Inngripende politisk styring av kraftmarkedet er ikke i Norges interesse

Arvid Moss Konserndirektør, Hydro Energi

44 minutter siden

Hydro er Norges største kraftforbruker. Bildet viser aluminiumsfabrikken i Øvre Årdal i Vestland fylke.

Ikke bare risikerer vi høyere priser på sikt. Vi må også bygge ut mer natur enn nødvendig.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debatten om kraftsituasjonen i Norge handler om to forskjellige spørsmål som ofte blandes sammen: kraftprisene og den fysiske forsyningssikkerheten.

De to ulike utfordringene krever helt forskjellige politiske tiltak. Det er avgjørende at politiske myndigheter klarer å skille de ulike spørsmålene fra hverandre.

Politikerne må gjennomføre tiltak som målrettet løser det de skal løse, og ikke ta kortsiktige grep som ender med å svekke Norge som industri- og energinasjon på lang sikt.

Fakta Hydro Energi Hydro er Norges største kraftforbruker, og Hydro Energi er den tredje største operatøren av fornybar kraftproduksjon i Norge.

Deres totale markedsportefølje for kraft er rundt 18 TWh pr. år i Norge. Dette inkluderer 15 langsiktige kraftkontrakter. Vis mer

Putins krig

Kraftpriskrisen er en av de mest krevende utfordringene norsk og europeisk industri har stått overfor på lang tid. Tall fra European Aluminium viser at 50 prosent av aluminiumsproduksjonen i EU er helt eller midlertidig stengt ned som følge av høye kraftpriser. Vi ser det samme bildet for annen kraftintensiv industri og næringslivet ellers.

Bakteppet er kjent: Russland har gått til krig i Europa og stenger gasstilførselen til EU. Det er den fysiske knappheten på gass som sender gass- og kraftpriser gjennom taket. Samtidig er det ekstrem tørke i Europa og svært lite nedbør i Sør-Norge. Men hovedårsaken er Putins krig.

EU erkjenner at denne fysiske energikrisen ikke kan løses gjennom markedet alene. Derfor tar EU og land i Europa kraftfulle politiske grep for å bli permanent uavhengige av gass fra Russland, redusere energiforbruket og øke fornybarproduksjonen.

Den fysiske forsyningssikkerheten i Sør-Norge vurderes av Statnett som «stram». Risikoen for rasjonering er ifølge myndighetene lav – men ikke utenkelig.

Kraftkrisen hos oss handler derfor først og fremst om svært høye priser. Derfor er det bra at regjeringen og Stortinget har satt inn kraftfulle økonomiske tiltak for å kompensere husholdningene, samt at de vurderer en treffsikker strømstøtteordning for deler av næringslivet.

For industrien er særlig CO₂-kompensasjonen viktig for å skjerme mot den delen av kraftprisen som skyldes CO₂-prising.

Unngå panikkgrep

I offentligheten tar flere til orde for svært inngripende politisk regulering av kraftmarkedet. Blant forslagene er politisk styring av kraftprisene, subsidier og egne kraftprisregimer for industrien, krav om økt magasinfylling og krav om å stanse eller sterkt begrense energisamarbeidet med Europa. Dette er dramatiske forslag.

Erfaring fra andre land viser at politisk styrte kraftpriser fort leder til kraftmangel, fordi forbruket går opp, og det ikke bygges nok ny kapasitet.

Krav om økt magasinfylling vil bety at kraftprodusentene må holde tilbake produksjon nå, noe som vil gi høyere kraftpriser i det kortsiktige bildet. Slike reguleringer vil også øke sannsynligheten for at vannmagasinene kan renne over til våren og verdier gå tapt.

Norge har et væravhengig kraftsystem. Variasjonene i nedbør er store.

Mellom toppår og bunnår er det hele 50 TWh i variasjon i tilsig. De siste ti årene har kraftoverskuddet vært 12 TWh i gjennomsnitt, men tilsiget i enkeltår kan være såpass lavt at enkelte prisområder og hele landet får underskudd og er helt avhengig av import av strøm.

Dersom Norge skulle endre politikk og strupe til energisamarbeidet med Europa, vil det bety at vi må bygge ut vesentlig mer kraft enn vi ellers har behov for – først og fremst vannkraft.

En forutsetning for oss

Uten tilstrekkelig tilgang til kraft fra andre land i tørrår må vi legge mange nye elver i rør og/eller bygge flere større magasiner bare «for sikkerhets skyld». Det vil gi flere naturinngrep enn det som ellers ville vært nødvendig for å dekke Norges fremtidige kraftbehov, og det blir dyrt.

Kostnaden for utbygging av svært stor reservekapasitet vil komme på strømregningen til husholdninger og industri. I det lange løp er derfor samarbeid og krafthandel med Europa mer effektivt og en rimeligere måte å sikre Norge kraftforsyningen vi trenger.

Tilgang til nok kraft til en bærekraftig pris er forutsetningen for vår virksomhet

I tillegg er kraftutveksling måten vi kan sikre oss handelsinntekter på, de årene vi har overskudd. Alternativet er å la vannverdiene renne rett i havet.

Hydro er Norges største kraftforbruker. Vi bruker nesten 17 TWh kraft i våre aluminiumsverk. Tilgang til nok kraft til en bærekraftig pris er forutsetningen for vår virksomhet.

Nettopp derfor er vi opptatt av å sikre et velfungerende kraftmarked som sikrer krafttilgangen over tid. Å stanse muligheten for handel med strøm eller politisk sette makspriser er etter vårt syn hverken i Norges eller norsk industris interesse over tid.

Mer kraftutbygging

Halvparten av energien vi bruker i Norge, er fremdeles fossil. Så godt som alle mulighetene for utvikling av grønnere industri og for dekarbonisering av transport forutsetter mer fornybar kraft. Politikerne må muliggjøre kraftutbygging ved å tilgjengeliggjøre areal og sikre gode, effektive konsesjonsprosesser.

Markedsmessige vurderinger må ligge til grunn for kraftutbygging, slik at de beste prosjektene med lavest kostnader bygges ut først. Slik holdes kraftprisene nede. At markedet får sette prisen, er viktig både for at det investeres nok, og at det ikke forbrukes for mye.

Norge har unike fornybare energiressurser og over 100 års erfaring med å ta kraften i bruk til lønnsom industriutvikling. Globalt leder norsk industri an mot netto-null.

En langsiktig energipolitikk, kraftutbygging og et velfungerende marked er avgjørende for å sikre global konkurransekraft.