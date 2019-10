Hva er det helt konkret Erdogan planlegger for sikkerhetssonen i Syria? Jeg har sett på byggeplanene.

Den statseide tyrkiske nyhetskanalen TRT har publisert detaljerte planer (tyrkisk) for hva president Recep Tayyip Erdogan ønsker å bygge i sikkerhetssonen som Tyrkia nå prøver å etablere i Nord-Syria.

I denne foreløpig svært usikre korridoren håper Tyrkia å bosette opp mot to millioner av syrerne som nå befinner seg i Tyrkia. I første omgang skal det bygges ti byer som hver skal huse 30.000 innbyggere, samt 140 landsbyer à 5000 innbyggere.

Planene er også referert på nettsidene til den tyrkiske regjeringen. Pris: 27 milliarder dollar, eller 247 milliarder kroner.

Pakkeløsninger i tyrkisk stil

Byene og landsbyene leveres som standardiserte «pakkeløsninger». Hver by skal ha 6000 boliger, sykehus, fotballbaner, ni skoler og 11 moskeer, herunder én sentralmoské og ti bydelsmoskeer. I tillegg blir det idrettshaller, industriområder og universitet.

I landsbyene skal frittstående boliger med tre rom og kjøkken bygges på 350 kvadratmeters tomter, ifølge planene. Det ser ut til at hverken byene eller landsbyene får gode urbane løsninger, men et slags forstadsprogram med spredte blokker og boliger i generisk kvadratur.

Både estetisk og planmessig ligner dette på byer man ser omtrent over alt i Tyrkia.

Fakta: Tyrkias offensiv i Syria Tyrkia gikk til angrep i det nordøstlige Syria den 9. oktober. Tyrkia sier målet er å fjerne det de mener er terrorister som truer Tyrkias sikkerhet. Tyrkerne sikter til kurderne som styrer i den nordøstlige delen av Syria, det politiske partiet PYD, deres militære gren YPG og den militære alliansen SDF. Tyrkerne mener alle disse er tilknyttet terrorstemplede PKK. Kurderne føler seg forrådt av USA, siden SDF gjorde en stor innsats mot IS og på mange måter fungerte som USAs bakkestyrker.

Skoler forfaller, moskeer prioriteres

Tyrkisk byutvikling er sterkt preget av lettvinte standardløsninger og lav kvalitet i alle ledd. Man prøver i liten grad å tilpasse ny bebyggelse til landskapet, men reproduserer de samme løsningene. Dette skyldes blant annet at tyrkisk byråkrati er gjennomkorrupt, og at byggenæringen er dominert av aktører som overhodet ikke er interessert i arkitektfaglige vurderinger.

Slik har tyrkisk byutvikling de siste hundre årene forlatt den tradisjonelle osmanske ideen om en kompakt bydel med blandet bolig og næring, små torg eller åpne byrom, der mange felles behov ble dekket lokalt.

Skisse fra TRT

Skisse fra TRT

I Tyrkias største by Istanbul er det veldig langt mellom fotballbaner og lekeplasser, men så tett mellom moskeer at bønnerop fra ulike moskeer ofte er vanskelig å skille fra hverandre. Mens skoler, sykehus og politistasjoner forfaller, er moskeene gjerne i utmerket stand.

Sikkerhetssone krever Putins velsignelse

President Erdogan sier at Tyrkia invaderte Syria 9. oktober fordi man ønsker å fjerne såkalte YPG-terrorister fra sine grensetrakter, og opprette en 480 kilometer lang og 30 kilometer bred sikkerhetskorridor.

Til sammenligning er avstanden mellom Oslo og Trondheim 495 kilometer.

Veien frem til å etablere sikkerhetssonen er lang, men ikke umulig. Tyrkia må nedkjempe den kurdiske koalisjonen SDF, deriblant militsen YPG, og eventuelt IS-selvmordsbombere og andre jihadister.

Burhan Ozbilici/ AP/NTB scanpix

Alle disse kan NATOs nest største militærmakt Tyrkia nedkjempe i det åpne grenselandskapet. Imidlertid er borgerkrigen i Syria en stedfortrederkrig der Russland og Iran støtter regimet til Syrias president Bashar al-Assad.

Tyrkias sikkerhetssone i Syria kan derfor ikke realiseres uten Putins velsignelse. Mye tyder på at Erdogan klarerte planene sine med Putin i forkant av invasjonen.

Erdogan bygger luftslott

I 2016 gikk Tyrkia langt i å love syriske flyktninger gratis bolig. Erdogan sa den gang at syriske flyktninger burde tilbys tyrkisk statsborgerskap. Men løftene var rett og slett for luftige. Hvorfor skulle syrere få gratis bolig når ikke tyrkere får det?

Den tyrkiske journalisten og kommentatoren Kadri Gursel skriver i Al-Monitor at over hele Tyrkia bor det syrere i nærheten av AKP-velgere, altså Erdogans velgere: «Under press fra den økonomiske krisen har spenninger mellom lokale og flyktninger vokst, og bidratt til misnøye med regjeringen blant AKP-velgere.»

Gursel mener at de syriske flyktningene utgjør et akutt problem for Tyrkias regjeringsparti. To millioner syrere må ut av Tyrkia, sier Erdogan nå. Luftslott skal altså bygges likevel, men på den andre siden av grensen.

Frister å stoppe migrasjonen

En haug med spørsmål melder seg: Skal boligene deles ut gratis, eller selges til markedspris? Kan alle med syrisk statsborgerskap bo i sikkerhetssonen, eller blir kurdere utestengt? Blir sonen en tyrkisk enklave, eller skal de tyrkiske troppene trekkes tilbake?

Tyrkia anslår byggekostnaden til 247 milliarder kroner. Erdogan har en god mulighet til å skape arbeidsplasser og sette fart på tyrkisk økonomi. Sannsynligvis vil de største kontraktene gå til Erdogan-lojale entreprenører.

I januar 2019 prøvde Erdogan å få med Trump på prosjektet. Erdogan sa at Tyrkia kan påta seg byggingen med sin statlige byutvikler TOKI.

«Men hvis våre koalisjonspartnere gir økonomisk støtte, kan vi etablere en sikkerhetssone og tilby sikkerheten for alle disse menneskene. Dette vil også stoppe migrasjonen», sa Erdogan.

Uenighet med EU

Jean-Claude Juncker, president i EU-kommisjonen, er klar på at EU ikke er interessert i å ta regningen for byggeprosjektet. EU tviler på at sikkerhetssonen kan oppfylle FNs krav til retur av flyktninger.

EU vil ikke gi støtte til stabilisering eller utvikling i områder hvor rettighetene til lokalbefolkningen blir ignorert, skriver Europarådet.

Erdogan kan true med å åpne portene og sende syrerne til EU, men en slik manøver kan også slå hardt tilbake på tyrkisk økonomi i form av sanksjoner og mer inflasjon.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter