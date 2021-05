Vi trenger mobilanmeldelser for folk som ikke bryr seg om megapiksler

Bjørn Stærk Spaltist og kontorarbeider

Nå nettopp

Produksjonskjeden for mobiltelefoner består av metaller fra krigssoner hvor det er utstrakt bruk av slaveri og barnearbeid, skriver kronikkforfatteren. Foto: Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

Teknologikappløpet blant mobilprodusenter er en bløff. Mobilfunksjonene ble bra nok for lenge siden

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tenk deg at det var et produkt vi alle ville ha, og at det ble laget av slaver. Hvis ti slaver jobbet hardt og lenge, endte man opp med et godt produkt.

Hvis man brukte hundre slaver, ble resultatet litt bedre, og noe dyrere, men ikke veldig, for slaver er billige i drift.

Samtidig ble produktet med vilje bygget slik at det gikk i stykker etter to år, og så måtte slavene piskes i gang igjen.

Dette produktet finnes.

Det er omtrent slik mobiltelefoner, laptoper og det meste av elektronikken vår blir laget. Produksjonskjeden består av metaller fra krigssoner hvor det er utstrakt bruk av slaveri og barnearbeid. Komponentene settes sammen i fabrikker hvor arbeidsforholdene er elendige. Og de bygges slik at når én komponent går i stykker, må man kaste hele produktet og kjøpe et nytt.

Uviktige detaljer

Tenk deg videre at det rundt disse produktene vokste frem en snobbete forbrukerkultur som aldri snakket om hvordan produktene ble laget, eller det at de går i stykker, men i stedet rangerte dem etter uviktige kriterier som ikke betydde særlig for brukerne.

Denne kulturen finnes også, blant dem som anmelder teknologiprodukter. En typisk mobiltelefonanmeldelse snakker mest om Hz, GHz, GB, mAh, mm og megapiksler, før de til slutt oppsummerer det hele i et tall fra 1 til 6 eller 10, kanskje til og med også med desimaltall. Nøyaktig så bra er mobilen.

Produksjonskjeden består av metaller fra krigssoner hvor det er utstrakt bruk av slaveri og barnearbeid

Det meste av dette betyr lite for brukerne. Det er som med vin og høyttalere: Anmelderne fanger opp detaljer andre ikke er i stand til å sette pris på. De fleste stiller egentlig bare to krav til en høyttaler eller flaske vin: Er den bra nok for meg, og er prisen grei?

Vi skummer kjapt gjennom slike artikler og flirer når anmelderen utbroderer om lydnyanser kun andre entusiaster vil sette pris på.

En bløff

Ingen flirer når en mobilanmelder begynner å telle megapiksler, til tross for at dette er enda særere.

Ikke engang teknologientusiastene merker vel forskjellen på en mobiltelefon hvor batteriet varer i 26 timer og en hvor det varer i 28 timer, eller mellom en som støtter Bluetooth 5.2, og en som støtter Bluetooth 5?

Teknologianmelderne står her mer på produsentenes side enn forbrukernes

Derimot merker man ganske godt de tusenlappene man må ut med når den to år gamle mobilen begynner å legge på røret under telefonsamtaler, og mobilbutikken sier «å nei du, denne koster det så mye å reparere at du like godt kan kjøpe en ny. Da får du for øvrig en modell med den nye Snapdragon 888-prosessoren».

Javel. Teknologikappløpet blant mobilprodusenter er en bløff.

Mobilfunksjonene ble bra nok for lenge siden. Nå dreier konkurransen seg om å beskrive små forbedringer på en så imponerende måte at forbrukeren ikke føler seg snytt når den gamle mobilen bryter sammen, samtidig som man dekker over at mobilene er vanskelige å reparere og bygges ved hjelp av overgrep.

Ute av syne

Teknologianmelderne står her mer på produsentenes side enn forbrukernes.

Når de en sjelden gang nevner holdbarhet, reparerbarhet og arbeidsforhold, er det med en nedlatende tone, som om bare veldig sære mennesker bryr seg om slikt, mens vanlige mennesker derimot er svært opptatt av prosessormodeller.

Det er vel heller motsatt. Det er ganske sært å bry seg om detaljene mobilanmeldere bruker plass på. For andre er det derimot veldig upraktisk når mobilen går i stykker og man på kort varsel må bruke flere tusen kroner på en ny modell.

Og hvem liker tanken på slavearbeid og helvetesfabrikker? Du skal være ganske avstumpet, eller teknologianmelder, for å høre om arbeidsforholdene på mobilfabrikkene uten å grøsse.

Hvorfor kjøper vi dem likevel? Fordi overgrepene skjer langt borte og derfor er ute av syne. Og fordi de som kunne fortalt oss om dem, teknologianmelderne, heller vil snakke om prosessormodeller. Dessuten opplever vi at det ikke finnes noen alternativer.

Fem års levetid

Det siste stemmer dessverre for mye av teknologien vår.

Det eneste virkelige unntaket jeg kjenner til, er mobiltelefonen Fairphone som de færreste har hørt noe om, og isåfall antagelig noe negativt. Den er utviklet med to formål: Å unngå overgrep i produksjonskjeden så langt det er mulig, og at mobilen skal være så enkel å reparere at den kan brukes i minst fem år.

Designet i California, produsert i helvete

Hvis mobilanmeldelser ble skrevet av folk med et sunt forhold til teknologi, ville Fairphone kommet bedre ut enn konkurrentene, uten å få toppkarakter.

Fairphone 2 var bra nok da den kom i 2015. Du kan ta den fra hverandre med en skrutrekker og bytte ut batteri, kamera og andre moduler selv. Produksjonsforholdene er langt bedre enn hos konkurrentene.

Jeg brukte denne fra 2018 til nylig. Jeg slet med kameraet, og en Android-oppgradering gjorde den treg. Til slutt streiket mikrofonen. Fairphone hadde ikke lenger denne reservedelen på lager. Derfor måtte jeg bytte ut hele mobilen etter bare tre års bruk.

Karakter? La oss si 5 av 10. Grei nok, men ikke holdbar nok og vanskelig å anbefale.

Fairphone 3

Nå har jeg en Fairphone 3. Den er billigere enn forgjengeren, mye raskere, har et langt bedre kamera og er fremdeles mulig å åpne på egen hånd med enkle verktøy.

Karakteren kommer jeg tilbake til om noen år når jeg ser hvor lenge den overlever. Men foreløpig har jeg ingen problemer med å anbefale den. Kjøp en Fairphone 3. Den er bra nok på alle måter, og prisen er grei.

Å lese anmeldelsene av Fairphone 3 er derimot en rar opplevelse.

Anmelderne skriver som om alle fordelene ved Fairphone – at den er bra nok, holdbar, reparerbar og produsert på en ålreit måte – er uviktige detaljer sammenlignet med at den ikke bruker den nyeste prosessormodellen, ikke støtter trådløs lading og har en lavere skjermfrekvens enn konkurrentene. Som om noe av dette betyr noe for brukere.

Teknologianmeldere presenterer seg selv som forbrukernes talspersoner. I virkeligheten har de en felles interesse med produsentene i å opprettholde bløffen om at det skjer en rivende utvikling i mobilmarkedet.

De fleste av anmeldelsene deres kunne vært forkortet til: Grei å bruke, men går fort i stykker. Designet i California, produsert i helvete.