Sovjetdiktaturets blodige fødsel

Bernt Hagtvet Professor i statsvitenskap, Oslo Nye Høyskole/UiO. Styreleder, Human Rights House Foundation.

12 minutter siden

Vi må konstatere at den siviliseringsprosessen som ble forsøkt i Europa etter 1945, aldri nådde Sovjet og Russland, skriver Bernt Hagtvet. Bildet viser en statue i St. Petersburg av Sovjetunionens grunnlegger Vladimir Lenin.

Historiker Antony Beevor ser det 20. århundre som en kjedereaksjon av katastrofer. Nå gjentar dette seg i Ukraina.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den britiske forfatteren og historikeren Antony Beevor mener borgerkrigen i Russland fra 1917 til 1921 tok 12 millioner liv. Det gjør denne krigen til en av de dypeste katastrofene i det 20. århundret.

Nå dreper Russland kvinner og barn i Ukraina – er det linjer i historien?

Kjernen i Beevors storslåtte nye verk om den russiske borgerkrigen, «Russia. Revolution and Civil War 1917-21», ligger i en nådeløs avmasking av Vladimir Lenin. La oss derfor begynne med et aldri så lite kontrafaktisk innsmett.

Tenk om noen hadde tatt Lenin av dage på veien hjem til Petrograd fra Zürich våren 1917. Da ville motstanderne av hans kupplaner – både innenfor og utenfor bolsjevikpartiet – antagelig ha vunnet. Politikerne Nikolai Bukharin, Grigorij Zinovjev, til og med Lev Trotskij – alle tvilte på om bolsjevikene hadde styrke nok til å beseire den provisoriske regjeringen til Alexandr Kerenskij.

Vyene kan bli store her: Russland kunne kanskje ha blitt satt på en konstitusjonell kurs og unngått stalinismens redselsregime.

Fremfor alt er Beevor nådeløs i avdekkingen av feilgrep og mangel på dømmekraft fra aktørene i historien. Hans forklaring på hvorfor den hvite siden tapte i 1921, er illustrerende.

Under Beevors tekster ligger også ofte ett hovedanliggende. I denne boken bivrer spørsmålet: Hvorfor er borgerkriger ofte så mye mer forferdelige enn «vanlige» kriger?

Hvor kommer den massive sadismen fra – skalpering, brenning, tortur, begravelser i levende live, utstikking av øyne, kastrering, voldtekter som rutine?

Antony Beevor

Fakta Antony Beevor Britisk forfatter og historiker. Han har tidligere tjenestegjort som offiser i den britiske hæren. Beevors bøker kjennetegnes av utstrakt bruk av kilder og hans omfattende tilgang til arkivmateriale. Beevors bøker er oversatt til 30 språk og solgt i 6 millioner eksemplarer. Kilde: Wikipedia Vis mer

Hvem var verst i den russiske borgerkrigen?

I et forsøk på å oppsummere skriver Beevor: «Mer enn ofte representerte den hvite siden de mest fornedrede typer av arten menneske. Når det gjelder hensynsløs umenneskelighet, var bolsjevikene uslåelige.»

Hver dag tynges Beevor personlig av dette spørsmålet, sier han. For begge sider – den hvite så vel som den røde – gjaldt det nemlig ikke bare å uskadeliggjøre fienden. Den måtte ydmykes, tortureres, skremmes og drepes på de mest bestialske vis.

Hvorfor er borgerkriger ofte så mye mer forferdelige enn «vanlige» kriger?

I Spania 15 år etter var det langt på vei likedan, skjønt der kostet krigen «bare» 500.000 liv. Og glem ikke Jugoslavia på 1990-tallet, med 200.000 ofre. Mønsteret er uhyggelig.

Beevor ser det 20. århundre som en kjedereaksjon av katastrofer. Nå gjentar dette seg i Ukraina.

