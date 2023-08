Landets største museer mangler ledere med kunsthistorisk kompetanse

Museene trenger ikke kunsthistorikere som blir lyttet til. De trenger kunsthistorikere som setter de faglige premissene.

Publisert: 24.08.2023 20:00

Det nyansatte ledelsesteamet ved Munchmuseet har ikke en eneste kunsthistoriker – selv ikke for ledelsen av utstilling og samling. «Min toppledelse trenger å være strategisk», svarer direktør Tone Hansen i Klassekampen 14. august.

Vi er enige i at museumsledere må være strateger. Spørsmålet er bare hvordan man blir en god museumsstrateg – og hva jobben faktisk krever.

Og spørsmålet er akutt: I løpet av noen få år har landets største museer effektivt kvittet seg med kunsthistorisk fagkompetanse på toppnivå.

Hverken på Nasjonalmuseet, Munchmuseet, Kode eller Sørlandets Kunstmuseum er øverste leder kunsthistoriker. I det gigantiske Nasjonalmuseet – en sammenslåing av fem kunstinstitusjoner – sitter bare én kunsthistoriker i ledergruppen.

Resultatet av endringene er allerede merkbare.

Kuratorforakt og manglende forståelse

Museenes kunsthistorikere blir stadig mer marginalisert. De blir i liten grad involvert i utviklingen av utstillingsprogram og reduseres til å måtte gjennomføre bestillinger ovenfra. Prinsippet om at museene faktisk er kunsthistoriske kjerneinstitusjoner, med forskning og forvaltning av kulturarv som en sentral del av samfunnsoppdraget, blir stadig mer uthulet.

Kolleger i feltet forteller om kuratorforakt og manglende forståelse for hva jobben deres går ut på, og hva museer faktisk er. De savner ledere som kan fronte feltet og utgjøre en tydelig stemme både internt og i offentligheten.

Kunsthistorikere utgjør også en stadig mindre andel av de ansatte: På få år vokste Nasjonalmuseet fra 150 til 284 ansatte. Antallet kuratorer ble stående på 22.

Hvis dette er strategi, er det mildt sagt uklart hva det er en strategi for: Tanken om at langsiktige strategier og visjoner for kunstmuseene og deres publikum best utvikles av personer uten fagkompetanse, er i beste fall naiv.

Faller bak internasjonalt

Slike ledere har begrenset mulighet til å skjelne mellom god og dårlig praksis i feltet. De mangler det nettverket og den detaljerte kunnskapen om personer, institusjoner, samlinger, verk og kuratoriske modeller som kreves for å være nyskapende og å kunne utvise autoritet under skiftende økonomiske og politiske omstendigheter.

De kan ikke foreta selvstendige vurderinger av innspill fra kuratorstaben og blir fort redskap for tilfeldige sympatier og trender eller politiske føringer. Uten nettverk og faglig tyngde blir de også marginale figurer i internasjonal sammenheng, lettvektere i forhandling om lån og samarbeid med museumsledere som har solid kunsthistorisk kompetanse, gjerne på doktorgradsnivå.

For dette er nemlig regelen heller enn unntaket ved store museer i land vi ellers pleier å sammenligne oss med. I Danmark er det til og med nedfelt i museumsloven. Men kravet om faglig ledelse inngår også i det etiske regelverket til International Council of Museums (Icom), som norske museer har sluttet seg til.

Det ville da også være absurd å påstå at kunsthistorikerledere ved de store museene i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og USA ikke viser strategiske evner. Utviklingen av Tate Modern og det britiske nettverket av Tate-museer er et resultat av visjonene til kunsthistorikeren Nicholas Serota. Faglig ledelse har ikke hindret denne institusjonen i å være en av de mest vellykkede med tanke på publikumstall, synlighet og inntjening.

Kunst eller ledelse som fag

At moderne kunst i det hele tatt kunne ha egne museer, sprang for øvrig ut av visjonene til den amerikanske kunsthistorikeren Alfred H. Barr (1902–1981), som grunnla MoMA i New York. Posisjonen til institusjoner som Moderna Museet i Stockholm eller Henie Onstad Kunstsenter hadde vært utenkelig uten strategiske ledere som Pontus Hultén (1924–2006) og Ole Henrik Moe (1920–2013).

Den nye direktøren for Louvre, den tungt meritterte kunsthistorikeren Laurence des Cars, er i full gang med å planlegge hvordan dette historiske flaggskipet skal fungere i en ny politisk virkelighet og for nye publikumsgrupper – en temmelig umulig oppgave uten detaljkunnskap om samlingene og deres historie.

I norsk sammenheng regnes ellers kunsthistorikeren Jens Thiis (1870–1942) – Nasjonalgalleriets første direktør og en internasjonal nettverksbygger av rang – som en av feltets store strateger. Han skaffet blant annet noen av Norges største donasjoner gjennom tidene.

Det er vanskelig å se for seg at denne typen kunnskapsbasert, strategisk ledelse skal komme fra personer som først og fremst har «ledelse» som fag, og som heller ikke er forankret i kunstfeltet og raskt kan forflytte seg til andre bransjer.

Kunsthistorikere må sette premissene

En annen problemstilling er at flere norske kunstmuseer i dag inngår som avdelinger i større, tverrfaglige museumsenheter. Eksempler er Trondheim Kunstmuseum (del av Mist – Museene i Sør-Trøndelag) og Stavanger Kunstmuseum (del av Must – Museene i Stavanger). Der kan ikke topplederen forventes å ha kompetanse innen alle fagfelt institusjonen rommer.

I slike tilfeller er det desto viktigere at avdelingsdirektørene har spesialkompetanse innen sine ansvarsområder (kunsthistorikere på kunstmuseene, arkeologer på arkeologiske museer og så videre). Samtidig blir eksempelet de største kunstmuseene setter, utrolig viktig. De er gjerne forbilde for andre institusjoner.

Kritikk av den typen vi fremmer, blir ofte avvist som faglig proteksjonisme eller manglende forståelse for dagens behov. Nye ledelseseksperter er gjerne raske til å forsikre at de vil lytte til kunsthistorikerne. Det høres jo fint ut, men er mest av alt foruroligende. For slik snakker man bare om personer som ikke har noen reell makt og som heller ikke skal få det. Ingen som har erfaring med arbeidslivets hierarkier og rutiner, kan tro noe annet.

Museene trenger ikke kunsthistorikere som blir «lyttet til». De trenger kunsthistorikere som setter premissene på både ledelses- og kuratornivå – i dialog med kolleger fra administrasjon, økonomi, markedsføring og andre felt. Det har fungert før og ser fremdeles ut til å fungere de fleste andre steder enn i forestillingsverdenen til norske museumsstyrer og rekrutteringsbyråer.