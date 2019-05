Skal grundig og godt arbeid med litterær sakprosa med nødvendighet føre til innkjøp og priser og dermed økonomisk uttelling? Eller må slik gunst alltid være resultat av tilfeldigheter, slurv og kameraderi – altså et lotteri?

Sakprosaforfatter og tidligere Morgenbladet-journalist Simen Sætre mer enn antyder at det siste er tilfellet.

Når han nå har sagt opp journalistjobben og vil satse som forfatter, ønsker Sætre seg økonomisk trygghet. I essay i Aftenposten 25. april, påviser han sprik mellom ulike juryer og komiteer i vurderinger av de samme bøkene. Den ene dagen kan en bok bli kåret, den neste avvist av innkjøpskomiteen. Dette gir økonomisk utrygghet for forfattere og forlag.

Feiringen er kjernen

Å sammenligne prisjuryer med innkjøpskomiteer, er lite fruktbart.

Litterære priser er del av en sosial festkultur som stadig eser ut, mens innkjøpsordningen er drivstoff i det litterære maskineriet. Sætre har for øvrig ikke tatt med de mange stipendkomiteene og utvalgene som fordeler prosjektmidler og arbeidsstipend fra vederlagsordninger og kulturrådet, men de hører også med i forfatterøkonomien.

I likhet med de aller fleste, misforstår Sætre prisenes sosiale funksjon. Det viktigste med priser er ikke rangeringen, om enn den er påskuddet. Det er ritualet og gjensidigheten mellom aktørene – selve feiringen – som er kjernen.

Her utveksles viktighet med taler om hvor «høythengende» prisen er, hvor fremragende tidligere prisvinnere har vært, hvor vanskelig det var for juryen å lande på akkurat deg, det var jo så mange gode kandidater. Prisvinneren er tydelig rørt og kaster glans tilbake på juryen og organisasjonen bak prisen. Blomsterkvaster, litografier og bronsestatuetter skifter hender. Det skåles i boblevin. Alt er veldig viktig.

Blindvei til diktatur

Bare en kjapp titt på arbeidsmengden som burde ligge til grunn for slike priser, tilsier at man likevel ikke skal ta dem altfor alvorlig. Om en jury får 15.000 kroner for å lese en årsproduksjon på 400 bøker, sier det seg selv at ikke alt leses til bunns. Men dette må skjules, ellers fordufter magien.

Utvalget som kjøper inn sakprosa til bibliotekene, vurderer årlig rundt 300 titler og kjøper ca. 100. Til det har de 23 millioner å rutte med. Kan slike innkjøp gi forutsigelighet, slik Sætre ønsker? Da måtte bøkene enten forhåndsdømmes av en komité, eller vurderes i etterkant ut fra objektive kriterier anvendt av sertifisert ekspertise.

Forhåndsgodkjenning ville gitt komiteen vetorett og detaljstyring over forlagenes utgivelsespolitikk, en blindvei til diktatur. Å be om objektive kriterier, er også en blindvei. Selv om all vurdering av litteratur skal tilstrebe saklighet og rettferd, vil den alltid være subjektiv. Alle tekster kan endevendes i det uendelige, men avgjørelser skal tas, loddet må kastes. Subjektivt, kvalifisert skjønn utøves.

Alltid subjektiv vurdering

Noen sertifiseringsordning for jurymedlemmer og innkjøpere – som gjerne er oss kritikere – er umulig. Vi kommer til yrket fra ulike kanter, med all slags bagasje av kvalifikasjoner. Selv er jeg ekspert på italiensk 1200-tallslyrikk pre-Dante, amerikanske «underground comix» og praktisk håndverk i byggebransjen. Relevante kvalifikasjoner, totalt idiosynkratiske.

Kritikken – og kritikere – blir ofte tolket som dommere med innsikt i en objektiv norm for kvalitet. Men kritikerens analyse og vurdering må alltid være subjektiv. Det er summen av litterære vurderinger gjort over tid som kan gi vårt virke tyngde, men aldri objektivitet. Om en kritiker i år etter år har vist seg å forstå og fortolke kunstneriske uttrykk på adekvat og klokt vis, får vedkommende troverdighet og plasseres i komiteer.

Norge har rettferdige ordninger

Det er tvilsomt om forfatteryrket kan få slik økonomisk sikkerhet og beskyttelse som leger, elektrikere og barnehageansatte må ha. Like fullt har Norge gått svært langt i å strekke ut hender til folk som vil leve av kunst og intellektuelt virke, også utenfor institusjonene. Neppe noe annet land har så mange og rettferdige ordninger som her.

Kildene til finansiering av forfatterskap utenfor det kommersielle kretsløpet er variert. I Norge risler det midler ut i mange kanaler underlagt kollektivt skjønn, utøvd av tillitsvalgte eller utnevnte, navngitte eksperter. Modellen er preget av et nedenfra og opp-perspektiv der grunnplanet i kunstnerorganisasjonene har innflytelse over sammensetningen av utvalgene.

Fakta: Innkjøpsordningen for sakprosa Forvaltes av Norsk kulturråd

Ordningen ble innført i 2005, og har som mål at det blir skrevet, utgitt, spredt og lest ny norsk sakprosa og at disse er tilgjengelige i norske folkebibliotek som papir- og e-bøker

Hver bok kjøpes inn i 773 eksemplarer (70 som e-bok) og distribueres til landets folkebiblioteker

Budsjettet avgjør hvor mange sakprosabøker som kan kjøpes inn årlig

I 2018 ble det innkjøpt 99 titler Kilde: Kulturrådet

Motpolen Italia

Jeg har bodd mange år i et land der noe slikt er en fjern utopi, selv om systemene på papiret kan se riktig så flotte og demokratiske ut. Jeg sikter til Italia, landet som omhyller pavestaten og arven fra Romerriket.

Her er det få som for alvor tror at stipender og premier deles ut på bakgrunn av meritter. Den gjengse oppfatningen er at slikt skjer ut fra anbefalinger, såkalte raccomandazioni. Har du ikke en som anbefaler deg, er det ingen vits i å melde seg på.

Kanskje forskjellen henger sammen med to motstående tradisjoner. I keiserens og pavens rike risler godene ned fra toppen. De er nådegaver utdelt av et gavmildt, men lunefullt og kresent overhode. Keiseren og paven er vikarer for det guddommelige og i sin natur hevet over profane og folkelige kontrollsystemer. I palassets korridorer svirrer flittige sjeler som prøver å finne nøkler til hvilke byttemidler som trengs for å oppnå gunst.

Penger og glans fordelt på flere

Selvfølgelig er det ikke alltid slik. Mange tildelinger også i Italia er både fornuftige og rettferdige, styrt av rettskafne komitémedlemmer. At det skulle være mulig å erstatte denne individuelle ærligheten med en kontroll utøvd av tillitsvalgte fra grunnplanet, slik Norge har, er likevel utopisk.

Oppnevnelsen til priskomiteene vil i så fall bli manipulert nettopp med den typen samrøre mange italienere mener preger alle kåringer.

Er det sånt Sætre tror foregår i de norske organene? Neppe, men det kan se ut som han liker å antyde det, uten å si det rett ut. Tror han det blir bedre om paven og keiseren overtar fordelingen og lar pengene risle utover de verdige? Tvilsomt.

Det er bra det ikke er samsvar mellom priser, kåringer og innkjøp. Slik blir glans og penger fordelt på flere. En sikkert merket løype til toppen av kransekaken, er også bare en blindvei.