12 millioner er tallet Beevor gir over ofre i denne krigen som startet senhøstes 1917 og varte til 1921. (Han gir ingen analyse av hvordan han har kommet frem til antall ofre, og de er forskjellige fra hva for eksempel historiker Ian Kershaw mener.) Tapstallene løfter den russiske borgerkrigen opp til en hovedakse i det 20. århundrets historie.

Beevor mener at borgerkrigen utløste en voldsspiral som har gitt gjenlyd frem til vår tid. Krigen skapte særlig sjokkbølger i Europas middelklasser. Volden kan kaste lys over bitterheten og uforsonligheten især i mellomkrigstiden.

Mellom linjene skinner det også gjennom at denne desperasjonen bidro til å kaste de europeiske borgerskap i armene på Hitler – som en siste forsvarsskanse mot revolusjonsfrykten fra venstre.

Voldens massive egendynamikk

Interessant nok bekrefter Beevor en av filosof Hannah Arendts observasjoner: Desto mer åpenbart det er at fienden ikke lenger representerer noen trussel, desto verre blir terroren og massedrapene. Volden drives fremover av rutinisert egendynamikk.

I en forsmak på nazistenes invasjon av Sovjet 20 år senere tvang Tsjekaen – bolsjevikenes politiske politi – sine ofre til å grave sin egen grav og legge seg ned i dem for å få nakkeskuddet. Så neste lag oppå i blodpølen.

Tsjekaen instituerte systematisk den totale forakt for menneskeverd. Dette menneskesynet gjør totalitære bevegelser til sin felles handlingskodeks. Total rettsløshet var følgen. Var du «kontrarevolusjonær», hvisket det ut alle hemninger hos rødegardistene – og Lenin – som betegnelsen jøde for nazidespotiet.

Tsjekaen instituerte systematisk den totale forakt for menneskeverd

Felleselementet som forbinder leninismen/stalinismen med nazismen, er denne systematiske tilintetgjøringen av vilkårene for et autonomt sivilsamfunn og dermed demokratiet. Dette er kjernen i teorien om det totalitære diktatur, det 20. århundrets særlig dødelige diktaturvariant.

Beevor nevner også keiser Wilhelm IIs ideer om å sulte ut folket i Ukraina for å få tak i kornkammeret der. Denne Drang nach Osten («dragningen mot øst») var en idé nazistene under Heinrich Himmler forfulgte nidkjært i sin Generalplan Ost 20 år senere.

Denne systematiske sammenligning med mellomkrigstidens og andre verdenskrigs ideologi-polariserte politikk utgjør et av de mange originale grep i dette verket.

Perspektivet munner ut i spørsmålet hvordan og hvorfor terroren akselererte så voldsomt – så å si vokste organisk ut av borgerkrigens kaos.

Terror produkt av tallmessig underlegenhet

For å sette sitt spørsmål i perspektiv understreker Beevor at kriger ikke slutter med fredsslutningen. Første verdenskrig sluttet ikke i 1918, heller ikke den andre i 1945. Begge katastrofene fikk lange etterveer. På sett og vis sluttet ikke første verdenskrig før kommunismens sammenbrudd i 1989-91, for Sovjet-perioden er utenkelig uten den samfunnsoppløsning som tsardømmets krigføring under første verdenskrig utløste.

Voldsudådene må forstås som politikk med andre midler, først og fremst som utslag av mangel på kontroll.

Feliks Dzerzinskijs hemmelig politi, Tsjekaen, ble etablert senhøsten 1917, da motstanden mot Lenins ekstremisme tiltok.

Den polsk-ættede fanatikeren hadde ofte ikke oppsikt med sine lokale håndlangere. Disse lokale rødegardistene, som etter kort tid talte titusener, var ikke sjelden drivkraften bak den verste volden.

Beevor mener at borgerkrigen utløste en voldsspiral som har gitt gjenlyd frem til vår tid

Like ofte ligger forklaringen på volden i tallmessig underlegenhet. Når et mindretall vil underlegge seg et større område – slik tilfellet ofte var fra 1917 til 1921 i Russland og i Spania 15 år etter – vil voldseksesser bli en kompensasjon for territoriell kontroll.

