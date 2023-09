Nasjoner kan selvdestruere. USA er på god vei.

Om Trump, Orwell og sannheten.

Publisert: 03.09.2023 20:00

Forfatteren George Orwell så det klart: Bevissthet forutsetter erindring. Mennesker uten erindring – enten personlig eller kollektivt – er som monader monaderEt uttrykk for noe som er enkelt og udelelig. Kilde: Store norske leksikon i fritt spill, lette å manipulere. Derfor ødelegger totalitære regimer fortiden.

Erkjennelse av sannhet forutsetter også evnen til erindring. Uten erindring, intet grunnlag for sannhetserkjennelse. Uten sannhetserkjennelse, intet grunnvilkår for tenkning og politikk.

Derfor er USAs tidligere president Donald Trumps løgner så farlige. Derfor er Orwells disseksjon av totalitært tenkesett igjen blitt så uhyggelig nærværende.

Interessant nok er Orwell på ny i vinden. To nye biografier er kommet i år. De levendegjør den gamle, sammensatte sosialisten. De viser også noen av hans skyggesider.

Mannen i den slitte tweedjakken og med sigarettsneipen i munnviken ville neppe overlevd dagens #metoo-klima. Han synes også å dele sin engelske samtids fordommer mot jødene. Dette ser vi nå.

Ny dag for Orwell

Men det forringer ikke Orwells evige innsikter om løgnens vesen og ideologienes favntak over sinnene.

Da Trump ble valgt til USAs president i 2016, steg salget av Orwells mørke roman «1984» til nye høyder.

Der skriver Orwell om en fremtidsdystopi med «Storebror O’Brien» som allestedsnærværende monster og Partiet som sniker seg inn i alle sjelskroker.

Denne diagnosen var opprinnelig ment som en advarsel mot de engelske venstreintellektuelles Stalin-beundring, Men Orwells satire viste seg å ha en uhyggelig resonansbunn i Trumps USA.

Dagens skjønnmalere av diktaturer her hjemme, som forfatteren Dag Solstad, har også en god del å lære her.

Men Orwell er ikke alene med sine advarsler. Platon skrev i «Staten» om den edle løgnen som måtte til for å holde massene i ro.

Platon og Orwell er som skrevet inn i Trumps regihefte. At så mange republikanere tror på Trumps løgn – at valget i 2020 var stjålet, sier mye om lukkede mentale universer og identitetsgivende trosfellesskap.

Vi som trodde USA hadde et grunnfestet demokrati og en tenkende befolkning, må tenke om igjen. Politisk dannelse er mangelvare.

Historie er erindring

Vi ser et mønster her. Trumps langsiktige plan er å utvide kulturkrigene til å omfatte USAs grunnleggelsesmyte, som han mener hittil er for mye dominert av historie sett nedenfra, med slaver, afroamerikanere og kvinner i hovedrollene.

Han vil viske ut erindringen.

Eller klarere: Historisk erindring politiseres. På ny er USA i ferd med å rives i stykker om historien. En ny grunnleggelsesmyte skal bygges opp. Det kjempes om skolepensa. Florida er den fremste frontlinjen.

Nok en gang ser vi at historie er politikk med andre midler. Det gjelder å kontrollere nasjonens kollektive hukommelse for å styrke ens egen sannhet. Det er i essens en autoritær tanke.

Uten sannhetserkjennelse, intet demokrati

Det følger av dette en rekke innsikter: Når erindring er et grunnvilkår for bevissthet, og bevissthet er en forutsetning for sannhet, forblir historisk kunnskap avgjørende for et lands evne til å tenke i sannhet og derfor til å styre seg selv.

Derfor er Trumps systematiske løgnaktighet og hans medarbeideres forslag til «alternative sannheter» så ødeleggende for et demokratisk styre.

Derfor intensiveres nå kampen om historien.

Fra 2025 kan denne sumpmarken bli retningsgivende for amerikansk politikk.

Sjelden med stjålne valg

Trump representerer et epokeskifte også på en annen måte. Det er ytterst sjelden at en tapende part gyver løs på de tekniske sidene ved gjennomføringen av valg.

Et eksempel: Fra 1930 til 1933 ble det avviklet fem valg i Tyskland. Høsten 1932 tapte NSDAP 11 mandater, men selv ikke i den situasjonen forsøkte Adolf Hitler seg på en trumpsk linje: å betvile at opptellingen av stemmer var korrekt.

Med andre ord: Også på dette punkt er Trumps «store løgn» unik.

Overflødighet og meningslengsel

Det er mye å lære av andre politiske klassikere, for eksempel filosofen Hannah Arendts monumentale studie fra 1951, «The Origins of Totalitarianism».

Den er en disseksjon av individets følelse av overflødighet og meningslengsel. Denne sårbarheten er avgjørende for totalitær masseappell.

Her gis det også klare assosiasjoner til Trumps messende massemøter og den nærmest religiøse følgeskare han mobiliserer.

