Hvorfor faller fruktbarheten så dramatisk?

Menn og kvinner som er i fruktbar alder, får barna sine senere. Sannsynligvis vil de også ende opp med færre barn enn de 1,92 som dagens 45-årige kvinner har fått, skriver debattantene.

Her er én oversett forklaring og ett forslag til politikk.

04.07.2023 19:13

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) lanserte nylig sin rapport om fruktbarhet, arbeid og familiepolitikk. Rapporten har en imponerende bred problembeskrivelse.

Men som forskere innenfor feltene fruktbarhet, familiepolitikk og reproduktiv epidemiologi savner vi noen perspektiver og forslag til løsninger på det som er et helt nytt landskap i norsk befolkningsutvikling.

I 2022 var samlet fruktbarhetstall i Norge 1,41. Fruktbarheten i Norge er nå lavere enn gjennomsnittet i OECD-landene og ikke så langt unna japansk nivå.

Uten klare svar

Fortellingen om Norge og Norden som unntaket som har «knekt koden» for hva som skal til for å kombinere høyt arbeidstilbud blant kvinner og relativt høy fruktbarhet, blir svekket for hvert år med fall i fruktbarheten.

OECDs rapport beskriver at fruktbarhet på dette nivået over lang tid vil gi en betydelig endret aldersstruktur og en markert underkapasitet på arbeidskraft særlig innen helse- og omsorgssektoren.

Hvorfor har fruktbarheten falt så dramatisk i Norge? Tross flere utredninger, der vi har vært involvert i én av dem, sitter vi uten klare svar.

Dagens unge ser ut til å være mer i tvil om verdien av å få barn relativt til andre livsprosjekter og idealer

De unge venter lenger med å få sitt første barn, og færre får det tredje barnet. Én grunn kan være at dagens unge ser ut til å være mer i tvil om verdien av å få barn relativt til andre livsprosjekter og idealer. Samtidig forblir den velkjente «tidsklemma» høyst reell: Stadig flere har utfordrende heltidsjobber, samtidig som foreldreskapet blir mer «intensivt».

Biologiske og sosiale faktorer

I OECDs rapport, som så ofte i den offentlige samtalen, kommer biologien i bakgrunnen i diskusjonen om fruktbarhet. For å si det enkelt: Det er på grunn av ulike samfunns- og verdiendringer at stadig flere gjør sitt første forsøk på å få barn når de er langt oppe i 30-årene.

En utsettelse av forsøket, for eksempel fra 28 til 35 års alder, vil ofte føre til mer enn syv års utsettelse av den første fødselen, fordi den biologiske evnen til å få barn (fekunditeten) reduseres ganske mye med alder.

En del kan også oppleve at de ikke får barn i det hele tatt – kanskje selv etter forsøk på assistert befruktning. Når veien til et første barn blir lengre, kan det også være flere som gir opp underveis og ender opp uten barn.

Det er også en mulighet for at fekunditeten ved en gitt alder (både blant kvinner og menn) har gått litt ned over tid. Mulige forklaringer kan være miljøfaktorer gjennom fosterliv og barndom, synkende sædkvalitet og overvekt.

I et nylig oppstartet prosjekt om fruktbarhet, finansiert av Det europeiske forskningsrådet, studerer vi samspillet mellom biologiske og sosiale faktorer. Vi håper at resultatene kan bidra med en viktig og stort sett fraværende brikke i den demografiske forskningen og den allmenne diskusjonen om fruktbarhet. Kanskje kan de gjøre det nylige fruktbarhetsfallet litt mindre uforklarlig.

Økt kunnskap om fekunditet ikke bare blant fagfolk, men også i befolkningen, kan forebygge uønsket barnløshet og dermed også øke landets fruktbarhetsnivå.

En innovativ familiepolitikk?

Som OECD også skriver, har vi kunnskap om at de store familiepolitiske tiltakene i Norge påvirker fruktbarheten. Spesielt har bedre tilgang til subsidierte barnehageplasser av høy kvalitet og store forbedringer av foreldrepermisjonen bidratt til økt fruktbarhet.

Dette er omfattende og dyre ordninger, som gjorde barnefamilienes hverdagsliv betydelig lettere da de kom. Det er all grunn til å vente at fruktbarheten ville falt ytterligere hvis disse tiltakene ble fjernet.

Samlet fruktbarhetstall har falt betydelig det siste tiåret. Samtidig er dette et slags øyeblikksbilde av situasjonen. Vi vet at menn og kvinner som er i fruktbar alder, nå får barna sine senere. Sannsynligvis vil de også ende opp med færre barn enn de 1,92 som dagens 45-årige kvinner har fått.

Hvorvidt den fallende fruktbarheten er å regne som et problem, er i bunn og grunn et politisk spørsmål. Men er det et politisk ønske å reversere utviklingen, har vi som forskere noe kunnskap om hva som kan tenkes å bidra – og om hva som sannsynligvis blir «for smått» til å snu en slik trend.

Små justeringer i politikk, som barnehage fra ett år istedenfor august det året man fyller ett, kan gjøre logistikken enklere for mange familier. Men det kan ikke forventes å ha stor betydning for fruktbarhetsnivået. Fedrekvoten justeres ofte, men vi har etter hvert kunnskap om at slike justeringer har liten eller ingen betydning for fruktbarhetsnivået.

Mer tid

Norge og Norden har vært i front med utbygging av familiepolitikk uten at en relativt høy fruktbarhet har vært et eksplisitt mål, og flere sentraleuropeiske land har senere fulgt etter. Ulempen med å være i front er at vi ikke kan lene oss på andre hvis vi skal utvikle ny politikk: Vi må teste ut nye løsninger selv.

Da Institutt for samfunnsforskning spurte unge om hva som skulle til for å få flere barn, svarte særlig mødre at mer tid er nøkkelen. Gjennom konkrete eksperimenter er det mulig å utvikle og teste politikk som frigjør tid for barnefamiliene, ved for eksempel å folde fritidsaktiviteter inn i skolefritidsordningen.

Gjennom konkrete eksperimenter er det mulig å utvikle og teste politikk som frigjør tid for barnefamiliene

Vi kan da måle om de familiene som er utsatt for tiltaket, har annen utvikling i livskvalitet, trivsel i familien og fruktbarhetsintensjoner enn lignende familier som ikke blir påvirket. Et slikt tiltak vil for øvrig, i likhet med for eksempel god tilgang til barnehager, kunne utjevne ulemper knyttet til å vokse opp med lavinntekt. Gjennom slik utprøving er det mulig å utvikle en familiepolitikk som er både innovativ og forskningsbasert.