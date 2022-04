Kan Russland bli nedkjempet av små, fjernstyrte fartøy fra luften?

Astrid Gynnild Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Nå nettopp

Denne dronen er spesialdesignet i Ukraina for å slippe molotov-cocktails over fienden.

Ukraina er i ferd med å bli et laboratorium for uttesting av nye typer krigsdroner.

Kronikk

Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

For noen år siden bodde jeg i Berkeley i California. Det var den høsten da Occupy Wall Street-bevegelsen satte amerikanske storbyer på ende. Aktivistene forskanset seg i teltleirer i store parker – og nektet å flytte seg. Nyhetsbildet var preget av store politioppbud og mye dramatikk. Det virket tryggere å følge med på TV enn å være fysisk observatør.

I løpet av høsten endret nyhetsdekningen seg radikalt. Jeg satt klistret i timevis.

Ikke til CNN, men til Youtubes nye kanal for livestreaming. Aktivister, med Tim Pool i spissen, begynte plutselig å filme live fra innsiden av teltleiren. Guttene hadde festet kamera på en ombygd leketøysdrone som de styrte med smarttelefonen.

Sendingene var gruggete, ustødige og uten lyd. Men de var autentiske.

Folk over hele verden kunne nå følge denne lettvarianten av Davids kamp mot Goliat. Aktivistenes oppskrifter på bygging av fartøyene ble delt i sosiale medier. Stadig flere kameradroner ble sendt opp. Senhøsten 2011 var Youtube fylt av amatørmessige droneklipp fra protestaksjoner i Polen, Australia og mange andre land.

En ny type geriljakrig

Gjennombruddet ga fremtidstro på internett som demokratisk delingskanal.

Siden har verden endret seg dramatisk. Mens våryre nordmenn nå stikker til skogs for å leke med billige hobbydroner fra Kina, mekker ukrainske unggutter for livet.

I skjulte lokaler utstyrer de de samme billigdronene med granater. Oppdragsgiver er det ukrainske forsvaret. Droneeksperter fra hele kloden bidrar med gode råd via internett.

Blir vi nå vitner til en ny type geriljakrig – på europeisk jord? En krig der russiske generaler og massive tanks kan bli nedkjempet av små, fjernstyrte fartøy fra luften?

De tyrkiske Bayraktar-dronene er allerede blitt et av ukrainernes viktigste våpen. Når de nå blir forsynt med både switchblade- og spøkelsesdroner fra USA, kan krigen ta en ny vending.

Spøkelsesdronene, som egentlig heter Phoenix Ghost, er utstyrt med varmesøkende kameraer. Disse dronene kan være i luften i opptil seks timer og eksploderer når de angriper. Amerikanere mener de er perfekte til å jakte russiske soldater med om natten.

Veier to-tre kilo

Ukraina er i ferd med å bli laboratorium for uttesting av nye typer krigsdroner. Testingen skjer i sanntid med sivilister som medhjelpere, der vi alle kan være observatører på skjerm.

Det sprer seg en form for global crowdsourcing av nye geriljaverktøy i «det godes tjeneste». Og med internett som læremester og inspirator. Dette skjer i en skala og med et mulig skadeomfang vi ikke kjenner langtidseffektene av.

Spøkelsesdronene kan sirkle inn fiendens enkeltsoldater med stor presisjon, uten at de merker det

Eksperimenteringen i Ukraina er til dels ulik den vi kjenner fra krigene i Afghanistan og Midtøsten.

forrige





fullskjerm neste En drone med tåregass over Kabul i 2018. 1 av 2 Foto: Mohammad Ismail, Reuters/NTB

I Afghanistan fryktet barna sol og klarvær. Da visste de at drønnene fra kjempestore amerikanske droner ville komme.

Dronene Ukraina tar i bruk, veier ikke mer enn to-tre kilo. De avgir lite lyd og er knapt synbare. Spøkelsesdronene kan sirkle inn fiendens enkeltsoldater med stor presisjon, uten at de merker det.

De store bombedronene over Afghanistan ble fjernstyrt fra bunkere i den amerikanske Nevada-ørkenen. Bak spakene satt tidligere gamere som var nøye rekruttert. De handlet på ordre og trykket på knappen når de fikk beskjed.

For den jobben ble pilotene høyt lønnet av det amerikanske forsvaret. De var den usynlige fienden som begikk fjernstyrte drap fra andre siden av kloden. Etter endt arbeidsdag dro de hjem til familien.

Norge i tet

Fjernstyringen gir også de ukrainske pilotene skjulerom, men disse digitale geriljakrigerne vil uansett befinne seg midt i krigshandlingene, blant sivilbefolkningen.

Det vi heller ikke vet ennå, er i hvilken grad nanodroner blir testet ut gjennom denne krigen. Ikke bare i det fysiske forsvaret av Ukraina, men på bredere internasjonal basis.

Det amerikanske forsvaret er verdensledende på slike verktøy. De minste nanodronene er på størrelse med insekter og likevel spekket med sensorer og avanserte kameraer. De er så små at de ikke merkes med det blotte øyet, og spesialutviklet for rekognosering og urban krigføring. Noen har sugekopper og kan klebe seg mot vegger eller under kontorpulter. Derfra kan de overføre data flere dager i strekk.

Norge er også helt i tet på denne teknologien. Firmaet Prox Dynamics ble verdenskjent for rekognoserings-dronen Black Hornet. Den veier 32 gram og er 15 centimeter lang – et lynraskt minihelikopter som tåler både vind og regn. Dronen er innkjøpt av forsvaret i en rekke Nato-land, og droneprodusenten ble solgt til et amerikansk konsern.

Et annet droneselskap, Nordic Unmanned i Sandnes, melder om rekordetterspørsel etter ubemannede fartøy på grunn av krigen i Ukraina. Dette er ett av mange selskaper i Vesten som utvikler droner for både militære og sivile formål.

I Norge har Nasjonal sikkerhetsmyndighet avmerket hele 257 steder der fotografering fra luften er forbudt. Det dreier seg særlig om flyplasser og militære anlegg.

Det sier sitt om nye sårbarheter som oppstår i kjølvannet av fjernstyrte fartøy.

Men akkurat nå er det kampen om Ukraina det gjelder.