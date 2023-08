Turismens herskap og tjenere

India 2020: En vestlig turist fotograferer en hellig mann under Shiva-festivalen i Varanasi. Fra utstillingen «Under en svart sol». Vis mer

I det globale overflodssamfunnet utgjĂžr feriereiser kanskje den stĂžrste industrien. Samtidig viderefĂžrer de kolonialismen i det globale sĂžr.

Publisert: 21.08.2023 20:00

Turismen utgjĂžr en av verdens stĂžrste Ăžkonomiske virksomheter, med stort og smĂ„tt kanskje den stĂžrste. Det har vĂŠrt anslĂ„tt at 10 prosent av verdensĂžkonomien inngĂ„r i turismens apparat. Det omfatter jo ikke bare om hoteller, flyselskaper, guider og restauranter, men ogsĂ„ en underskog av tjenesteytere – fra taxisjĂ„fĂžrer til solbrilleselgere – som er Ăžkonomisk avhengige av pengesterke besĂžkende.

Veksten har vĂŠrt formidabel. I 1950 ble 25 millioner turister registrert. I 1975 bikket antallet 200 millioner, og i 2019 var antallet 1,4 milliarder (tallet er nok overdrevet siden en del andre reisende registreres som turister).

Turismen har vokst raskere enn gjennomsnittet i verdensÞkonomien. SÄ hvis reiseselskapet gjÞr oppmerksom pÄ at «noe byggestÞy mÄ pÄregnes», er det lett Ä forstÄ hvorfor.

Slitasjeskader

Alle drÞmmer vel om en deilig ferie, og turisme blir stort sett omtalt med begeistring og forventning i vÄre medier. Av og til fÄr man inntrykk av at andre land fÞrst og fremst er relevante for nordmenn som mulige feriemÄl. Samtidig er det mange kritikere som hever stemmen.

Noen av dem viser til at dagens turisme er alt annet enn Þkologisk bÊrekraftig sÄ lenge den gjÞr seg avhengig av flyreiser.

Andre tar utgangspunkt i det nye ordet «overturisme» og beskriver hvordan severdigheter fra Machu Picchu i Peru til La Rambla i Barcelona fÄr kvelningsfornemmelser og slitasjeskader av det Þkende trykket.

En gjenganger i den nordnorske sommersesongen handler ellers om bobiler pÄ smale veier og dÄrlige toalettilbud.

Et ytterligere tema er hastighet, som i Är er spesielt aktuelt, ettersom det er 150 Är siden Jules Vernes «Jorden rundt pÄ 80 dager» utkom. NÄ kan man jo uten problemer reise jorden rundt pÄ 80 timer uten at man dermed opplever mer. Betydelig mindre, nÄr sant skal sies.

Det har vĂŠrt mindre oppmerksomhet omkring turismen som viderefĂžring av kolonialismen, noe som er innebygget i selve fenomenet i det globale sĂžr.

Reiser du til Bali, Kenya eller Den dominikanske republikk pÄ ferie (og ja da, jeg har vÊrt samtlige steder med familien, som turist), vet du at du har mulighet til Ä besÞke dem, men de vil aldri fÄ anledning til Ä besÞke deg.

Fotballturister under VM i Qatar 2022 tar selfier fra kamelryggen. Fra utstillingen «Under en svart sol». Vis mer

Masaiene pÄ savannen kler seg opp i tradisjonelle klÊr og setter opp boder i hÄp om Ä lokke deg til Ä kjÞpe souvenirer som ofte har lite med masaienes kultur Ä gjÞre.

Balinesere iscenesetter maskespill og gamelanmusikk for Ă„ kunne tjene en slant.

De som jobber pÄ glassbunnbÄter i Punta Cana, venter lange dager pÄ at noen rikinger fra nord vil betale en hÄndfull dollar for Ä se pÄ korallfisk.

NÄr turbussen leverer solbrente og smÄfulle gjester tilbake pÄ hotellet, ligger hatten ved utgangen, og passasjerene blir minnet om Ä legge igjen tips.

Turistens definisjonsmakt

Hotellpersonalet smiler imÞtekommende i forsÞk pÄ Ä innfri gjestenes Þnsker, som om de var tjenerskap pÄ et kolonialt gods, hvilket de pÄ mange mÄter er.

Lokalbefolkningen mÄ finne seg i Ä tilbringe store deler av dagen pÄ utstilling.

Fromme pilegrimer i Varanasi kommer for Ă„ rense seg i Ganges, men for besĂžkende er de en eksotisk og fotogen attraksjon i et stort friluftsmuseum.

Smak pÄ ordet eksotisk. Finnes det mennesker noe sted som oppfatter seg selv som eksotiske? Det korte svaret er naturligvis nei. Men et litt lengre svar vil kunne vise hvordan lokalbefolkningen pÄ turisttette omrÄder lÊrer Ä betrakte seg selv med turistens Þyne, slik at de kan fremstÄ som autentiske og fÄ betalt for det.

