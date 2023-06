Hvorfor er det vanskelig å være bifil?

Jeg håper bifile som leser denne kronikken, kan føle seg litt mer sett og bekreftet, skriver Sunniva Beeder Mollandsøy. Biseksualitet har sitt eget flagg, designet i 1998 for å synliggjøre bifile.

Vi møter fordommer og skepsis fra både heterofile og homofile.

19.06.2023 07:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjorde i 2020 en levekårsundersøkelse blant skeive. Sammenlignet med heterofile, homofile og lesbiske kom bifile kvinner og menn dårligst ut når det gjelder fysisk og psykisk helse, trusler, vold, overgrep og livstilfredshet.

32 prosent av bifile kvinner oppga i undersøkelsen at de har prøvd å ta livet sitt. Til sammenligning gjelder det 9 prosent av heterofile kvinner og 12 prosent av lesbiske. For bifile menn er det 22 prosent.

Selv om årsakene til dette er sammensatt, kan en del av statistikken handle om at bifile møter på unike problemstillinger som det snakkes lite om i samfunnet.

Motstand fra begge sider

Bifile møter en unik utfordring: fordommer og skepsis fra både heterofile og homofile.

Vi er fanget mellom hverken å være hetero nok eller homo nok. Flere heterofile og homofile anerkjenner eller aksepterer oss ikke. Vår orientering er for dem ikke valid.

Sunniva Beeder Mollandsøy er utdannet psykolog.

Noen prøver å få oss til å velge side, kaller oss feige som ikke tør å komme helt ut av skapet, nekter å være i forhold med oss fordi de antar vi vil være utro, eller påstår at det er en fase som går over.

Selv om bifile opplever mange av de samme utfordringene som homofile og lesbiske møter, føler ikke bifile seg alltid like velkommen i LHBT+-miljøer. De blir derfor sittende alene med egne utfordringer. For seksuelle minoriteter kan støtte og fellesskap være en beskyttende faktor, men levekårsundersøkelsen viser at bifile er mindre delaktige i LHBT+-miljøer, og føler seg mer ensomme.

Hyperseksualisering

38 prosent av bifile kvinner oppgir å ha blitt tvunget til seksuelle handlinger. Tallet er 21 prosent for heterofile kvinner og 14 prosent for lesbiske. Andelen blant bifile menn er også høy.

Én av grunnene til dette kan være hyperseksualiseringen av bifile. Det finnes antagelser om at bifile er mer løsslupne, seksuelt grådige eller ikke evner å være monogame.

Mangel på variert representasjon av kvinnepar i mediene fører også til at den eneste assosiasjonen mange har til kvinnepar, er fra porno. Google blokkerte også lenge autoforslag etter ordet «bisexual» på grunn av «assosiasjoner med porno».

Jeg har selv opplevd å få seksualiserende kommentarer fra menn når jeg er på date med kvinner. Jeg er også fått høre på et utested at å kysse kjæresten min var upassende. Bare det å nevne at man er bifil kan oppleves upassende av andre som kun assosierer det med sex, selv om det ofte i like stor grad handler om kjærlighet, identitet, familie og fellesskap.

En usynlig minoritet

Undersøkelsen viser også at bifile er mindre åpne om egen orientering enn lesbiske og homofile er. Bifile tar også flere grep for å skjule orienteringen sin, noe som igjen gjør dem mindre synlige i samfunnet.

Blant bifile menn er det 28 prosent som oppgir aldri å ha fortalt noen om egen orientering. Det samme gjelder 6 prosent av homofile menn.

Frykt for negative reaksjoner kan være en grunn til mindre åpenhet. Noen bifile menn skjuler også orienteringen sin for kjæresten sin i frykt for ikke å bli akseptert.

Jeg møter overraskende mange kvinner som til tross for å omtale seg selv som progressive, er skeptiske til å date bifile menn. Man har selvfølgelig lov å ha preferanser, men jeg synes det er vanskelig å forsvare utelukking av en hel gruppe. Spesielt hvis det eneste argumentet man har, er at det er «ekkelt» eller «lite mandig» å være bifil, eller man holder fast på udaterte holdninger om at bifile menn egentlig er homofile.

Personlige og samfunnsmessige følger

Det å skjule sin seksuelle identitet kan føre til økt risiko for psykiske plager. Når bifile er mindre synlige, gir det oss også færre sjanser til å avkrefte fordommer eller skape positive assosiasjoner til bifile hos resten av befolkningen.

Bifile karakterer, kjendiser og personer i samfunnet opplever å bli usynliggjort ved at de omtales som enten hetero, homo eller lesbisk. Omtalen blir avhengig av kjønnet på personen de er i forhold med, til tross for at ens identitet som bifil er uavhengig av hvem man er sammen med.

Nevner jeg at jeg er bifil, møter jeg også flere som vil kreve «bevis». Noen spør om jeg har ligget med både menn og kvinner, og hvem jeg egentlig liker best – selv om man ville akseptert at noen kalte seg heterofil uten å etterspørre deres seksualhistorikk.

Øyeblikket jeg innså at jeg var bifil, var da jeg opplevde at en jente kunne knuse hjertet mitt like mye som en gutt. Det hadde svært lite med sex å gjøre.

Reelle konsekvenser

Norges behandling av LHBT+-personer er bedre enn mange andre steder i verden. Det er jeg svært takknemlig for, men seksuelle minoriteter møter likevel unødvendige utfordringer.

Det er ikke bare å la være å bry seg om hva andre tenker. Holdninger i samfunnet får reelle konsekvenser for seksuelle minoriteter.

Man kan for eksempel søke asyl i Norge basert på seksuell orientering, men hvordan ville du bevist for myndighetene at du er bifil? Holdninger om at bifil ikke er en reell orientering, eller at man kan velge å leve som heterofil, kan hindre noen i å se alvoret hos personer som søker asyl.

Noen kan tenke at bifile ikke er i like stor fare fordi de kun er «halvt homofil», men det er ikke som at man blir møtt med halv straff i landene hvor homofili er straffbart.

Ingen grunn til at bifile skal ha det vanskeligere

Ingenting tyder på at bifile er født med et gen som gjør dem mer sårbare for psykiske vansker eller selvmordsforsøk. Det handler heller om stigma og hvordan samfunnet behandler bifile.

Det er slitsomt når andre prøver å overbevise deg om at du tar feil av din egen orientering. Eller å skamme seg fordi man blir fortalt av samfunnet at å være bifil er noe skittent, perverst eller bedragersk. Og å skjule hvem man er fordi man ikke vet om man blir møtt med avsky, seksualisering eller mistillit.

Det er sårt ikke alltid å føle seg inkludert i et LHBT+-miljø man trodde var trygt. Og det er en påkjenning å gå forvirret over lang tid fordi man ikke vet at det finnes et ord for det man føler, eller ser seg selv representert.

Jeg håper bifile som leser denne kronikken, kan føle seg litt mer sett og bekreftet. Og at vi fremover kan slippe å falle mellom to stoler, men sees på som en egen gruppe med unike utfordringer – og mangfold.