Det ensomme massemennesket flykter lett fra friheten og kaster seg frihetsnektende i armene på en trygghetsgivende Stormogul som regisserer universet for en.

Trump ligger faretruende tett på slike mekanismer.

Det engstelige massemennesket

Dette er gamle innsikter. I 1943 utmyntet psykoanalytikeren Erich Fromm uttrykket «flukten fra friheten».

Det var en psykoanalytisk avdekking av individets redsel for å bli berøvet sine tette, meningsgivende sosiale bånd. Flukten fra friheten og inn i diktaturet kommer fordi denne ensomhet – og valgets svimlende dybde – er uutholdelig.

Det ånder en isnende eim av håpløshet ut fra både Orwells, Arendts og Fromms verker. De treffer oss ennå.

Går du mot rødt?

Men virkeligheten overgår som kjent det meste av litteratur.

I dag kan vi se at selv ikke Orwells geni kunne forutsi kinesernes overvåkingsteknologi, med ansiktsgjenkjenning og poengberegning for god oppførsel ned til minste detalj.

Nå kan du bli spurt: Hvorfor gikk du mot rødt i Shanghai i går?

Storebrors toveisspeil blir som et barns lek med spilledåser i sammenligning.

Orwell kunne heller ikke forestille seg de moderne diktaturers kontroll med fortiden gjennom datateknologi

Denne teknologien er blitt en eksportsuksess til regimer som vil lære av Xis håndtering av utidige individuelle avvik.

De uigurske muslimene i Nordvest-Kina har kjent denne benete hånd fra han-kineserne lenge. Tibetanerne har i årtier vært ofre for et kulturelt folkemord.

Fremtiden er klar: en vidunderlig ny verden der ideologisk renhet – i kombinasjon med tilintetgjøring av personlig tenkeevne gjennom totalkontrollerende teknologi – blir normen.

Fortiden er uendelig formbar

Orwell kunne heller ikke forestille seg de moderne diktaturers kontroll med fortiden gjennom datateknologi.

Han så klart at skulle Storebror kontrollere fremtiden, måtte han kontrollere fortiden.

Med moderne datateknologi behøver ikke «Winston» slave i Sannhetsministeriet med å viske ut fortidens feilslag. I dag er det tilstrekkelig med et tastetrykk, og de feilaktige tankene er henvist til delete-boksen.

Bolsjevikenes og nazistenes systematiske bildeutradering av personer som er falt i unåde, fra Trotskij til Ernst Röhm, blir eventyrfortellinger i sammenligning.

Uten tenkning, intet opprør

Hva blir de dypere følger av Trumps benektelse av sannhetsbegrepet? Her kommer en mulig tolkning:

Mennesker uten erindring er ekstremt formbare – de er uten begreper eller kunnskaper som kan sette dem i stand til å stille spørsmål, og derfor vil de aldri heller noen gang gjøre opprør («proler» kalte Orwell dem i «1984».)

De kan ikke anklages for å lyve fordi de har lyktes i å fornekte selve ideen om sannhet

I totalitære regimer, eller for Trump, finnes det ingen klare kriterier for hva som er sant, unntatt det som til enhver tid tjener Partiet, eller i Trumps tilfelle, hans maktambisjoner.

På denne måten blir løgnen en form for sannhet. Denne forvandlingen bestyrkes av at ordenes opprinnelige mening blir visket ut (som Putins eufemisme «ekstraordinære militæroperasjon» i Ukraina, klassisk orwelliansk newspeak).

Løgnen i totalitære regimer blir ingen løgn

Mer enn det: I totalitære regimer, og for Trump, oppstår en tankemessig triumf: De kan ikke anklages for å lyve fordi de har lyktes i å fornekte selve ideen om sannhet. Og da lyver du ikke. Dette er den totalitære tenkningens store paradoks.

I «Storebror O’Brien»s torturkammer bringes denne totalitære hersketeknikk til fullkommenhet.

Der innser «Winston», hovedpersonen i «1984», ikke bare at han elsker Storebror. Han ser også at to og to er fem, slik Partiet foreskriver.

Også «Nikolai Rubasjov» i forfatteren Arthur Koestlers «Mørke midt på dagen» (1940) elsket sine bolsjevikiske partifeller, enda de ville henrette ham for svik. Partiet hadde alltid rett.

Trumps linje er prinsipielt den samme. Trumps og Partiets sannhetsidé faller sammen: det som tjener dem begge best.

Løgnen er også ustabil

Orwell føyer megetsigende til (i essayet «The Prevention of Literature», 1946): Det nye ved den totalitære mentalitet er at dens «doktriner ikke bare er uangripelige, men også at de kan endres på et øyeblikk» (kineserne vil si: med et tastetrykk).

Donald Trump vil antagelig vinne republikanernes nominasjon. Neste års presidentvalg vil bli det viktigste i USAs historie, på linje med Lincolns seier i 1860 og Roosevelts i 1933.

Løgnen vil da bli en institusjon. Nasjoner kan selvdestruere. USA er på god vei.