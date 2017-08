Polske myndigheter prøvde å endre rettsvesenet mens folk var på ferie. De tok feil da de trodde ingen ville reagere.

Det var overraskende annerledes å logge seg på sosiale medier i Polen denne varme sommeruken i juli – Snapchat, Facebook, Instagram – det hele. I stedet for gretne katter og de samme gamle memene så jeg et hav av flagg – polske hvite og røde bannere.

EUs tolv stjerner på blå bakgrunn, regnbuefargene til LHBT Pride. Folk jeg forventet skulle legge ut bilder på Facebook fra de siste sommerutfluktene eller på Instagram av det siste innen hipster-mat ble plutselig politiske.

Maciej Komorowski

Motstandssymboler florerte på virtuelle og reelle arenaer. «Her kommer man hjem fra ferie, og så har man ingen fri nasjon lenger», sier et av de mer ironiske regjeringsfiendtlige slagordene. Men dette er ingen spøk.

Lovforslag om å oppløse høyesterett

I begynnelsen av sommeren prøvde det polske parlamentet å få gjennom lovforslag som skulle oppløse høyesterett og tvinge domstolene inn under regjeringspartiets makt. Tidspunktet var nøye planlagt. Regjeringen trodde folket ville være travelt opptatt med å sole seg på Østersjøens strender og hverken legge merke til eller bry seg om landets fremtidige rettsvesen.

Men der tok de feil. Ukelange demonstrasjoner oppsto, titusener av mennesker strømmet ut i Warszawas gater hver dag, og til slutt nedla presidenten veto mot store deler av lovendringene.

PiS, partiet som har regjeringsmakten i Polen, vant valget i 2015 gjennom kampsaker som likestilling og sosial urettferdighet. Selv om det må ha vært vanskelig, klarte det populistiske nasjonalistpartiet å fremstille seg selv som et rasjonelt, moderat, fremtidsrettet alternativ for polakker som var lei etter de foregående åtte årene med koalisjonspartiet POs («borgerplattformen») moderate «postpolitiske» høyrepolitikk, som hverken var liberal eller konservativ.

I 2015 skjulte PiS sine mest ytterliggående politikere og kjørte frem personer som til da for det meste var ukjente, blant annet Andrzej Duda, som nå er president, og vant folkeavstemningen med god margin.

AGENCJA GAZETA / NTB scanpix

Mente rettsvesenet var fullt av «utenlandske spioner»

PiS' moderate fase varte ikke lenge. Jaroslaw Kaczyński, som er partileder og den som i realiteten styrer landet, erklærte at dagens rettsvesen er «postkommunismens høyborg, fylt til randen av venstreorienterte og utenlandske spioner.»

Statsminister Beata Szydlo la til at hun ønsker et Polen som er «lovenes land, ikke advokatenes.» Reformen deres var formulert i tre separate lovforslag og ville i effekt oppløse høyesterett og gi justisministeren og statsadvokaten (som er samme person i PiS-regjeringen) makt til å avsette dommere, få dem til å førtidspensjonere seg, utnevne nye og straffe de som er ulydige.

Dette er rett og slett grunnlovsstridig, da loven tydelig sier at dommere ikke kan avsettes av politikere, og at man ikke bare kan «oppløse» høyesterett om man ikke liker de som sitter der.

Påstander om kommunistisk domstol

Men det var ikke bare de foreslåtte endringene som vekket massene til protest. Regjeringens retorikk fokuserte på «kommunismen», som de mener at domstolene forsvarer. Nå tok riktignok kommunismen i Polen slutt for nesten tredve år siden, og gjennomsnittsalderen på landets dommere er åtteogtredve år. Det kan vel knapt finnes noen med mattekunnskaper over førsteklassenivå som vil påstå at rettsvesenet i landet kan representere noen form for «kommunisme».

AGENCJA GAZETA / NTB scanpix

Likevel stanset ikke dette én av regjeringspolitikerne fra å hevde (under en tale til Polens fremste advokater og rettsvitenskapsmenn på en konferanse) at det er de som har skylden for «stalinistenes utrenskninger og mord» på 1950-tallet.

Dette er enda en absurd påstand å fremsette for mange fra den yngre generasjonen. Det inkluderer meg selv, som ble født rundt 1989, da det pseudokommunistiske, nasjonalistiske, autoritære ettpartisystemet falt.

Protestaksjoner i over 200 byer

Det er lett å forstå hvorfor de unge strømmet ut i gatene. Demonstrasjonene i Warszawa varte hele uken. I tillegg ble det avholdt protestaksjoner i over 200 byer. Mens «kommunistiske dommere» fremdeles virker reelle og truende for folk fra Kaczyńskis generasjon (de som er født på 50-tallet og senere var medlemmer av den antikommunistiske opposisjonen), ser dagens 20-, 30- og 40-åringer dem bare som enda flere busemenn.

Én av demonstrantene la ut følgende på Facebook: «ja, ja jeg, født i 1987, meldte meg inn i kommunistpartiet i 1989, da jeg var to år. Og da jeg var fire, var jeg allerede med i det hemmelige politiet og ødela livet for barnehagekameratene mine innimellom grøtspisingen og ettermiddagsluren.» Innlegget ble umiddelbart delt vidt og bredt og er et perfekt eksempel på demonstrasjonens ånd: like mye ironi som indignasjon.

Og dagens ungdomskultur – der memer, nettspråk, sær og ironisk humor på obskure Facebook-sider florerer – er særdeles mottagelige. Ungdommene er angrepet med absurde påstander og gir tilbake med samme mynt, mer absurde og ubekymrede, som alle unge i historien.

KACPER PEMPEL / NTB scanpix

Alvorlig for en ny generasjon

Et par kvelder ble demonstrasjonene nesten til en improvisert sosial sammenkomst og en fest for hundrevis av mennesker, som benyttet anledningen til å treffe venner, hygge seg sammen, lage bannere og plakater og ta seg en øl en sen kveld utenfor parlamentet.

Men selvfølgelig hadde demonstrasjonene alvorlige aspekter for en ny generasjon på vei inn i Polens politiske liv. Forrige tiår klarte ikke å vekke massene av progressivt tenkende, EU-orienterte unge demonstranter til engasjement. Årene med PO – fra 2007 til 2015 – var på ingen måte ideelle, de var bare kjedelige til det kvalmende, som en tallerken gamle piroger hjemme hos bestemor.

Radikal og isolasjonistisk

PiS-regjeringen er imidlertid i økende grad radikal og isolasjonistisk. Nå diskuteres spørsmålet om EU-medlemskap åpent – justisminister Zbigniew Ziobro har nettopp sagt at «Europakommisjonen fører en politisk krig mot Polen.» Om det stemmer eller ikke, så har ti tusener av demonstranter allerede gitt uttrykk for sin mening. Om det skulle bli en krig, vil de garantert ikke sympatisere med PiS' antieuropeiske agenda.

Det var tross alt dem som kalte demonstrantene for «kommunister» og «utenlandske spioner», ikke EU. Ironisk nok – gitt Polens EU-entusiasme og desillusjon med regjeringens stadig sterkere antivestlige retorikk – var det PiS som sto for vekkelsen blant Polens unge.

Oversatt av Inger Sverreson Holmes