Lenin var krystallklar på denne taktikken. Terror var den skarpeste form for klassekamp, sa han. Vold skulle skremme og utløse underdanighet langt utover hva tallet på soldater kunne makte.

Lenin kommer oss i det hele tatt i møte i Beevors bok som en av den mest hensynsløse og voldsfanatiske herskere i hele århundret, i mentalitet på linje med Hitler. Begge definerte store folkegrupper – jøder og folkefiender – som «forhenværende mennesker», bare verdige til utryddelse.

Vladimir Lenin på kontoret sitt i Moskva i 1927.

Maktpolitisk vakuum

Så hvorfor lyktes det hverken for statsminister Alexandr Kerenskij, leder for den provisoriske regjering etter tsarens fall i februar 1917, eller de hvite generalene å knuse de tallmessig underlegne bolsjevikene? (Lenins parti fikk bare en fjerdedel av stemmene til den grunnlovsgivende forsamling i november 1917.)

Forklaringen ligger mye i det maktpolitiske vakuum som oppsto etter Februarrevolusjonen i 1917, da tsar Nikolai II falt.

Slike maktlommer er også et kjernebegrep for å forklare Weimar-republikkens endelikt fra 1930 til 1933. Makten som forvitret, inviterte inn dem som ville knuse demokratiet. Lenin i 1917, Franz von Papen og Hitler i 1932/33.

Etter tsarens fall artet oppløsningsprosessen seg slik: Tsardømmets administrasjon var allment hatet og gikk raskt i oppløsning. Særlig i landområdene fryktet politi, domsmakt og alle tjenestemenn for sitt liv og flyktet hals over hode. Hjemvendte soldater, ofte totalt demoraliserte og traumatiserte, raidet systematisk alle alkoholutsalg og var livsfarlige i fylla. Plyndring og voldtekt ble normalen.

Beevor noterer med en viss overraskelse at den tsaristiske hæren ikke løftet en rifle til forsvar for monarkiet. Så foraktet var Nikolais regime.

Kerenskij manglet legitimitet

Denne generelle samfunnsoppløsningen var sjansen bolsjevikene ventet på. Kerenskijs liberale regjering kunne intet gjøre for å stoppe kuppet.

Det skyldtes først og fremst mangel på legitimitet og derav handlingslammelse. Kerenskij ventet nemlig på et omforent regjeringsgrunnlag som den nye orden i den grunnlovsgivende forsamling ville gitt ham.

Konstitusjonsforsamlingen var tiltenkt å møtes i januar 1918, men delegatene ble jaget hjem på rødegardistiske bajonetter. Da ble Lenins demokratiforakt åpenbar for alle.

Nettopp denne normaliseringen av russisk politikk var det Lenin fryktet mest. Derfor blåste han viljekraft inn i bolsjevikpartiet for å ta makten ved et kupp og tilintetgjøre grunnlovsreformen.

Kort sagt: Uten Lenin ville det ikke blitt noen revolusjon som banet veien for Stalins redselsregime. Det er essensen i Beevors fremstilling.

Uten Lenin ville det ikke blitt noen revolusjon som banet veien for Stalins redselsregime

Til slutt var det nesten ingen som ville forsvare Kerenskij. Denne historiens marginale overgangsfigur kom seg unna via en bakdør i Vinterpalasset og flyktet til Paris i en amerikansk ambassadebil.

Sommeren 1917 kunne Kerenskij lett ha eliminert Lenin. Bolsjeviklederen ante uråd, fikk Stalin til å barbere vekk fippskjegget og flyktet i eksil i Finland (du kan se Lenins hytte i dag).

