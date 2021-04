Den elleville konspirasjonskulturens tilbakekomst

John Færseth Forfatter og medieviter

Nesten ukentlig demonstreres det ikke bare mot koronatiltak, men mot vaksiner og mot «diktatoriske» tiltak fra myndigheter, skriver John Færseth. Bildet er fra en markering i Oslo. Foto: Heiko Junge/NTB

Nyhetsspeilets tankegods har igjen inntatt offentligheten. Det utgjør en direkte trussel i form av smittefare.

Jeg ble først klar over Nyhetsspeilet rundt 2009, omtrent ett år etter at det hadde startet opp. Nettstedet bød på en salig blanding av nyåndelighet med vekt på UFO og dommedagen som skulle komme i 2012, men først og fremst konspirasjonsteorier. I sentrum sto som regel det hemmelige selskapet Illuminati, som både hadde forbindelser til utenomjordiske vesener og kontrollerte underholdningsbransjen. Pop- og rockeartister som ville nå toppen, måtte være med på ritualer med menneskeofring. Andre skribenter beskrev Norge som et totalitært diktatur, der Arbeiderpartiet trakk i trådene.

Nesten alt kunne forklares med en konspirasjon. Det virket nesten som om det var umulig for kjente mennesker å dø en naturlig død: Selv en norsk filmregissør som døde av kreft, ble drept med strålevåpen fordi han visste for mye om tidligere motstandsfolks rolle i det hemmelige Stay Behind-nettverket.

Stråling og antisemittisme

Stråling spilte generelt en viktig rolle. Som våpen, og som årsak til klimaendringer og sykdom. De fleste skribentene var også negative til vaksiner, som de betraktet som helsefarlig og som del av en plan for å tjene penger og samtidig svekke folkehelsen, eller til og med redusere folketallet på jorden.

John Færseth er en norsk forfatter og medieviter som har skrevet flere bøker og artikler om konspirasjonsteoretiske miljøer i Norge og andre land. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Flere artikler var også sterkt antisemittiske. Jøder ble sagt å drive «talmudisk svart magi» og stå bak både kommunismen og nazismen. Andre artikler ga dem skylden for både abortloven og fiskeriloven.

Det var akkurat sånt som kombinasjonen av abortloven og fiskeriloven som gjorde det vanskelig å ta Nyhetsspeilet helt alvorlig. Det ble rett og slett for sprøtt. Eller «ellevilt», som historiker Øystein Sørensen kalte det.

Det bidro til at jeg etter hvert sluttet å følge med på Nyhetsspeilet. Den typen konspirasjonskultur som det representerte, ble rett og slett mindre interessant og viktig etter hvert som USA eksploderte med alt-right og Donald Trump, Viktor Orbán og andre høyreradikale politikere utropte George Soros til erkefiende, mens nettsteder som tidligere hadde snakket om chemtrails, gikk over til å advare mot «folkemord på hvite» gjennom organisert masseinnvandring. Fortsatt konspirasjonsteorier, men i en mer snikende form.

Jeg kunne nesten bli aggressiv hvis temaet kom opp. Det vakte rett og slett for mange assosiasjoner til spørsmålet om «hva er den sprøeste konspirasjonsteorien du har hørt?», som jeg også fnyste av. Visste ikke folk at jeg var seriøs og ikke hadde tid til sånt tull?

Tankegodset er tilbake

Men de siste dagene har jeg begynt å tenke mye på Nyhetsspeilet igjen. For dette tankegodset er tilbake, og nå er det i offentligheten. Nesten ukentlig demonstreres det ikke bare mot koronatiltak, men mot vaksiner og mot «diktatoriske» tiltak fra myndigheter.

Minst to gjengangere blant appellantene er Nyhetsspeilet-skribenter. Begge har fremmet antisemittisk tankegods. Én av dem har til og med gitt jøder ansvaret for det nazistiske folkemordet. Den samme personen vakte oppsikt i 2010, da han ledet en «aksjon» mot svineinfluensavaksinen, samtidig som han solgte «sølvvann» mot den samme sykdommen.

Andre appeller spiller på tankegods fra Frimannsbevegelsen, som mener dagens lovverk er grunnlovsstridig, og at Grunnloven er erstattet med «sjørett» der innbyggerne er definert som varer.

Og mannen som nylig døde med korona etter et arrangement på Gran, var i sin tid med på å grunnlegget det samme nettstedet. Ikke bare vaksinemotstanden er tilbake, men også mistenkeliggjøringen av dødsfall. Flere har antydet at avdøde ble drept eller døde av 5G-stråling, som mange også ser ut til å mene er den egentlige årsaken til sykdommen.

Demonstrasjonene samler miljøer

Demonstrasjonene samler også miljøer som aldri før har hatt noe med hverandre å gjøre: Pål Steigan, Kari Jaquesson, vaksinemotstandere, Nyhetsspeilet-skribenter og høyreekstreme fra Alliansen og Den Nordiske Motstandsbevegelsen.

Også det amerikanske QAnon-fenomenet som har vokst frem, har likheter med det jeg husker fra Nyhetsspeilet. Det inneholder både menneskeofring og antisemittiske blodofferforestillinger, i form av «liberale eliter» som drikker hormoner høstet fra barnehjerner.

Jeg trodde aldri at den direkte trusselen skulle komme fra gruppeklemmer og åpne arrangementer blant folk som hverken tror på virus, vaksiner, munnbind eller tester

I mange år trodde jeg at den største faren ved konspirasjonsteorier var hvordan de brøt ned tilliten i samfunnet, og hvordan de kunne tas i bruk som propaganda. Samtidig som jeg holdt døren på gløtt for at en ensom, forvirret person kunne bli radikalisert på nettet og til slutt begå en terrorhandling. Jeg trodde aldri at den direkte trusselen skulle komme fra gruppeklemmer og åpne arrangementer blant folk som hverken tror på virus, vaksiner, munnbind eller tester.

Mange sympatisører

Det er ikke godt å si hvor mange de er. Demonstrasjonene i Oslo trekker mellom 100 og 300, og det skal ha vært rundt 20 til stede på Gran. Kanskje er det miljøer andre steder i landet og mange sympatisører. Facebookgrupper knyttet til demonstrasjonene, i noen tilfeller med flere tusen medlemmer, bugner av benektelse av sykdommen, påstander om at tiltakene har vært planlagt i mange år, og at den avdøde mannen ble tatt av dage. Andre spør om råd om hvordan man unngår å bli testet for korona.

Det som ligger under, er ikke bare mistillit, men en fullstendig forkasting av virkeligheten slik de fleste av oss bekjenner oss til den. Politikere, medier, leger og vitenskap lyver bevisst for oss. Dette er Nyhetsspeilet 2.0, og nå påvirker det oss alle.