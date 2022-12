Bompenger – avgiften som ikke skal nevnes

Bompenger er den bilrelaterte utgiften som har økt mest de siste 20 årene, skriver kronikkforfatterne.

Bompenger blir omtalt og behandlet som noe annet enn en avgift. Det er flere problemer med det.

Denne uken la Skatteutvalget, ledet av professor Ragnar Torvik, frem sine forslag til endringer i skatte- og avgiftssystemet, inkludert bilavgifter. En viktig figur i rapporten viser inntektene fra bilrelaterte avgifter. Disse har falt over tid og er i 2022 på omtrent 40 milliarder kroner.

Figuren har én feil: Det mangler 13 milliarder kroner.

Bilavgiftene spiller en viktig rolle i det norske avgiftssystemet, både i å sikre inntekter til det offentlige og for å påvirke oss til å ta mer miljøvennlige valg. Tradisjonelt har de viktigste avgiftene på å eie og bruke personbiler vært engangsavgiften og drivstoffavgiftene.

En gjøkunge tar imidlertid stadig mer plass. Bompenger er den bilrelaterte utgiften som har økt mest de siste 20 årene. Den gir nå større inntekter til det offentlige enn engangsavgiften. Likevel er bompenger knapt nevnt i Skatteutvalgets rapport. Hva skyldes dette?

Har økt kraftig

Bompenger skiller seg ut ved at inntektene ikke går til statskassen, men må brukes til et bestemt formål. I bompengeprosjekter på riksveier blir bompengene brukt til å betale ned veien i etterkant. I bypakkene i de store byene kan bompengene også brukes til investeringer i kollektivtransport, gange og sykling. Men de blir like fullt øremerket.

Bompenger blir derfor omtalt og behandlet som noe annet enn en avgift. Det er flere problemer med dette.

For det første er det den samlede regningen som betyr noe for bilistene, ikke hva den kalles. I en nylig rapport viser vi hvordan bompengenivået har utviklet seg over tid. Tallene viser at bompengene for dem som reiser med eksosbil til jobben, har økt kraftig. Både fordi takstene har økt, og fordi det er blitt mange flere bomstasjoner.

Dette betyr at når man skal diskutere nivået og innretningen på andre skatter og avgifter, må man ta hensyn til at folk også betaler bompenger. I tillegg til å øke kostnaden ved å kjøre bil gjør det også at bilistene har mindre penger igjen til å bruke på andre ting.

Bompenger blir i stor grad krevd inn etter at de er brukt, gjerne med 10–20 års nedbetalingstid. Dette kan gjøre det fristende for politikerne å bruke denne finansieringskilden fordi de ikke opplever hele kostnaden der og da. Samtidig blir handlingsrommet mindre for fremtidige politikere fordi en del av folks utgifter til bilbruk er bestemt av tidligere bompengeprosjekter.

Bærekraftige valg

For det andre bør avgiftssystemet innrettes slik at bilistene blir oppmuntret til å ta bærekraftige valg. Ut ifra samfunnsøkonomisk tankegang betyr det at hver bilist bør betale for de kostnadene som bilbruken påfører samfunnet, slik at han eller hun kan veie disse kostnadene opp mot den nytten som bilturen gir.

En stor del av disse kostnadene er den ulempen bilistene påfører hverandre i form av kø på veien. En annen viktig del er lokal luftforurensing. Kostnaden er derfor høyere i byområder, spesielt i rushtiden. Samfunnsøkonomer argumenterer for at man bør ha såkalt veiprising der man betaler pr. kilometer, og der avgiften varierer med tid, sted og kjøretøy.

Dette står i motsetning til dagens bompenger, der man betaler pr. passering og der bompengene kan være høye også utenfor byene. Høye bompengeavgifter på veier uten køproblemer reduserer trafikken og dermed også nytten av den nye veien. I tillegg risikerer en å flytte trafikken til sideveier der en ikke ønsker mer trafikk.

Skatteetaten og Statens vegvesen har nylig gjennomført en utredning av ulike alternativer for veiprising. Et premiss for denne utredningen har imidlertid vært at dagens bompengeregime langt på vei skal bevares. Dette er et merkelig utgangspunkt når hensikten er å finne det beste systemet for fremtiden.

Fører til flere elbiler

For det tredje er bompengene et viktig element i elbilpolitikken. Som vi har påpekt i et tidligere innlegg, fører bompenger kombinert med elbilrabatt til flere elbiler og færre eksosbiler. Samtidig bidrar elbilrabatten til økt bilhold og bilbruk generelt, noe som kan være en utfordring i byområder. Når man nå diskuterer i hvilken rekkefølge de ulike elbilfordelene skal fases ut, er man nødt til å ta bompengene med i betraktningen.

For det fjerde krever en offentlig diskusjon om avgiftspolitikken et godt felles faktagrunnlag. En konsekvens av at bompengene ikke inngår i avgiftssystemet er at data fra bomsystemet ikke blir brukt som grunnlag for offentlig statistikk eller utlevert til forskning.

Mangelen på kunnskap ble tydelig da bompenger i 2019 ble det store valgkamptemaet, og det blant annet ble diskusjon om hvordan bompenger påvirker ulike grupper. Er vi bedre rustet til valget neste år?