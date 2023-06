Eg måtte bli godt over 20 år før eg forstod at eg bar på ei stor sorg

Kronikk Adopsjon Der vi kjem frå

Da eg var lita, kjende eg at eg skulle ha vore ein annan plass i tillegg til der eg var no.

Då eg voks opp, såg eg at eg hadde ei mamma, ein pappa og ei storesyster i Noreg. Men eg såg samstundes at mamá i Guatemala ikkje hadde dottera si, og at søskena mine mangla ei syster.

Tanken om å reise heim og fylle desse rollene levde i meg lenge. Mi mamá orka ikkje å klippe den emosjonelle navlestrengen. Ho møtte min norske pappa da han var i Guatemala under borgarkrigen i 1979 for å hente meg og ta meg med til Noreg.

Dei to inngjekk ei uuttalt pakt. La oss kalle det ein open adopsjon med visse restriksjonar.

Brevkontakt gjekk via adopsjonsforeininga sin lokale representant to gongar i året fram til eg fylte 18. Eg fekk småsøsken gjennom posten, i tjukke, gule konvoluttar merkt med «flypost» og frimerke med eldsprutande vulkanar.

Dei andre barna på barneskulen skulte forvirra på meg da eg entusiastisk fortalde at eg hadde fått ein ny veslebror. Dei hadde jo ikkje sett at mor mi hadde hatt stor mage.

Tida er moden

I vår har fleire saker i mellom anna VG vist noko mange av oss har levd med og kjempa for i årevis at skulle kome fram i lyset. Takka vere ein kollektiv innsats er tida moden for at fleire kan forstå og handle.

Adopterte Uma Feed har meldt staten og adopsjonsformidlaren Verdens barn til politiet for menneskehandel og kjennskap til dokumentforfalsking.

I Aftenposten fortel Brynjulf Jung Tjønn om ei stor indre uro idet han oppdaga at historia han blei fortald og måtte tvihalde på, no brest.

Samfunnet må no sørgje for at adopterte og deira familiar får juridisk og psykologisk ivaretaking som ein del av eit reparasjonsarbeid medan vi ventar på kva granskinga vil få fram av nye røyndomar.



Manglande oppfølging

I dag er det om lag 80.000 adopterte i Noreg. Om lag 20.000 er utanlandsadopterte, dei kjem frå 37 ulike land.

Fram til 1953 var nasjonal adopsjon i Noreg ikkje regulert. Det var privatpersonar som tok hand om mødrer og barn etter eige skjønn. Det var heller ingen formell kontroll med kven som skulle vere foreldre for barnet.

Ein kan lese om det i Silje Førsunds «En godt bevart hemmelighet». Dette er den første norske dokumentarboka om nasjonal adopsjon, ho kom ut i 2022. Førsund skriv at «adopsjon er livreddande for nokon av de mest sårbare barna». Ho slår fast at barnets beste alltid skal ligge til grunn. Og ho spør kvifor vi ikkje sørgjer for at adopsjon held fram med å vere til barnets beste.

Noreg er det einaste landet i Norden som ikkje tilbyr adopterte oppfølging

I meir enn eitt tiår er myndigheitene blitt rådde til å følgje opp adopterte, men dei har latt vere. Noreg er det einaste landet i Norden som ikkje tilbyr adopterte oppfølging.

Manglande oppfølging gjeld både for nasjonalt og transnasjonalt adopterte. Det vart stadfesta alt i Hove-utvalets utgreiing i 2009. Den vart laga i forkant av den nye adopsjonslova. Der kan ein lese at det «er et paradoks at adoptivforeldre må godkjennast og vurderast i forkant av ein adopsjon, men nærmast blir overlaten til seg sjølv etter at barnet har komne til familien. (…) Faktisk er det mindre oppfølging av adoptivfamilien enn av den biologiske familien».

Brot med omsorgspersonar

La oss også legge til grunn at utanlandsadopterte er andre lands barnevernsbarn. Det vil seie at alle barna kjem hit med eitt eller fleire brot med omsorgspersonar. Nokre kan ha traumatiske erfaringar tidleg i livet. Dette er erfaringar dei må få hjelp og støtte til å forstå og handtere, slik at dei kan leve med fortida på ein god måte i notida.

Ein rapport frå Norsk institutt for by- og regionalforsking (NIBR) viser at sju av ti utanlandsadopterte i dag er vaksne i alderen 20–49 år.

