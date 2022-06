Norge kan gjøre mer for å hjelpe Ukraina å vinne en historisk seier

Vjatsjeslav Jatsiuk Ukrainas ambassadør til Norge

Den eneste veien til fred i Europa er å overbevise Russland om at de aldri vil klare å beseire Ukraina, skriver Ukrainas ambassadør til Norge, Vjatsjeslav Jatsiuk.

Da vinner rettferdighet over makt.

Det vil bli skrevet tusenvis av bøker om disse 100 dagene. Det vil bli laget en mengde filmer, og det vil bli holdt millioner av taler. Men vi er ikke der enda.

I dag er det bare én bekymring og tanke – Ukraina må vinne denne krigen.

Ukrainas frihet og Europas fremtid

Russland planla å bli ferdig med Ukraina på tre til sju dager. Det er ikke sannsynlig at Kreml etter det hadde tenkt til å erklære varig fred i Europa og et utvidet samarbeid i Barentsregionen.

Et mer sannsynlig scenario er at Moskva ville ha vendt tilbake til sitt ultimatum til Nato om kapitulasjon. De ville ha startet nye kriger mot naboene sine, oppgradert den militære tilstedeværelsen i Arktis og blitt enda mer splittende på mange fronter.

Det ukrainske folket gikk ikke med på disse planene.

Ukraina sto opp for å forsvare sin frihet og Europas fremtid. President Volodymyr Zelenskyj har påtatt seg lederskapet i en nasjon under angrep. Norge var raskt til å svare og deltok sammen med andre land i den siviliserte verden med støtte til Ukraina.

Trenger mer håndfast støtte

Nå markeres de første 100 dagene av Ukrainas heroiske motstand. Da er det aller viktigste ikke å glemme at denne kampen for våre felles verdier ennå ikke er over.

Den eneste veien til fred i Europa er å overbevise Russland om at de aldri vil klare å beseire Ukraina. Ukraina vil på sin side fortsette å slåss til den siste russiske inntrenger forlater Ukrainas territorium. Men krigen i Europa vil vare lenger, og Ukrainas offer vil bli enda mye større uten enda sterkere støtte fra dets partnere.

Fakta Kronikkserie: Fredag 3. juni er det 100 dager siden krigen i Ukraina startet. Hva nå? I en serie kronikker skriver en rekke debattanter om temaer de mener er spesielt viktige med bakgrunn i det som har skjedd i Ukraina. Dette er første kronikk i serien. Vis mer

Som på første dag av den russiske invasjonen trenger Ukraina mest av alt avanserte våpen. Ukraina takker Norge for norske hjelmer, M72-antitankmissiler og Mistral luftforsvarssystem. Men det forventes også at Norge gjør det som er mest nødvendig for å kunne stå imot aggresjonen. Det er ekstremt viktig å sette fart på avgjørelsene – hver eneste dag med forsinkelser skaper ny død og lidelse.

Ukraina trenger også mer håndfast økonomisk støtte.

Norges avgjørelser om å gi to milliarder kroner i humanitær hjelp og budsjettstøtte til Ukraina var riktige og viktige avgjørelser. Men nå overstiger det antallet ukrainere som trenger mat, husly og medisiner det totale – samlede – innbyggertallet i Danmark, Finland og Norge. Det siste initiativet fra det norske samfunnet om å overføre i det minste en del av Norges utbytte fra økningen i energiprisene til å støtte Ukraina kan være verdt å overveie i regjeringen.

Steng havnene for fiskefartøyer

Det er nå tusenvis av hardt sårede mennesker i Ukraina, og det er et enormt press på den ukrainske medisinske sektoren. Ukraina setter stor pris på at Norge tilbød seg å ta imot mange hundre ukrainske pasienter til behandling på norske sykehus.

Men det er allerede flere måneder siden Kyiv inviterte Oslo til å starte et viktig prosjekt med å bygge rehabiliteringssentre i Ukraina og bruke avansert norsk ekspertise på dette området. Det er på høy tid å begynne arbeidet med dette prosjektet. Det vil hjelpe til med å redde liv.

Det er ekstremt viktig å sette fart på avgjørelsene – hver eneste dag med forsinkelser skaper ny død og lidelse

Det er svært viktig at Norge ble med i nesten alle EU-sanksjonene mot aggressoren. Men så ga Norge et unntak for russiske fiskefartøyer.

Det er ganske enkelt ikke riktig å forsyne Kreml med et trygt sted i norske havner. Det utgjør et smutthull i politikken de europeiske sanksjonene innebærer. Det gir den russiske fiskeindustrien en kilde til inntekt på verdens markeder, og denne vil bli brukt til å finansiere det russiske militæret. Og det vil gi Russland nok av muligheter til å smugle selv de mest sensitive materialer fra norsk territorium.

Klokskapen i å beholde disse unntakene bør revurderes, særlig etter at Russland selv i sin oppdaterte maritime doktrine har lagt vekt på å benytte fiskefartøyer til militære formål.

Selskaper bør vise sin støtte

Norsk Hydro, Yara, Aker Solutions og andre flaggskip blant norske selskaper burde også slutte å hjelpe Kreml med påfyll til den kriminelle krigsmaskinen.

De siste 100 dagene har norske selskaper overført mer til Russland enn det totale beløpet i humanitær hjelp som Norge har gitt til Ukraina. Denne uansvarlige adferden fra norske selskap som slik hjelper Russland til å fortsette å drepe ukrainske barn og ødelegge ukrainske byer, kan ikke rettferdiggjøres.

Hver siviliserte nasjon, særlig i Europa, må yte sin rettferdige del

En riktigere og mye mer norsk fremgangsmåte ville være å følge et nylig eksempel fra selskapet HotSpring Massasjebad. Selskapet bestemte at det vil overføre 2 prosent av inntektene sine til Ukraina. Ledelsen i dette selskapet – på samme måte som en overveldende majoritet av det norske folk – forstår at ukrainerne også dør for Norge, og at de trenger støtte.

Nå er det enda større grunn til å forvente at Ukraina vil holde stand og Russland vil måtte gi opp. Enighet og ekte solidaritet er helt essensielt for å oppnå det. Hver siviliserte nasjon, særlig i Europa, må yte sin rettferdige del. Fordi Ukrainas seier vil være en seier for frihet og menneskeverd over tyranni. Det vil være en seier for rettferdighet over makt. Det vil være en seier for vår sivilisasjon og vår fremtid.

