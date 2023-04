Drukner kirken i kulturen den selv har skapt?

I århundrer var kirken den store oppdragsgiveren og inspiratoren både for malere, billedhuggere, komponister og forfattere, skriver Trond Enger. På bildet fremføres Bachs «Matteuspasjonen» i Oslo domkirke.

Det kan være interessant å lytte til en diskusjon mellom forfatterne Manfred Hausmann og T. S. Eliot.

06.04.2023 20:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

At kristendommen er en viktig del av norsk – og for så vidt europeisk – kultur, er det lite tvil om. I århundrer var kirken den store oppdragsgiveren og inspiratoren både for malere, billedhuggere, komponister og forfattere.

I Aftenposten mandag 27. mars gir Frank Rossavik en rekke gode eksempler på hvor viktig kristendommen er for å forstå norsk kultur. Han viser til dagligtalens og samtidslitteraturens bruk og avhengighet av ord og uttrykk og fortellinger fra Bibelen. Og derfor er det viktig, ifølge Rossavik, «å holde liv i et visst nivå av kunnskap om denne viktige del av norsk kultur. (...) Nøkkelen er å tenke kulturhistorie, ikke religion.» Da kan vi gi kristendommen den plassen den trenger for å opprettholde denne viktige delen av norsk kultur, ifølge Rossavik, hvis jeg har forstått ham riktig.

«Bare» en konsert?

Forholdet mellom religion og kunst og kultur er jo intet nytt tema. Og det aktualiseres hver gang et religiøst verk fremføres i en ellers sekulær sammenheng. Et eksempel er Oslo-Filharmoniens fremførelse av Beethovens grandiose «Missa solemnis» i Oslo Konserthus nå i slutten av mars.

Var dette «bare» en konsert, eller var det også noe mer?

Nå i tiden før påske fremføres Bachs «Matteuspasjonen» både i kirker og konsertsaler. Mange av oss kan ikke tenke oss fastetiden uten at dette verket lyder fra stereoanlegget.

I denne forbindelse kan det være interessant å lytte til en diskusjon som fant sted et par år etter andre verdenskrig.

Da diskuterte den legendariske britisk-amerikanske dikteren T. S. Eliot (1888-1965 – han med dramaet «Mordet i katedralen» og tekstforfatteren bak musikalen «Cats») med den i sin tid mye leste tyske forfatteren Manfred Hausmann (1898-1986).

Temaet var hvorledes Europa også religiøst skulle komme på fote igjen etter verdenskrigens redsler. Eliot mente at en rekristianisering var mulig gjennom kunsten.

Legendarisk diskusjon

Flere år senere ga Hausmann sine lesere et referat fra denne legendariske diskusjonen.

Hausmann skrev: «I årevis hadde jeg tumlet med det [spørsmålet om man kan forkynne gjennom kunst], ikke teoretisk-spekulativt, men prøvende og feilende, igjen prøvende, og igjen feilende. Jeg sa noe som man til dags dato nok ikke har tilgitt meg: Dersom jeg hadde vært djevelen, hin uhyggelige makt som for enhver pris vil forhindre at mennesket vender tilbake til Guds gode ordning, da ville jeg for eksempel komponert ’Matteuspasjonen’.»

Eliot parerte: «Det ville De ikke ha kunnet, for djevelen er ikke i stand til å skape selv det aller minste, for ikke å tale om et så herlig verk som ’Matteuspasjonen’. Han kan bare ødelegge, han er en ødeleggende ånd.»

Hausmann: «Riktig. Da ville han altså forføre en komponist til å skape denne pasjonen.»

Eliot: «Og hvorfor?»

Hausmann: «Fordi jeg da ville avlede menneskenes oppmerksomhet bort fra pasjonshistoriens alvor og bibringe dem en falsk forståelse.»

Eliot: «Men det finnes ikke rent få mennesker som hevder det motsatte, nemlig at de først gjennom Bachs musikk er ledet til den rette forståelse av teksten.»

Hausmann: «En viss Schiller skrev verset ’Livet er alvor, kunsten er glad og munter (heiter)’. Med ’Heiterkeit’, som er uløselig knyttet til kunsten, mente han ikke lystighet, naturligvis ikke, men den estetiske fortryllelse, den kunstverkets fascinasjon som beror på det at kunstverket eksisterer for seg selv, at det har sine egne lover, er nok i seg selv, at det fremstiller en i seg selv sluttet overvirkelighet.

Hvor der er kunst, er der ingen virkelighet, intet egentlig livsalvor.

Og hvor virkeligheten er, hvor det egentlige livsalvor er, kan det ikke være noen kunst. Ellers ville ikke kunst være kunst og liv være liv. Det ene utelukker det annet. Når Kristi lidelse blir omsatt i musikk, i storslagen, i enestående musikk, da mister den derigjennom sitt dødelige alvor. Og dess større kunstnerisk verdi, dess større er tapet av alvor.»

Eliot: «Men jeg kjenner kunstverk innen både musikk, billedkunst og diktning der det råder et veldig alvor.»

Et eksempel

Hausmann svarte, for å tydeliggjøre sin mening, med et eksempel: «Et for Dem meget dyrebart menneske, Deres far, bror, venn, er blitt myrdet i en konsentrasjonsleir under forferdelige omstendigheter. Og så kommer en frigitt medfange til Dem for å berette om lidelsen og døden til dette for Dem så dyrebare menneske.

Han gjør det imidlertid ikke med stotrende ord idet han stadig vekk blir overmannet av minnet om det forferdelige som han har måttet være vidne til, men han setter seg til Deres flygel og gir Dem sin beretning i form av en vidunderlig arie. Det ville vært uutholdelig. Enhver som ved overbringelsen av en slik beretning også kan tenke på en aries kunstferdige lover, blir utroverdig, fordi han gjennom sin kunst forvandler den grufulle virkelighet, som det her er tale om, til en estetisk overvirkelighet; han forvrenger, tilslører og perverterer den.

Det samme gjelder for ’Matteuspasjonen’. Jesus sang ikke på korset, fremsa intet dikt og frembød intet malerisk syn. … I korsdødens kvelningskamp – den som henger på et kors, blir jo langsomt kvalt – skrek han, stønnet han, rallet han fra en uttørket strupe, med oppsvulmet tunge, med sprukne lepper. Når det blir lavet musikk av slikt noe, eller som i denne sammenheng til og med blir sunget om ’det søte kors’, slik det skjer i ’Matteuspasjonen’, da er det – vær så god, si selv hva det da er!»

Ikke lett

Den kristne påske har gitt foranledning til mange av både Europas og Norges fineste kulturuttrykk både visuelt, i ord og ikke minst i toner. Men er kristendommen som religiøs tro nå i ferd med å drukne i den kultur den selv har skapt?

Manfred Hausmann sluttet sitt referat av diskusjonen med T. S. Eliot slik i 1973:

«Hva det er blitt av Europas re-kristianisering gjennom kunst, og hva det er blitt av kirken, i den grad den ikke er forblitt under det nøkterne og klare Ordet, ikke under den bibelske realisme, men har stillet seg til disposisjon for kunstens ulike grener, det ligger i mellomtiden opp i dagen.»

Ikke lett dette her …