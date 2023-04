Renteøkningene er unødvendige – og en feil som kan unngås

Høyere rente senker sysselsettingen, lønninger og kjøpekraften til dem som har boliglån, ifølge Norges Bank. I hvilken verden er dette positivt for alle? spør kronikkforfatteren. På bildet: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache under en pressekonferanse om rentebeslutning 23. mars.

Mange forstår ikke at Norges Banks renteøkninger bare har midlertidig effekt på prisnivået. Det forstår tilsynelatende ikke Norges Bank heller.

18.04.2023 19:00

Dette er en kronikk. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å sende et kronikkforslag, kan du lese hvordan her

Norges Bank hevet nylig renten til 3 prosent. Den er spådd å øke til om lag 3,5 prosent over sommeren.

Disse renteøkningene er unødvendige – og en feil som kan unngås.

For å begrunne en så sterk påstand, virker det rimelig å la tvilen komme Norges Bank til gode og basere resonnementet på deres egen analyse.

Da blir det raskt klart hva som er problemet til Norges Bank (og andre).

Hvorfor økes renten?

Ingen tviler på at høyere renter kan føre til en sterkere krone og lavere priser. Ifølge Norges Banks analyse er problemet at økte renter er et lite effektivt virkemiddel for å senke inflasjonen. Det gjenstår da to forklaringer på hvorfor renten økes likevel:

Enten forstår ikke Norges Bank sin egen analyse. Utenfor Norge vil ikke dette anses som en enestående kompetanse. Eller så tror Norges Bank at folk ikke er sofistikerte nok til å legge merke til manglene. Eller, mest sannsynlig, begge deler.

Marcus Hagedorn Professor ved Økonomisk institutt.

En svakere krone betyr at nordmenn må betale mer i norske kroner for importerte varer. Inflasjonen på importerte varer er ifølge Norges Bank imidlertid ikke noe problem, fordi den vil falle til 1,35 prosent i løpet av 2024.

Virkningen en svakere krone har på inflasjonen, er liten, ifølge Norges Bank.

En krone som er svekket med 7 prosent siden Norges Banks desemberrapport, øker prisveksten på importerte varer med under 1 prosentpoeng. I sin tur fører en 1 prosent sterkere krone til en lavere inflasjon på ca. 0,1 prosentpoeng.

Retorisk triks

Virkningen en høyere rente har på valutakursenm, er liten, ifølge Norges Bank.

En såkalt «udekket renteparitet» sier at en renteøkning fra 2,75 prosent til 3,75 prosent på ett år vil føre til en styrking av kronen på 1 prosent, for eksempel fra 11 norske kroner/euro til 10,89 norske kroner/euro. Ved å kombinere virkningene av valuta- og inflasjonsraten ser vi at en renteøkning på 1 prosentpoeng gir en ganske liten effekt med om lag 0,1 prosentpoeng lavere inflasjonsrate.

Når vi følger den faglige praksisen med å sette ord på tallene, forsvinner argumentet for en høyere rente, ifølge Norges Banks forskning.

Sentralbanksjef Ida Wolden Baches retoriske triks er å argumentere for at rentene må opp siden inflasjonen for tiden er over målet på 2 prosent. Da overser hun at sentralbanken bør være fremtidsrettet.

Hvis inflasjonen på importerte varer blir spådd å falle (som Norges Bank hevder), er det ingen grunn til å øke rentene.

Hvor er sunn fornuft?

Den samme forskningen fra Norges Bank viser hvilken virkning en tilsvarende liten økning av rentene har på inflasjonen når det gjelder norskproduserte varer og tjenester.

Igjen er det ingen grunn til å øke rentene, ifølge Norges Bank. Begrunnelsen som er gitt for å likevel å gjøre det, er virkelig tankevekkende. Å øke renten for å senke inflasjonen er positivt for alle.

Ifølge Norges Bank senker en høyere rente sysselsettingen, lønninger og kjøpekraften til dem som har boliglån. I hvilken verden er dette positivt for alle? Er det ingen med sunn fornuft som leser manuskriptet før Bache kommer på scenen?

Man kan innvende at høyere renter sikrer at inflasjonen etter hvert kommer tilbake til 2-prosentmålet, og dette er positivt for alle.

Dette argumentet er ifølge Norges Banks forskning likevel ugyldig.

Mange, tilsynelatende også Norges Bank, forstår ikke at Norges Banks renteøkninger kun har midlertidig effekt på prisnivået. Dette betyr at inflasjonen blir litt lavere på kort sikt, men den vil ikke komme varig nærmere inflasjonsmålet.

Dette er en mangel ved det analytiske rammeverket fra Norges Bank som ikke har de varige virkningene sentralbanksjef Bache snakker om.

«Bankplassen-aksjonisme»

Hva blir veien videre? Vi vil antagelig oppleve mer av denne uberegnelige «Bankplassen-aksjonismen» som får oss til å lure på hvorfor Norges Bank er uavhengig hvis vi uansett får en typisk politikeradferd.

Dersom Norge er litt heldig, vil inflasjonen falle. Ifølge forskningen til Norges Bank vil det ikke være på grunn av Norges Banks pengepolitikk.

Det er imidlertid ikke vanskelig å forutse at Norges Bank vil ta æren for et fall i inflasjonsraten. Og at de som til stadighet befinner seg i pressen, vil gratulere Norges Bank med de store politiske valgene de selv etterlyste.