Lenins grenseløse kynisme

Lenins budskap var fred, land og brød. Så viktig var slutten på krigen for Lenin at han gikk med på den ydmykende freden med Tyskland i Brest-Litovsk i mars 1918. Da ga han opp territorier som omfattet mesteparten av dagens Ukraina. Det var et adskillig verre diktat enn det tyskerne ble konfrontert med i Versailles noen måneder senere.

Men disse slagordene skjulte Lenins renskårne kynisme. Lenin ville statliggjøre jorden, ikke gi den til bøndene. Da bøndene forsto dette, måtte han etablere Tsjekaen for å kue dem. Og hans slagord om all makt til de lokale rådene – sovjetene – var bare spinn i ord. Sovjetene var aldri ment å være desentraliserte folkelige rådgivnings- og selvstyreorganer, bare hensynsløse gripehender for partiets kontroll med folket ovenfra.

Det eneste løftet Lenin holdt, var freden.

Det var Marx’ gamle fiende Mikhail Bakhunin som så denne bolsjevikiske maktbrynde 50 år tidligere: «Hvis du tar den mest iherdige revolusjonære og gir ham absolutt makt, vil han innen et år bli verre enn tsaren.»

Verdensrevolusjonen

Lenin forsto at revolusjonens fremtid lå i å få trukket Russland ut av skyttergravene, der hundretusener av soldater henslepte sitt liv i ufattelig fornedrelse (Russland tapte 1,3 millioner soldater i første verdenskrig. Mot slutten av 1917 var fire millioner russiske soldater i tysk og østerriksk fangenskap).

Her må vi ikke glemme at Lenins tenkning hele tiden var dominert av ideen om verdensrevolusjonen. Uten revolusjon i Vest-Europa var hans egen i Russland dømt til nederlag, mente han.

Dette kan kaste lys over hans dristige politikk: Intet offer var stort nok, bare det kunne redde hans revolusjon. Her var Lenin både ideolog og pragmatiker. Derfor aksepten av den fornedrende avtalen i Brest-Litovsk i mars 1918.

Josef Stalin så derimot at en europeisk, særlig tysk, revolusjon ville gjøre Sovjet til en sekundær makt og redusere hans egen rolle. Derfor lekket han til tysk politi at de tyske kommunistene planla en oppstand i 1923. Det fortalte i alle fall min historielærer Wolfgang Leonhard oss. Han hadde gode kilder: Han satt høyt oppe i DDRs politbyrå inntil han flyktet til Vesten i 1948, som en av de første overløperne.

De hvites fatale feilgrep

Beevors fremste eksempel på svikt i dømmekraft finner han hos de kontrarevolusjonære.

At de hvite tapte krigen, forklarer han først og fremst med de tsaristiske generalenes totale mangel på forståelse for de russiske massenes lidelser og deres fattigdom. Og sin egen insistering på å fortsette krigen.

Her er det viktig også å huske på at de hvite utgjorde en skjør koalisjon. De hadde et betydelig innslag av sosialrevolusjonære og mensjeviker (flertallsfraksjonen i bolsjevikpartiet).

Lenin foraktet dem som var uenige med ham, især dem innen sitt eget parti. Mensjeviker og sosialrevolusjonære var folk som kunne vært en naturlig del av Lenins kampfellesskap. Men mange gikk over til en vaklende allianse med de hvite fordi de fryktet Lenins totalitære holdninger og diktaturet.

Lenin foraktet dem som var uenige med ham, især dem innen sitt eget parti

Lenin nasjonaliserte alt, fra land til stor- og småindustri, erstattet politi og domsmakt med rødegardister og drev klappjakt på alle «borgerlige» elementer, meget bredt definert. De sosialrevolusjonære og mensjevikenes forsto tidlig at med denne terroren ville Lenin kvitte seg med dem – etter at han hadde eliminert de liberale.

Endeløs brutalitet

Her bringer Beevor inn individene i historien. De hvite generalenes blindheter viste seg tydeligst i gjeninnføringen av tsar-hærens straffemetoder: slag med glatt hånd i ansiktet og offentlig pisking med lærrem.