De vil aldri oppnÄ en lÞnn som gjÞr dem i stand til Ä betrakte mennesker andre steder som eksotiske og autentiske. Det er turisten som definerer hvem de er; de vil aldri fÄ definisjonsmakt over turisten. Turistene fÄr det som de vil, mens lokalbefolkningen gjÞr som turistene vil.

Mobiliteten i verden har vokst kraftig siden Ă„rhundreskiftet. Mellom 2004 og 2019 ble antall solgte flybilletter i verden mer enn doblet, fra to milliarder til nesten fire og en halv milliard.

Mye av veksten skyldes Ăžkt velstand i den globale middel- og overklassen, billigere flybilletter og mer intensiv og kostnadsbesparende masseproduksjon av tjenestene turister typisk etterspĂžr.

Samtidig har under 20 prosent av verdens innbyggere sittet i et fly.

Bevegelsesfriheten er ujevnt fordelt. Det kan vÊre dyrere Ä krysse Middelhavet i en lite sjÞdyktig holk dersom man har reist fra Mali eller Afghanistan, enn Ä tilbringe en uke pÄ et komfortabelt hotell med velkomstdrinken og tur/retur-reisen fra Flesland til Antalya dekket.

Hotellpersonalet pÄ Varadero smiler kritthvitt i sine nystrÞkne uniformer, vel vitende om at de aldri kommer seg til Paris eller Geiranger.

«McDonaldisering» av lokale forhold

Turismen bidrar til store forandringer i samfunn der ingen av innbyggerne ble spurt om sin mening pÄ forhÄnd.

Hotellkomplekser, kjÞpesentre, privatiserte strender, dyre kafeer med gelato og cappuccino, forbundet av et komplett arbeidsmarked som i all hovedsak bestÄr av ulike former for tjeneryrker, utgjÞr denne infrastrukturen, som har mange fellestrekk uansett hvor man befinner seg.

Turistene vil gjerne fÄ med seg et glimt av noe lokalt og unikt, men det mÄ vÊre pakket inn pÄ en trygg og forutsigbar mÄte. Dermed oppstÄr en global grammatikk for turisme, en «McDonaldisering» av lokale forhold som gjÞr dem lette Ä navigere i for besÞkende som er innom en uke eller to.

Selv om det finnes nisjer for lokale entreprenĂžrer – bilutleiere, kafĂ©innehavere, sexarbeidere og sĂ„ videre, er det mektige, vanligvis transnasjonale firmaer som setter premissene og definerer hvor grensene gĂ„r. Som sĂ„ ofte blir lokalsamfunnene overkjĂžrt, og innbyggerne blir stĂ„ende med luen i hĂ„nden i hĂ„p om at det drypper litt pĂ„ klokkeren bare de smiler bredt nok.

Folk klarte seg fĂžr turismen

Kanskje noen av oss vil besÞke Karen Blixens «afrikanske farm» eller reise med luksustoget som er pietetsfullt oppusset for Ä illudere at India fremdeles er en koloni. Men den historiske arven kan lett viderefÞres pÄ andre mÄter. Vi turister er kikkere og utbyttere som grafser til oss goder de som blir kikket pÄ og utbyttet, ikke har tilgang til.

La oss ikke late som noe annet, men i stedet undersĂžke hvilke alternativer som finnes.

Alle mennesker trenger noe Ä leve av, og i Mombasa og Angkor Vat kan det se ut som om det finnes fÄ alternativer.

Faktum er imidlertid at folk klarte seg fÞr turismen, og at den ogsÄ kan justeres.

Alt som eies og drives av lokalbefolkning, bÞr fÄ forrang. Fisk fra markedet er bedre enn importert lammekjÞtt fra New Zealand. Alle varer og tjenester bÞr bli dyrere. Feriereisene bÞr ideelt bli kortere i avstand og lengre i tid.

Turisme finnes i mange innpakninger og innbyr til mange slags relasjoner.

GÄrdsturisme i Provence er hverken sÊrlig miljÞskadelig eller ydmykende for vertskapet. I sÄrbare deler av Europa, der fraflyttingen er stor og landbruket ikke lenger lÞnnsomt, kan turisme bidra til Ä redde lokalsamfunn.

BĂ„de fotturisme og sykkelturisme er i vekst. Kortreisthet er et Ăžkologisk mantra, respekt og likeverd et kulturelt stikkord.

Men det er lett Ă„ glemme eller bare ignorere maktforskjellene som er innebygget i moderne turisme. Noen flanerer, mens andre er henvist til Ă„ krype. La oss ikke late som noe annet.

Fotografen Rune Erakers utstilling «Under en svart sol» retter sÞkelyset mot turismen som forlengelse av kolonitiden. Thomas Hylland Eriksen skal delta i en samtale om temaet med Eraker pÄ utstillingsÄpningen pÄ det gamle Munchmuseet pÄ TÞyen 24. august.