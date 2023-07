Årets jordbruksoppgjør er i utakt med samfunnsutfordringene

Dagens jordbrukspolitikk er lite målrettet, skriver kronikkforfatterne. Illustrasjonsbilde er fra Hedmarken. Vis mer

De to siste årene har Stortinget vedtatt rekordhøye jordbruksoppgjør. Den skattefinansierte delen er nesten 700.000 kroner pr. årsverk i jordbruket. I tillegg kommer merkostnadene for forbrukerne gjennom høyere matpriser i Norge.

Ifølge Statistisk sentralbyrå har prisene for norske jordbruksvarer økt med 14 prosent det siste året mot 2 prosent pr. år i perioden 2015–2020. Mye penger skal dempe misnøye blant bønder og tette inntektsgapet, bygge jordbruket over hele landet og øke selvforsyningsgraden.

Problemet er at denne ressursbruken ikke svarer på viktige samfunnsutfordringer knyttet til klima, folkehelse, matvareberedskap og ressursbruk.

Jordbrukspolitikken har så langt bidratt lite til å redusere klimagassutslippene i Norge. Riktignok gikk jordbrukets utslipp ned med 2,1 prosent fra 2021 til 2022 på grunn av færre drøvtyggere og mindre mineralgjødsel. Det er en utvikling hverken regjeringen eller næringen ønsker. Lite brukes til å motivere bonden for direkte å redusere utslipp eller til å øke andelen av vegetabilske matvarer.

Motarbeider tiltak for å fremme sunt kosthold

Vi tviler på at jordbruket vil klare å oppfylle den inngåtte intensjonsavtalen om å redusere utslippene med 5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter innen 2030. En jordbrukspolitikk i tråd med klimamålene innebærer reduserte tilskudd til husdyrproduksjon, økte priser på kjøtt og å motivere husdyrprodusenter til mer ekstensiv drift eller produsere en større andel matvekster.

Om den norske befolkningen i større grad følger helsemyndighetenes kostråd, får vi både helsegevinster og mindre utslipp av klimagasser. Det viser Miljødirektoratets nye rapport om klimatiltak og de nye kostholdsrådene på oppdrag av Nordisk Ministerråd. Det kan diskuteres hvor godt faglig begrunnet kostrådene når det gjelder miljømessig bærekraft, men det er en underordnet problemstilling. Forbruket av rødt kjøtt skal likevel gå betydelig ned ut fra rent helsefaglige vurderinger.

I en alvorlig krisesituasjon må vi endre kostholdet.

De fleste jordbrukspolitikerne motarbeider tiltak for å fremme et sunt kosthold. I årets jordbruksoppgjør øker prisene på frukt, grønt og potet med 400 millioner kroner, samtidig som drøvtyggere tilgodeses med 2,8 milliarder kroner. Subsidiering av kjøttproduksjonen fortsetter. Sektorpolitikk står i veien for overordnede samfunnshensyn.

Matvareberedskap

De siste to årene har lært oss en del om risiko i matmarkedene. Det jordbrukspolitiske svaret er økt selvforsyningsgrad og statlig finansiert lagring av korn. Totalberedskapskommisjonen har kjøpt argumentet, men det blir ikke riktigere av den grunn.

Selvforsyningsgraden angir andelen norskproduserte kalorier i det vi spiser. Den sier veldig lite om vår evne til å håndtere alvorlige nasjonale tørkesomre, mangedoblede internasjonale korn- og energipriser eller stans i migrasjon av arbeidskraft over landegrenser. Hurdalsplattformen har et mål om 50 prosent selvforsyning.

Bondelaget har laget en plan for økt selvforsyning basert på uendret kosthold og 600.000 nye dekar jordbruksareal. Økt selvforsyning er vanskelig å nå dersom man ikke samtidig jobber for et mer plantebasert kosthold.

Bondelagets plan kan være en fristende politikk for næringen, men kostbart for samfunnet. Økte klimagassutslipp i jordbruket krever ekstra utslippsreduksjon i andre sektorer for å nå de samlede utslippsmålene.

Lagring av matkorn øker neppe verdens kornproduksjon, men flytter korn fra kommersielle lagre i USA eller EU til hel- eller halvstatlige lagre i Norge. Vi velger å være oss selv nok fremfor å bidra til økt global matsikkerhet.

Matvareberedskap må vurderes avhengig av type krise, eksisterende ressursgrunnlag, handelssystemenes robusthet og potensialet for omstilling av produksjon og forbruk. I en alvorlig krisesituasjon må vi endre kostholdet. Det er ikke usannsynlig at vi har nok næringsstoffer selv ved en avsperring, hvis vi tar med vill fisk og korn som nå går til husdyrfôr.

Lite målrettet

Dagens jordbrukspolitikk er lite målrettet. Tilskudd utmåles pr. dyr og dekar istedenfor etter oppnådd resultat, som for eksempel bidrag til matsikkerhet, biologisk mangfold, bevaring av kulturlandskap eller at ressursgrunnlaget holdes i hevd. Politikken tar heller ikke hensyn til den store variasjonen i måten gårdsbruk drives på, jf. rapporten fra utvalget som i fjor utredet jordbrukets inntektssituasjon.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kun 18 prosent av bøndene hadde sin hovedinntekt fra jordbruk i 2018. Inntektskombinasjon er en viktig del av bondens hverdag, men er ikke en del av dagens jordbrukspolitikk.

Antall bønder og gårdsbruk går ned hvert år, samtidig som produksjonsvolumene er stabile. En økende andel av maten produseres av færre hender. Det sikrer økt arbeidsproduktivitet og verdiskaping.

Samtidig er små bruk viktige for å opprettholde infrastruktur og faglige nettverk for heltidsbøndene. En jordbrukspolitikk som er opptatt av effektiv ressursbruk, skiller klarere mellom inntekts- og næringspolitikk og mellom små og store bruk. Denne diskusjonen er imidlertid fraværende blant dagens jordbrukspolitikere.

Øker risikoen for å være bonde

Jordbruks- og matpolitikken er underlagt årlige jordbruksforhandlinger. Det har gitt en særegen norsk modell der politikken er underlagt krav om konsensus med næringsinteresser.

Regjering og storting velger å prioritere jordbruksforhandlinger foran samfunnsutfordringene. Sistnevnte ville løftet politikken på et mer åpent og bredere fundament for å kunne samordne og balansere de ulike hensynene og utfordringene jordbruket står overfor.

Neste år bevilger regjeringen nye milliarder skatte- og ekstra forbrukerkroner i jordbrukspolitikken uten at vi kommer særlig nærmere gode løsninger på grunnleggende samfunnsutfordringer som klima, folkehelse, matvareberedskap og ressursbruk.

Et jordbruk som blir stadig mer avhengig av overføringer, gjør seg mer sårbart. Å fortsette med gårsdagens politikk for å møte morgendagens utfordringer øker dermed risikoen med å være bonde i Norge.

Manglende måloppnåelse gjør det vanskeligere å forsvare de store overføringene til jordbruket. Langsiktig legitimitet og troverdighet krever at landbrukspolitikken treffer bedre på samfunnsutfordringene.