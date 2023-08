Brics-toppmøtet er over. Hva bør Vesten gjøre nå?

Kinas eller Russlands narrativ om global politikk bør ikke få stå uimotsagt.

Publisert: 29.08.2023 20:00

Toppmøtet i Brics-gruppen, et samarbeidsforum mellom de fem landene Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, ble avholdt i Sør-Afrika i forrige uke. Møtet er blitt møtt med skepsis i USA og Europa.

Spesielt har beslutningen om å utvide grupperingen til også å inkludere Argentina, Etiopia, Egypt, Saudi-Arabia, Emiratene og Iran økt frykten for at dette skal bli en bred plattform for Kinas og Russlands innflytelse i det globale sør.

Men Vestens hovedstrategi bør ikke være å motvirke fremveksten av Brics. Snarere bør vi sikre at også demokratiske krefter får plass i Brics-gruppen og forsøke å forstå det globale sørs misnøye med eksisterende internasjonale institusjoner.

Brics oppsto først i 2001 som en merkelapp investeringsbanken Goldman Sachs satte på lovende fremvoksende økonomier. Først i 2010 begynte det faktiske samarbeidet mellom de fem landene. Siden har ekspertene kappes om å spå Brics-gruppens sammenbrudd.

Men nå ser vi en helt ny giv i samarbeidet. Det er det minst tre grunner til.

Kina pådriver for utvidelsen

De to årsakene som Vesten har bitt seg merke i, er for det første Kinas ønske om en ny arena for å befeste sin innflytelse i verden. Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) vil de fem Brics-landene til sammen stå for 32,1 prosent av verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) bruttonasjonalprodukt (BNP)BNP er lik summen av alle varer og tjenester som produseres i et land i løpet av et år, minus de varene og tjenestene som blir brukt under denne produksjonen. Kilde: SSB i 2023. Det er mer enn rikmannsklubben G7 (Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA) sin andel på 29,9 prosent.

Frem til i dag har Kina stått for en stabil vekst og en stadig større andel av kaken. Men selv om Kina er stadig mer aktiv, er fremdeles ikke innflytelsen som Kina har i institusjoner som Verdensbanken og IMF, i tråd med størrelsen på Kinas økonomi. Derfor har Kina etablert en rekke regionale fora i Asia, Latin-Amerika og Afrika (Shanghai Development Cooperation, Celac-China Forum og Focac).

Likevel har det manglet en større organisasjon der Kina kan forankre sitt narrativ om global politikk. Det kan Brics-samarbeidet bli. Derfor har Kina vært den viktigste pådriveren for Brics-utvidelsen.

Misnøye med dagens internasjonale system

Den andre årsaken er Russlands ønske om å få nye venner.

Det er på ingen måte tilfeldig at styrkingen av Brics foregår akkurat nå. Siden Russland invaderte Ukraina, har Brics-gruppen utmerket seg med å nekte å stemme mot Russland i FN (med unntak av Brasil). Samtidig har Vestens innføring av omfattende sanksjoner mot Russland og andre, inkludert Kina, økt etterspørselen etter andre valutaer enn dollaren som basis for internasjonal handel.

På Brics-toppmøtet i Johannesburg var det Brasils president som satte en Brics-valuta på agendaen. Det er lite sannsynlig at vi får se noe tilsvarende EUs Euro fra Brics, men vi kan få se at mer av handelen mellom de store Brics-landene vil foregå i for eksempel kinesiske renimbi, mens dollaren må vike plass.

Men det finnes også en tredje årsak til at Brics har fått vind i seilene:

Land i det globale sør er misfornøyde med dagens internasjonale system og den tradisjonelle dominansen til G7-landene.

Globale spørsmål på sørs premisser

Land i sør har lenge vært underrepresentert på viktige beslutningsarenaer som FNs sikkerhetsråd, i Verdensbanken og IMF. Klimapolitikken har tydeliggjort skjevhetene i systemet.

Helt fra 1960-tallet har det vært gjort forsøk på å bli mindre avhengig av nord. I 1978 ble «Buenos Aires-handlingsplanen» for å fremme teknisk samarbeid blant utviklingsland (Bapa) vedtatt av 138 FN-medlemsland. Den skapte et rammeverk for samarbeid basert på prinsippene om suverenitet, ikke-innblanding og likestilling av rettigheter.

Siden den gang har man utvekslet ressurser, teknologi og kunnskap under paraplyen «sør-sør»-samarbeid. Og Brics-landene har spilt en sentral rolle i det.

Samtidig er det blåst liv i det som under den kalde krigen ble kalt «Den alliansefrie bevegelsen». Nå har ideer om «aktiv alliansefrihet» – formulert av latinamerikanske intellektuelle og diplomater – fått stor innflytelse. De handler ikke, som på 1960-tallet, om å være uavhengig av USA og Sovjetunionen, men om å holde seg nøytral i rivaliseringen mellom USA og Kina. Men de handler også om å engasjere seg i globale spørsmål på sørs premisser.

På 1960- og 1970-tallet ble Den alliansefrie bevegelsen kritisert for egentlig å ende opp i Sovjetunionens leir. Nå er frykten at Brics blir Kinas og Russlands lekegrind og plattform for utbredelse av autoritære ideer. Men de opprinnelige Brics-landene inkluderer verdens største og fjerde største demokrati (India og Brasil).

Rivalisering og usikkerheter

En av elefantene i Brics-rommet har vært rivaliseringen mellom Kina og India, som begge streber etter lederskapet i det globale sør. Mens disse to asiatiske kjempene deler synspunkter i flere globale spørsmål, har de også en lang historie med grensekonflikt.

India står nå i en geopolitisk knipe: På den ene siden forsøker man å hevde seg i ikke-vestlige globale fora som Brics og Shanghai Cooperation, og å demme opp for den stadig økende kinesiske innflytelsen i dem. Samtidig forsøker man å håndtere vestlige normative forventninger og å forhandle om en plass for seg selv i vestlige fora som Sikkerhetsrådet og G7.

Tiden da Vesten var totalt dominerende i verden er forbi, men det betyr ikke at demokrati, menneskerettigheter, suverenitet og en internasjonal rettsorden må vike

Indonesia er også spesielt interessant her. Jakarta ble invitert med i Brics, men avslo. Det er spekulasjoner om at Indonesia er forsiktig med å slutte seg til en stadig mer Kina-dominert klubb. Det er også stor usikkerhet om nykomlingen Argentina, som snart går til et presidentvalg der to av lederkandidatene er uttalte Brics-motstandere.

Både Argentina og Brasil er ivrige forkjempere for folkeretten og Den internasjonale domstolen i Haag, i likhet med vertslandet Sør-Afrika. Det var som kjent en arrestordre derfra som holdt Russlands president Vladimir Putin hjemme fra møtet i Johannesburg.

Ikke fordømme, men samarbeide

Det Vesten bør gjøre i en slik situasjon, er ikke å fordømme alle forsøk på samarbeid i sør. Tiden da Vesten var totalt dominerende i verden er forbi, men det betyr ikke at demokrati, menneskerettigheter, suverenitet og en internasjonal rettsorden må vike.

Dette er verdier og prinsipper som også land i sør har vært med på å kjempe frem.

Vesten må ikke la Kinas eller Russlands narrativ om global politikk få stå uimotsagt, men snarere komme det globale sør i møte og delta aktivt i både samarbeid og debatt.