Intet var mer hatet enn nettopp disse metodene, og da de ble gjeninnført i den hvite armeen, økte deserteringene massivt. Det var praktisk talt umulig å fortsette krigen, og det samme gjaldt mer og mer borgerkrigen etterpå. Bondesoldatene ville hjem og ikke dø for et råttent regime, enten det var tsaren eller reaksjonære generaler.

Dessuten lot de det bli kjent for finnene og balterne at deres land fremdeles var å betrakte som deler av det russiske imperium. Det kampfellesskap mot de røde som kunne ha oppstått med en mer åpen holdning til nasjonal selvbestemmelsesrett, kunne ha blitt utslagsgivende mot Lenin. Men imperiedrømmene styrte.

Dertil kom antisemittismen, som den hvite hæren var breddfull av – i kjent russisk stil. Det var et betydelig innslag av jøder blant mensjevikene og de sosialrevolusjonære – av naturlige grunner i et land tynget av pogromer. Disse spenningene svekket de hvite til kjernen.

Og selv om de hvite hadde bedre militært lederskap til å begynne med, hadde generalene en så begrenset appell til de store masser fordi de ikke forsto dybden i forakten for det gamle regimet og lengselen etter fred.

Russland utenfor Europa

Finnes det linjer fra denne katastrofen til Russlands invasjon i Ukraina i dag?

Beevor gjør et poeng av at borgerkrigen betydde starten på moderne ukrainsk nasjonalisme. Som vi har sett, mente han at krigen utløste en voldsspiral og et menneskesyn som delte menneskene opp i «verdige» og «uverdige» klasser og raser som ble kandidater for massemord.

Disse kontrasterende, men beslektede, menneskesynene kom til å prege hele århundret. De fikk sine mest karakteristiske representasjoner i de totalitære regimene nazismen og stalinismen.

Den tyske nazismen ble nedkjempet i 1945 og er i dag politisk død og spedalsk. Med det diskuteres over hele verden om vi i Putins regime ser en totalitær tendens, endog relatert til nazismen og fascismen.

Russland som avart?

Vi må nå på ny spørre: Tilhører Russland egentlig Europa?

Spørsmålet kan besvares via en omvei. Etter det europeiske nullpunkt i 1945 ble det gjort systematiske forsøk på å sivilisere krigen og sikre freden. Styrking av folkeretten, FN som fredsbevarende organ, Lemkins folkemordkonvensjon i 1948, FNs universelle menneskerettighetserklæring samme år, Genèvekonvensjonene om krigsfangers rettigheter i krig – disse normformuleringene og institusjonene var del av forsøket på å overskride og tøyle krigens vanvidd.

Det synes åpenbart at Russland på ny har fjernet seg fra den europeiske humanistiske og liberale orden

En kort stund på 1990-tallet så det ut som om Russland ville slutte seg til det europeiske demokratiske verdifellesskapet. (Landet ble blant annet med i Europarådet.)

Med Putins nostalgiske post-slavisme og hans imperialistiske drømmer er dette håpet brutt. Det synes åpenbart at Russland på ny har fjernet seg fra den europeiske humanistiske og liberale orden.

Landets hensynsløshet og brutalitet i Ukraina fikk sine forløpere i Tsjetsjenia og Syria, der sivile ble krigsmål. Russland fører krig som villskap satt i system. Ble mønsteret alt satt under borgerkrigen og gjort til normalpolitikk under Stalin?

Vi må konstatere at den siviliseringsprosessen som ble forsøkt i Europa etter 1945, aldri nådde Sovjet og Russland. Russland ble aldri del av Europa. Og står enda fjernere i dag.

Antony Beevors tett kildebelagte studium av sivilisasjonsfallet i øst fra 1917 til 1921 – underlig underbelyst til nå – setter denne perioden inn i et alleuropeisk perspektiv som gir oss linjer vi sjelden har sett. Det er en politisk og intellektuell begivenhet av første rang.