Det er dei som no i stadig større grad fortel om erfaringane og behova sine i litteraturen og i media. Det er dei som kan fortelje samfunnet om korleis det eigentleg gjekk med «adopsjonsprosjektet», korleis det har påverka dei i alle desse åra, korleis det er å vere adoptert i eit livsperspektiv, og korleis det er å vere foreldre og besteforeldre til barn som lever vidare med adopsjonen frå generasjon til generasjon.

Eit unyansert blikk

Fram til for fem–seks år sidan var det i all hovudsak adopsjonsmyndigheitene, adopsjonsforeiningane og adoptivforeldra sitt syn på og erfaring med adopsjon som var rådande. Storsamfunnet såg vel den gongen på adopsjon berre som ein vinn-vinn-situasjon for foreldra og barnet.

Ein såg for seg at barn blei redda ut av fattigdom og inn i norsk rikdom. Foreldrelause barn kom til barnlause vaksne. Om ein var ekstra heldig, kunne ein finne den biologiske familien sin i TV-program som «Tore på sporet». Dette førte blant anna til at spørsmål som «er du ikkje nysgjerrig på den biologiske familien din?» kunne kome titt og ofte.

Dei som følte seg heilt heime og trygge hos adoptivfamilien sin, blei stadig mint på at det var noko som ikkje var som andre meinte det skulle vere. For dei som lengta og leitte etter den biologiske familien, kunne dei same spørsmåla rippe opp i sår der den adopterte gong på gong måtte forsone seg med at dei aldri kunne finne nokon.

Eg har sjølv alltid høyrt at «du var jo så lita da du kom», «du hadde det nok godt på barneheimen du var på», «mamá gav deg bort i kjærleik» og «du var så høgt ønskt». Dette tolka eg til at «du har ingen grunn til å vere lei deg eller ikkje ha det bra».

Eg måtte bli godt over 20 år før eg forstod at eg bar på ei stor sorg over ikkje å kunne vere hos mamá, og at eg hadde lov til å sørgje over alt eg hadde mista, samstundes som eg kunne nyte å vere i Noreg her og no.

Å fortelje sjølv

Da eg var 15, i 1993, byrja eg halde føredrag om det å vere adoptert, for ulike lokallag i Adopsjonsforum, som er ei av tre treVerdens Barn, Inoradopt og Adopsjonsforum foreiningar som formidlar adopsjonar i Noreg. Desse føredraga blei til fordi eg ønskte å forstå meir av meg sjølv. Det var jo ingen andre som heldt slike foredrag.

I starten snakka eg om å vekse opp med begge familiane mine, sjølv om den eine berre var der på bilete og i brev. Eg snakka om kor takknemleg eg var for at eg kunne vekse opp i Noreg med alle tenkelege mogelegheiter til utdanning og eit liv i fred. Det var i grunnen eit spegelbilete av det rådande synet på adopsjon.

Eg ante ikkje den gongen kva det å reise og grave og stille spørsmål ville føre med seg .

Det vart starten på eit 20 år langt prosjekt med å bli familie igjen med den biologiske familien min. Det var i desse foredraga eg så smått byrja å snakke om det å føle seg annleis. Eg trur også at eg forsøkte å snakke om det eg ikkje heilt forstod var rasisme.

Adopterte tar ansvar for å fremme si sak

Dei siste åra har eg vore del av eit nettverk som har arbeidd for ei ny forståing av adopsjon, og for at etteradopsjonsarbeid skal bli ein del av den nye adopsjonslova.

I skrivande stund har det gått to år sidan Diana Patricia Fynbo og eg oppretta stiftinga Adopsjon i endring – Ressurssenter for adopterte og deira familiar for å føre vidare det arbeidet vi starta i 2016. I arbeidet vårt er dialog, respekt og openheit grunnpilarar.

Eg måtte bli godt over 20 år før eg forstod at eg bar på ei stor sorg

Målet er å skape møteplassar der det ikkje er nokon som føler seg som «dei andre». Stiftinga legg særleg til rette for at adopterte i fellesskap brukar ressursane sine i form av erfart og fagleg kunnskap for å forme ut tilboda våre. Vi jobbar med å dekke eit behov myndigheitene ikkje dekker i dag. Vi håpar at staten snart vil gje støtte til og få på plass eit etteradopsjonstilbod i dialog med dei adopterte sjølv.

