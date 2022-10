Eldrebølge og boligboble truer Kinas vekst

Jan Arild Snoen Forfatter og samfunnsdebattant

8 minutter siden

Færre til å produsere og flere som skal forsørges, trekker kinesiske vekstrater i retning vestlige, skriver Jan Arild Snoen. Bildet fra Beijing er tatt i august i år.

Årlige vekstrater på mer enn 6 prosent ser nå ut til å være historie.

Når det kinesiske kommunistpartiets øverste organ Nasjonalkongressen samles til helgen, er det fem år siden sist. Xi Jinping skal gjenvelges som generalsekretær i partiet. Det skjer uten problemer, selv om han har brutt med praksisen som ble nedfelt etter Maos død: Ingen skulle sitte mer enn to femårsperioder, for å hindre persondyrkelse.

Observatører vil følge nøye med på om noen i løpet av partikongressen vil fremstå som naturlige etterfølgere, men slike spekulasjoner er mindre relevante enn tidligere, ettersom det nå ligger an til at Xi, som er 69 år gammel, skal styre lenge.

Varsellampene for Kinas økonomi

Kina er fremdeles en fremvoksende makt, men det er uenighet blant Kina-observatører om hvor lang og hvor sterk fremgangen vil være.

Én gruppe eksperter mener Kina vil nå toppen mot slutten av tiåret. Andre tror på en mer varig fremgang arrow-outward-link , men likevel slik at de høye vekstratene landet har opplevd siden Maos død, vil fortsette å falle.

Til den første gruppen hører Hal Brands og Michael Beckley, som i Foreign Affairs nylig arrow-outward-link skrev om hvordan denne kulmineringen utgjør en særlig farlig periode. Xi Jinping kan bli fristet til å velge å bruke makten mens han fremdeles har den. Det handler ikke minst om gjenerobringen av Taiwan.

Neste gang han skal gjenvelges, i 2027, er det også 100-årsjubileet for Kommunistpartiets væpnede styrker – Folkets Frigjøringshær. Kanskje vil varsellampene for Kinas økonomi blinke enda kraftigere da.

Den voksende økonomien gir Kina tyngde som handelspartner og investor, og den finansierer en kraftig militær styrkeoppbygging. Det er mange grunner til at årlige vekstrater på mer enn 6 prosent nå ser ut til å være historie. På kort sikt dreier det seg om Xi-regimets manglende evne til å endre kurs og fjerne overdrevne og drakoniske covid-tiltak, men en rekke underliggende problemer er viktigere.

Produktivitetsveksten er på rask vei ned, en svekkelse som forsterkes av økende statlig kontroll i økonomien. Utdanningsnivået er lavere arrow-outward-link enn for andre land på samme velstandsnivå, særlig i innlandet, selv om mye nå gjøres for å tette gapet.

Jeg skal her nøye meg med å belyse to andre svakheter som er blitt enda tydeligere siden jeg skrev min bok «Den nye kalde krigen» for et år siden.

Krympende arbeidsstyrke

Alle har fått med seg at befolkningsutviklingen ikke går i Kinas favør, men alle har kanskje ikke tatt inn over seg hvor voldsomt skiftet er.

I den sterke vekstperioden fra 1980-tallet hadde Kina nytt godt av det som gjerne kalles «demografisk dividende»: Fallende fødselstall sammen med at få hadde rukket å bli gamle nok til å gå ut av arbeidsstyrken ga en raskt voksende arbeidsstyrke og lav forsørgelsesbyrde.

Befolkningen flater nå ut – og vil begynne å falle allerede i år eller neste år. Ettbarnspolitikken er byttet ut med trebarnspolitikk og økonomisk belønning for å få flere barn, men reverseringen er ikke nok. Kinesiske kvinner vil rett og slett ikke ha mer enn ett, toppen to barn. Allerede for ti år siden begynte antall kinesere i arbeidsdyktig alder å falle.

FNs befolkningsprogram la i juli frem nye fremskrivninger av verdens befolkning. I 2100 vil Kinas befolkning være nesten halvert, mens USAs arrow-outward-link vil fortsette å øke moderat. I dag er det mer enn fire ganger så mange kinesere som amerikanere. I 2100 vil den være mindre enn dobbelt så mange, dersom disse spådommene slår til.

