivå. Denne innretningen må ha sitt eget styringsredskap, frakoblet olympisk eller annen internasjonal (elite-) idrett, og finne sin plass i mønsteret av samfunnstjenester hvis hovedmål er å nå alle og få alle med.

Tilknytningen til den internasjonale idretten må, som i dag, fortsette fra det enkelte særforbund inn på det enkelte internasjonale forbunds arenaer. Den olympiske tilknytningen må imidlertid ryddes på plass i henhold til IOCs Charters krav. Denne kanalen må så utvikles gjennom kompetanseheving og erfaringsutveksling til å gi norsk idrett en troverdig kunnskaps- og verdibasert plattform for aktiv medvirkning internasjonalt.