Sammenlignet med fremskrivningene fra 2019 er det store endringer arrow-outward-link , ikke minst i aldersgruppen 15 til 64 år. På bare tre år er anslaget for denne gruppen redusert fra 579 millioner til 378 millioner i 2100. Samtidig firedobles andelen over 80 år fra i år til 2050.

Færre til å produsere og flere som skal forsørges, trekker kinesiske vekstrater i retning vestlige. Dette forsterkes av at Kina blir nødt til å akselerere oppbyggingen av offentlige velferdsordninger, med tilhørende økt skattenivå og omfordeling. Storfamilien som tok seg av mye av dette i det tradisjonelle samfunnet, er i ferd med å dø ut.

Den kinesiske staten bruker i dag bare omkring 9 prosent av bruttonasjonalprodukt til sammen på helse, eldreomsorg, pensjon og utdanning, mens Norge og andre vestlige land bruker omkring tre ganger så mye.

Forgjeldet boligsektor

Det andre hovedproblemet i kinesisk økonomi er en gjeldsbombe i eiendomssektoren, som står for 20–30 prosent av bruttonasjonalproduktet, betydelig mer enn i Vesten. Salg av land gir minst en tredjedel av inntektene til lokalforvaltningen.

Slik kan det ikke fortsette. Markedet begynner å bli mettet. Mesteparten av folkeforflyttingen til byene er gjennomført, gammeldagse boliger er erstattet med boligblokker, og nå faller altså befolkningen. Noen av spøkelsesbyene blir riktignok gradvis fylt opp, men andre oppstår, og noen steder sprenges rett og slett halvferdige prosjekter i luften.

En lang periode med jevn og stor økning i boligenes verdi har ført til at boliger er blitt ansett som en sikker investering. Kinesiske holdninger sparer i uforholdsmessig stor grad i bolig arrow-outward-link , og ikke bare i den de selv bor i, men i nummer to, tre og fire.

I Kina er det vanlig å forhåndsbetale hele prisen arrow-outward-link på en ny bolig, og i fjor ble 90 prosent av de nye boligene solgt på forhånd. Dette har utviklet seg til det tidsskriftet The Economist nylig kalte et pyramidespill arrow-outward-link , der entreprenøren ikke bruker disse innskuddene til å ferdigstille kjøperens bolig, men til entreprenørens forrige prosjekt, eller til å kjøpe tomt til neste prosjekt. Mer enn en tredjedel arrow-outward-link av boligutbyggernes finansiering kommer fra slik forhåndsbetaling.

I år har mange kjøpere luktet lunten. De skjønner at det er dårlige sjanser til noen gang å få boligen de har betalt for, og at innskuddet nok er tapt. Men mange har også tatt opp lån for å betale innskuddet. I sommer har det vært en farsott av mer eller mindre organiserte aksjoner der kjøperne har nektet å betjene disse lånene før boligen er klar.

Boligprisene faller arrow-outward-link , nybyggingen er nesten halvert fra i fjor, og en rekke eiendomsselskaper sliter med å overleve. Allerede i fjor var det mye oppmerksomhet rundt kjempeselskapet Evergrande, som fremdeles er under restrukturering.

Myndighetene har trolig muskler til å håndtere den kortsiktige krisen. I lang tid har de vekslet mellom forsøk på å tappe luften forsiktig ut av ballongen og å trykke på gasspedalen for at veksten ikke skal bli for lav.

Den underliggende ubalanse kommer de ikke ut av. Den eiendomsdrevne vekstmodellen har kommet til veis ende arrow-outward-link . I noen år til kan myndighetene kanskje kompensere med økte investeringer i infrastruktur, men også der er de fleste lønnsomme investeringene, som noen av lyntogstrekningene, allerede gjort. Nå står de svært ulønnsomme for tur, som lyntog til Tibet eller Laos.

Nedturen stopper ikke

Da jeg for ett år siden skrev at jeg tvilte på at Kina noen gang vil gå forbi USA og bli verdens største økonomi, var det få som delte synspunktet.

Nå arrow-outward-link blir arrow-outward-link skaren arrow-outward-link av tvilere stadig større arrow-outward-link .

Den ferskeste prognosen fra Economist Intelligence Unit innebærer at vekstraten reduseres hvert eneste år, fra 4,7 prosent i 2023 til 2,7 prosent i 2030.

Nedturen stopper ikke der.